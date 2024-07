IBM Cloud bietet Neukunden von IBM Cloud Code Engine und MongoDB ein Aktionsguthaben von 500 US-Dollar an. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen einer vollständig verwalteten, serverlosen Plattform mit einer hochverfügbaren, skalierbaren und flexiblen Datenbank, die als Service angeboten wird.



Das Guthaben hat eine Laufzeit von 90 Tagen und wird auf Ihren gemessenen Verbrauch von Code Engine und MongoDB angerechnet. Dieses Angebot richtet sich an neue Benutzer von Code Engine und MongoDB. So können Sie dieses Angebot nutzen und loslegen:

Erstellen Sie ein IBM Cloud Paygo-Konto oder ein Abonnement-Konto oder melden Sie sich dort an. Klicken Sie in der IBM Cloud-Konsole auf „Verwalten“ und wählen Sie dann „Abrechnung & Nutzung“ aus der Dropdown-Liste aus. Wählen Sie Werbeaktionen und Gutschriften in der Navigationsleiste auf der linken Seite aus. Klicken Sie auf Werbeaktionscode anwenden. Geben Sie den Aktionscode SERVERLESSARC ein, klicken Sie auf „Verifizieren“ und dann auf „Anwenden“. Nach erfolgreicher Anwendung des Guthabens können Sie Ihr Guthaben jederzeit überprüfen, indem Sie die Schritte 2–3 wiederholen.

Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie mit Code Engine und MongoDB eine Webanwendung erstellen können, folgen Sie diesem Tutorial für die ersten Schritte.

Angebotsbedingungen

Es gilt ein Limit von einem Aktionscode pro Kundenkonto. Das Guthaben in Höhe von 500 US-Dollar ist nur für dieses Angebot gültig und kann nicht auf andere Angebote angewendet werden. Das Angebot ist abhängig von der Verfügbarkeit.