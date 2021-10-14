Was ist Java?

Ein großer Vorteil der Entwicklung von Software mit Java ist dessen Portabilität. Wenn Sie einmal Code für ein Java-Programm auf einem Notebook geschrieben haben, kann dieser leicht auf ein mobiles Gerät übertragen werden. Als die Sprache 1991 von James Gosling von Sun Microsystems (später von Oracle übernommen) erfunden wurde, bestand das Hauptziel darin, „einmal schreiben, überall ausführen“ zu können.

Es ist auch wichtig zu verstehen, dass Java sich stark von JavaScript unterscheidet. JavaScript muss nicht kompiliert werden, Java-Code hingegen schon. Außerdem läuft JavaScript nur in Webbrowsern, während Java überall ausgeführt werden kann.

Neue und verbesserte Softwareentwicklungstools kommen in einem bemerkenswerten Tempo auf den Markt und verdrängen etablierte Produkte, die einst als unverzichtbar galten. Angesichts dieser kontinuierlichen Fluktuation ist die Langlebigkeit von Java beeindruckend. Mehr als zwei Jahrzehnte nach ihrer Einführung ist Java immer noch die beliebteste Sprache für die Entwicklung von Anwendungssoftware. Entwickler bevorzugen sie weiterhin gegenüber Sprachen wie Python, Ruby, PHP, Swift, C++ und anderen. Daher ist Java nach wie vor eine wichtige Voraussetzung, um auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu sein.

