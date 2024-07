Praavena Varadarajan, VP und Senior Partner bei IBM, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Softwareprodukten und der Bereitstellung von Technologielösungen für diverse Technologieunternehmen weltweit und vereint Erfahrungen im Bereich der digitalen Transformation, technische Fähigkeiten und einen Dienstleistungshintergrund.

Satish Deshpande

Als Associate Partner bei IBM Consulting hat Satish viele der Hightech-Implementierungsprogramme für IBM im Global Delivery Center in Indien, im Service Integration Hub in Singapur und im Cloud Solutioning Center in Singapur geleitet.