Enterprise Application Service für Java

Erleben Sie EASeJ auf AWS auf der re:Invent 2025

Besuchen Sie IBM am Stand Nr. 539 auf der AWS re:Invent vom 1. bis 5. Dezember 2025 in Las Vegas, um mehr über EASeJ zu erfahren

Effektive Modernisierung und Erstellung neuer Java-Anwendungen

Der IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ) vereinfacht die Cloud-Migration für Java-Unternehmensanwendungen. Er steigert Skalierbarkeit, Sicherheit und Leistung und ermöglicht reibungslose Übergänge in Cloud-Umgebungen, während gleichzeitig die Komplexität der Infrastruktur- und Middleware-Verwaltung aufgehoben wird. Die kognitive Belastung wird reduziert, wodurch Entwicklungsteams veraltete Java-Anwendungen verbessern und im Cloud-Zeitalter Innovationen voranbringen können.

    Leistung

    Profitieren Sie von der für die Modernisierung benötigten Skalierbarkeit, Sicherheit und Geschwindigkeit, sei es bei der App-Migration, der Umstellung auf Microservice oder der Bereitstellung neuer Funktionen.
    Stärkung des Teams

    EASeJ lässt sich in führende IDEs und verwaltete CI/CD-Pipelines integrieren, sodass sich Ihr Team auf die Code-Entwicklung anstelle der Infrastruktur konzentrieren kann.
    Effizienz

    Reduzieren Sie den Betriebsaufwand durch den Wechsel zu einer vollständig verwalteten Application Platform, die Infrastruktur, Laufzeit und laufende Wartung übernimmt.
    Erkenntnis

    Analysieren Sie Ihre Java-Umgebung und entdecken Sie das Potenzial zur Modernisierung mithilfe integrierter Tools, die datengestützte Planung und eine schnellere Cloud-Migration unterstützen.
    Modernisieren Sie sicher Ihre Anwendungsumgebung

    Migrieren Sie Unternehmensanwendungen mit minimalen Kosten und Risiken mithilfe IBM Enterprise Application Service für Java in die Cloud.

    Besondere Funktionalitäten

    IBM MQ als Service
    Erleben Sie überragende Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung beim Messaging, die für Hybrid-Clouds entwickelt und vollständig für Sie verwaltet werden
    IBM Db2 als Service
    Nutzen Sie eine vollständig verwaltete Cloud-Datenbank, die für die Modernisierung bestehender Anwendungen in der Cloud oder den Aufbau neuer cloudnativer Anwendungen entwickelt wurde.
    IBM Enterprise Application Runtimes
    Wartung, Modernisierung, Entwicklung – Flexibilität von Unternehmensanwendungen neu definiert.
    IBM watsonx Code Assistant™
    Beschleunigen Sie den Lebenszyklus Ihrer Java-Anwendungen mit generativer KI und Automatisierung.

    Echte Kunden. Echte Ergebnisse.

    Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co.

    Ilmarinen beseitigte Entwicklungsbeschränkungen durch die Kooperation mit IBM Business Partner Tieto, um seine Prozesse zu containerisieren und IBM WebSphere Liberty und IBM Cloud Private einzuführen.

    Wie IBM die Modernisierungszeit für Java um 70 % verkürzt hat

    Die Modernisierung eines 20 Jahre alten Systems ist keine leichte Aufgabe, insbesondere wenn es für eines der komplexesten Systeme im IBM Finanzierungsportfolio zuständig ist.

