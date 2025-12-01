Enterprise-Java-Anwendungen ganz einfach in der Cloud erstellen, bereitstellen und ausführen.
Der IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ) vereinfacht die Cloud-Migration für Java-Unternehmensanwendungen. Er steigert Skalierbarkeit, Sicherheit und Leistung und ermöglicht reibungslose Übergänge in Cloud-Umgebungen, während gleichzeitig die Komplexität der Infrastruktur- und Middleware-Verwaltung aufgehoben wird. Die kognitive Belastung wird reduziert, wodurch Entwicklungsteams veraltete Java-Anwendungen verbessern und im Cloud-Zeitalter Innovationen voranbringen können.
Profitieren Sie von der für die Modernisierung benötigten Skalierbarkeit, Sicherheit und Geschwindigkeit, sei es bei der App-Migration, der Umstellung auf Microservice oder der Bereitstellung neuer Funktionen.
EASeJ lässt sich in führende IDEs und verwaltete CI/CD-Pipelines integrieren, sodass sich Ihr Team auf die Code-Entwicklung anstelle der Infrastruktur konzentrieren kann.
Reduzieren Sie den Betriebsaufwand durch den Wechsel zu einer vollständig verwalteten Application Platform, die Infrastruktur, Laufzeit und laufende Wartung übernimmt.
Analysieren Sie Ihre Java-Umgebung und entdecken Sie das Potenzial zur Modernisierung mithilfe integrierter Tools, die datengestützte Planung und eine schnellere Cloud-Migration unterstützen.
Migrieren Sie Unternehmensanwendungen mit minimalen Kosten und Risiken mithilfe IBM Enterprise Application Service für Java in die Cloud.
Systemarchitekt bei einem großen US-amerikanischen Automobilunternehmen
Die Zusammenarbeit mit IBM am Proof-of-Concept für den Enterprise Application Service für Java war ein Wendepunkt. Der Application Modernization Accelerator hat unsere Migrationsplanung optimiert, und nach der Bewertung unseres Bestands wurde klar, dass die meisten unserer Anwendungen für eine reibungslose Migration bereit sind. Diese Erkenntnis hat unsere nächsten Schritte verdeutlicht und es mir ermöglicht, mein Team souverän zu einer kosteneffizienten Java-Strategie mit EASeJ zu führen. ”
Ilmarinen beseitigte Entwicklungsbeschränkungen durch die Kooperation mit IBM Business Partner Tieto, um seine Prozesse zu containerisieren und IBM WebSphere Liberty und IBM Cloud Private einzuführen.
Die Modernisierung eines 20 Jahre alten Systems ist keine leichte Aufgabe, insbesondere wenn es für eines der komplexesten Systeme im IBM Finanzierungsportfolio zuständig ist.
Tragen Sie sich in unsere Warteliste ein und gehören Sie zu den Ersten, die den IBM Enterprise Application Service für Java erleben.