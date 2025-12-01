IBM Enterprise Application Service für Java

Der IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ) vereinfacht die Cloud-Migration für Java-Unternehmensanwendungen. Er steigert Skalierbarkeit, Sicherheit und Leistung und ermöglicht reibungslose Übergänge in Cloud-Umgebungen, während gleichzeitig die Komplexität der Infrastruktur- und Middleware-Verwaltung aufgehoben wird. Die kognitive Belastung wird reduziert, wodurch Entwicklungsteams veraltete Java-Anwendungen verbessern und im Cloud-Zeitalter Innovationen voranbringen können.