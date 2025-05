Problem 1: Die Aufrechterhaltung einer modernen Infrastruktur für die Anwendungsbereitstellung ist schwierig und zeitaufwändig.

Moderne Bereitstellungspraktiken erfordern neue Technologien und Fähigkeiten. Entwickler und SREs sind oft mit komplexen operativen Aufgaben und dem Toolchain-Management überfordert:

Entwickler verbringen nur 16 % ihrer Zeit mit dem Schreiben von Code. Den größten Teil ihrer Zeit verbringen sie mit operativen und unterstützenden Aufgaben.

86 % der Betriebsteams verbringen mehr als ein Viertel ihrer Zeit mit der Wartung von Toolchains.

Problem 2: Altlast-Anwendungen können Opfer von Sicherheitslücken werden – und das wird teuer.

Altlast-Java-Anwendungen sind allgegenwärtig, und ohne ordnungsgemäße Wartung können sie Unternehmen Sicherheitsrisiken und kostspieligen Ineffizienzen aussetzen. Dreiunddreißig Prozent der Zeit von Ingenieuren wird für die Verwaltung technischer Schulden aufgewendet, was zu Produktivitätsverlusten und erhöhten Betriebskosten führt. Dies entspricht etwa 34.887 USD, die jährlich pro Ingenieur für das technische Schuldenmanagement ausgegeben werden.

Diese Ineffizienzen verlangsamen Innovationen, erhöhen das Risiko und hindern Teams daran, sich auf die wirklich wichtigen Aufgaben zu konzentrieren. Unternehmen müssen modernisieren, um sich daraus zu befreien. Aber die Erfahrung zeigt, dass die Modernisierung schwierig ist, da die Migration einer Anwendung ohne Automatisierung durchschnittlich 700 Stunden dauert.

Die Lösung: IBM EASeJ

EASeJ wurde entwickelt, um den gesamten Lebenszyklus Ihrer Java-Anwendungen zu optimieren – ganz gleich, ob Sie neue cloudnative Anwendungen entwickeln oder bestehende Workloads warten. Mit einer vollständig verwalteten Erfahrung bei der Anwendungsbereitstellung und der Unterstützung moderner Verfahren wie GitOps und CI/CD ermöglicht EASeJ Teams die Entwicklung, Bereitstellung und Ausführung von Java-Anwendungen schnell und in großem Umfang:

Reduzierung des operativen Aufwands durch Auslagerung des Infrastruktur- und Middleware-Management

Optimierung der Bereitstellung mit vorkonfigurierten, verwalteten CI/CD-Pipelines

Steigerung der Produktivität mit KI-gestützter Entwicklung über den watsonx Code Assistant (wCA) (separat erhältlich)

Hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit mit einem SLA von 99,95 % in drei Cloud-Verfügbarkeitszonen

Dynamische Skalierung zur Erfüllung von Workload-Anforderungen ohne vorherige Infrastrukturbereitstellung

Reduzieren Sie die Abhängigkeit von teuren Virtualisierungstools. EASeJ erleichtert das Verschieben von Altlast-Plattformen – ohne dass Sie OpenShift oder andere komplexe Technologien erlernen müssen.

EASeJ enthält hochmoderne Application Modernization Accelerator (AMA)-Tools für die Modernisierung von Enterprise-Java-Anwendungen und deren Messaging- und Datenbankabhängigkeiten:

Ermitteln und visualisieren Sie ganz einfach Ihre lokalen Java-Anwendungen und deren Messaging- und Datenbankabhängigkeiten, um das Rätselraten bei der Migrationsplanung zu beenden.

Die ergänzenden Angebote IBM MQ-as-a-Service und IBM Db2-as-a-Service bieten leistungsstarke Ergänzungen für Teams, die ihre Anwendungen und Abhängigkeiten zu einer vollständig verwalteten Lösung modernisieren möchten.

Beschleunigen Sie die Migrationsplanung um über 99 % mit dem AMA-Tool (Application Modernization Accelerator).

Steigern Sie die Modernisierungsproduktivität mit KI-gestützter Entwicklung über den watsonx Code Assistant (wCA) (separat erhältlich).

Wir sehen echte Ergebnisse. „Die Zusammenarbeit mit IBM am Proof of Concept des Enterprise Application Service für Java hat alles verändert“, so ein Systemarchitekt eines großen US-Automobilunternehmens. „Der Application Modernization Accelerator hat unsere Migrationsplanung optimiert, und nach der Bewertung unseres Bestands ist klar, dass die meisten unserer Anwendungen für eine reibungslose Migration bereit sind. Diese Erkenntnis hat unsere nächsten Schritte verdeutlicht und es mir ermöglicht, mein Team zuversichtlich zu einer kosteneffizienten Java-Strategie mit EASeJ zu führen.“