Obwohl Java 8 seit Jahren weit verbreitet und stabil ist und viele Anwendungen darauf aufbauen, wird der Support für Anwendungen und Bibliotheken von Drittanbietern immer weiter eingestellt. Unsere hoch digitalisierte Welt entwickelt sich rasant, und Unternehmen setzen auf neuere Technologien, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern.

Mit IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE) können Unternehmen bestehende Investitionen in die Verwaltungskonsole von IBM WebSphere Network Deployment (WAS ND) nutzen, indem sie die Verwaltung von Java 8- und Java 17-Implementierungen (einschließlich Jakarta EE 10, MicroProfile 6) in einem einzigen Betriebsmodell ermöglicht. Durch die Beibehaltung des traditionellen WebSphere-Skriptmodells macht IBM MoRE eine erhebliche Änderung des Betriebsmodells überflüssig und ermöglicht Anwendungsaktualisierungen ohne Unterbrechung des Geschäftsbetriebs. Sorgen Sie für Kontinuität, reduzieren Sie Unterbrechungen und modernisieren Sie mühelos.

Vereinfachen Sie den Modernisierungsprozess, indem Sie das Risiko und die Komplexität im Zusammenhang mit der Migration zu einer neuen Laufzeitumgebung reduzieren.