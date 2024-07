Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co.

Die Modernisierung seiner Anwendungsumgebung mit Docker- und Kubernetes-Technologien, dem WebSphere Application Server Liberty Profile und der Cloud Private-Plattform verschaffte Ilmarinen viele bedeutende Vorteile. An erster Stelle steht die erhöhte Flexibilität der neuen Umgebung. Die vorherige Umgebung des Unternehmens war monolithisch, was das Erstellen und Aktualisieren von Anwendungen zu einem komplexen und langwierigen Unterfangen machte. Mit der neuen Architektur kann Ilmarinen seine massive Infrastruktur in Microservices aufteilen, was den Entwicklern mehr Flexibilität bei der sofortigen Umsetzung von Änderungen bietet. Das Verschieben von Entwicklungskomponenten zwischen den Plattformen WebSphere Liberty und Cloud Private ist ebenfalls einfach, sodass Ilmarinen seine Workload kontinuierlich anpassen kann. Dabei wird die Nutzung der internen Umgebung maximiert und nur für die benötigte Cloud-Zeit bezahlt.

Neben der größeren Flexibilität gibt es für Ilmarinen einen weiteren wichtigen Vorteil: die höhere Geschwindigkeit. In der Vergangenheit konnte die Umsetzung von Änderungen Tage dauern. Mit der neuen Entwicklungsumgebung dauern diese Änderungen nur noch Minuten. „Zum Beispiel braucht eine Person für eine Entwicklungsaufgabe, für die früher 15 Spezialisten drei Stunden aufwenden mussten, mit IBM Cloud Private nur noch 10 Minuten“, erklärt Itkonen.



Er fährt weiter fort: „Das Beste daran ist, dass Cloud Private es so einfach macht, dass die Benutzer nicht einmal besonders gute technische Kenntnisse haben müssen. Zusammengenommen sorgen diese beiden Faktoren für eine sehr kurze Markteinführungszeit, sodass wir ständig neue Services einführen können, um unsere Kunden zu begeistern. Nach und nach werden wir in der Lage sein, noch mehr Optimierungen einzuführen und frei zu experimentieren, ohne an einen einzigen Anbieter gebunden zu sein.“



Schließlich verwaltet Ilmarinen als Rentenversicherungsgesellschaft die Altersvorsorge von mehr als einer Million finnischer Bürger. Daher ist die Sicherheit ein sehr wichtiger Aspekt für das Unternehmen. Mit der Cloud Private Lösung bleibt die durch eine Firewall geschützte Entwicklungsumgebung von Ilmarinen genauso sicher wie eine konventionelle On-Premises-Plattform, bietet aber zusätzliche Flexibilität und Geschwindigkeit.



Abschließend erklärt Itkonen: „Durch die Möglichkeit, unsere Anwendungsumgebung auf kosteneffiziente Weise zu modernisieren, ist IBM Cloud Private zur treibenden Kraft hinter einer neuen, agileren Ära für Ilmarinen geworden, in der wir der Konkurrenz einen Schritt voraus sein und die Erwartungen unserer Kunden übertreffen können.“