Infrastructure as a Service (IaaS) umfasst eine Auswahl an physischen und virtualisierten Ressourcen, die den Kunden die grundlegenden Bausteine für den Betrieb von Anwendungen und Workloads in der Cloud zur Verfügung stellen. IaaS-Anbieter hosten Ressourcen wie die für den Betrieb der verschiedenen Abstraktionsschichten erforderlichen physischen Server in großen globalen Rechenzentren.

Die Technologie der Virtualisierung macht IaaS möglich, indem mehrere Virtual Machines erstellt werden – jede mit ihrem eigenen Betriebssystem (OS) und ihren eigenen Anwendungen – auf einem einzigen physischen Computer zu erstellen. Dadurch können Dutzende von Anwendungen und Workloads erfolgreich ausgeführt und skaliert werden. Der Cloud-Service-Anbieter verwaltet die Hypervisors, auch bekannt als Virtual Machine Monitors (VMMs), die VMs logisch voneinander trennen und jeder einen eigenen Anteil der zugrunde liegenden Rechenleistung, des Arbeitsspeichers und des Speichers zuweisen. Benutzer können dann virtuelle „Instanzen” mit der gewünschten Menge an Rechenleistung, Arbeitsspeicher und Speicher bereitstellen.

Die Bereitstellung von Virtual Machines und anderen virtualisierten Infrastrukturen hängt stark von der Erstellung und Implementierung automatisierter Prozesse und Software anstelle zeitaufwändiger manueller Aktivitäten ab. Die Automatisierung des Infrastrukturmanagements vereinfacht Aufgaben wie das Konfigurationsmanagement, die Bereitstellung und den Einsatz. Je nach Geschäftsanforderungen kann IaaS mit automatisierten Diensten und Upgrades wie automatischer Skalierung, Lastverteilung, Backup und Disaster Recovery sowie Leistungsüberwachung kombiniert werden, um die Verfügbarkeit von Anwendungen zu optimieren und eine positive Benutzererfahrung zu bieten.