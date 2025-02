Was sind Hypervisors?

Hypervisoren bilden die Grundlage für moderne Virtualisierung und sind für moderne Rechenzentrums-, Cloud-Computing- und Desktop-Umgebungen von entscheidender Bedeutung.

Virtualisierung ist heute Standard in der IT-Infrastruktur von Unternehmen und ist die Technologie, die die Wirtschaftlichkeit des Cloud Computing vorantreibt. Virtualisierungssoftware, einschließlich Hypervisoren, ermöglicht es Cloud-Anbietern, ihre Nutzer mit ihrer vorhandenen physischen Computerhardware zu bedienen. Cloud-Benutzer können nur die Computerressourcen kaufen, die sie benötigen – und diese Ressourcen bei wachsenden Workloads kostengünstig skalieren.

Alle großen Anbieter von Cloud-Services – Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure – setzen auf Virtualisierungstechnologie, um cloudbasierte Services wie Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Software-as-a-Service (SaaS) und Platform-as-a-Service (PaaS) anzubieten.

Die Virtualisierungstechnologie ist auch für die Automatisierung entscheidend und unterstützt die Erstellung von Workflows für das IT-Service-Management. So hilft die Virtualisierung beispielsweise bei der Automatisierung von Aufgaben wie Bereitstellung und Konfiguration und kann auch zur Erhöhung der Sicherheit und Ressourceneffizienz beitragen.

Außerdem unterstützt die Technologie wie Hypervisoren die Hyperautomatisierung—das Konzept, alles in einem Unternehmen zu automatisieren, was automatisiert werden kann. Unternehmen, die Hyperautomatisierung einsetzen, wollen Prozesse in ihrem gesamten Unternehmen mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI), Robotic Process Automation (RPA) und anderen Technologien rationalisieren, damit sie voll automatisch ablaufen.

Einem Bericht von Research and Markets zufolge wurde der globale Markt für die Virtualisierung von Rechenzentren im Jahr 2023 auf 7,3 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich 21,1 Milliarden US-Dollar erreichen, wobei die durchschnittliche Wachstumsrate von 2023 bis 2030 bei 16,3 % liegt.1