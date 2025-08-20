Was ist Desktop-as-a-Service (DaaS)?

Desktop-as-a-Service (DaaS) ist eine Möglichkeit, Benutzern komplette virtuelle Desktop-Umgebungen mit Betriebssystemen, Anwendungen, Dateien und Benutzereinstellungen aus der Cloud bereitzustellen. Die Desktops werden in virtuellen Maschinen ausgeführt, die auf einer vom Cloud-Anbieter verwalteten Rechen-, Speicher- und Netzwerkinfrastruktur gehostet werden. Benutzer können von einer Vielzahl von Geräten aus auf ihre Desktop-Umgebung zugreifen, darunter PCs, Laptops, Tablets und einige Smartphones.

Viele Unternehmen suchen nach einer Alternative zum herkömmlichen Desktop-Bereitstellungsmodell, bei dem IT-Administratoren ein Betriebssystem und Anwendungen auf jedem Mitarbeitergerät installieren. Bei diesem Modell verbringen die Administratoren oft zu viel Zeit und Geld mit der Installation von Software, der Verwaltung von Upgrades und Updates und dem Versuch, die Geräte zu sichern.

Das traditionelle Desktop-Bereitstellungsmodell eignet sich auch nicht für eine zunehmend mobile und remote arbeitende Belegschaft. Mitarbeiter arbeiten heute häufig von unterwegs aus und nutzen eine Vielzahl von Geräten, darunter Desktops, Laptops und mobile Geräte. Um die Produktivität an entfernten und mobilen Standorten zu maximieren, müssen Unternehmen eine starke und einheitliche Benutzererfahrung für alle diese Geräte bieten, damit die Mitarbeiter unabhängig vom verwendeten Gerät problemlos auf dieselben Anwendungen und Daten zugreifen können.

Da Unternehmen neue Ansätze für die Bereitstellung von Anwendungen und Daten wählen, muss Sicherheit oberste Priorität haben. Unternehmen müssen sicherstellen, dass Daten nicht in falsche Hände fallen, auch wenn ein Gerät verloren geht oder gestohlen wird.

Ein DaaS-Modell könnte die Lösung sein. Mit dem richtigen DaaS-Angebot kann Ihr Unternehmen den Benutzern einen bequemen, einheitlichen Zugriff auf Anwendungen und Daten über verschiedene Geräte hinweg ermöglichen, vertrauliche Informationen schützen, die Verwaltung rationalisieren und die Ausgaben senken.