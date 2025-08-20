Was ist Desktop-as-a-Service (DaaS)?

Desktop-as-a-Service (DaaS) ist eine Möglichkeit, Benutzern komplette virtuelle Desktop-Umgebungen mit Betriebssystemen, Anwendungen, Dateien und Benutzereinstellungen aus der Cloud bereitzustellen. Die Desktops werden in virtuellen Maschinen ausgeführt, die auf einer vom Cloud-Anbieter verwalteten Rechen-, Speicher- und Netzwerkinfrastruktur gehostet werden. Benutzer können von einer Vielzahl von Geräten aus auf ihre Desktop-Umgebung zugreifen, darunter PCs, Laptops, Tablets und einige Smartphones.
Viele Unternehmen suchen nach einer Alternative zum herkömmlichen Desktop-Bereitstellungsmodell, bei dem IT-Administratoren ein Betriebssystem und Anwendungen auf jedem Mitarbeitergerät installieren. Bei diesem Modell verbringen die Administratoren oft zu viel Zeit und Geld mit der Installation von Software, der Verwaltung von Upgrades und Updates und dem Versuch, die Geräte zu sichern.
Das traditionelle Desktop-Bereitstellungsmodell eignet sich auch nicht für eine zunehmend mobile und remote arbeitende Belegschaft. Mitarbeiter arbeiten heute häufig von unterwegs aus und nutzen eine Vielzahl von Geräten, darunter Desktops, Laptops und mobile Geräte. Um die Produktivität an entfernten und mobilen Standorten zu maximieren, müssen Unternehmen eine starke und einheitliche Benutzererfahrung für alle diese Geräte bieten, damit die Mitarbeiter unabhängig vom verwendeten Gerät problemlos auf dieselben Anwendungen und Daten zugreifen können.
Da Unternehmen neue Ansätze für die Bereitstellung von Anwendungen und Daten wählen, muss Sicherheit oberste Priorität haben. Unternehmen müssen sicherstellen, dass Daten nicht in falsche Hände fallen, auch wenn ein Gerät verloren geht oder gestohlen wird.
Ein DaaS-Modell könnte die Lösung sein. Mit dem richtigen DaaS-Angebot kann Ihr Unternehmen den Benutzern einen bequemen, einheitlichen Zugriff auf Anwendungen und Daten über verschiedene Geräte hinweg ermöglichen, vertrauliche Informationen schützen, die Verwaltung rationalisieren und die Ausgaben senken.
Wie DaaS-Angebote stellen auch VDI-Lösungen (Virtual Desktop Infrastructure) Desktops von einem zentralen Rechenzentrum aus auf Geräten bereit. Die Infrastruktur, die der VDI-Lösung zugrunde liegt, befindet sich jedoch häufig vor Ort und wird in der Regel von der IT-Abteilung des Unternehmens verwaltet.
Beim DaaS-Modell werden die Rechen-, Speicher- und Netzwerkinfrastruktur von einem Cloud-Anbieter verwaltet. Das Unternehmen, das seinen Mitarbeitern Desktops zur Verfügung stellt, kann das Desktop-Betriebssystem, die Anwendungen, die Antivirensoftware und alle anderen Desktop-bezogenen Aufgaben verwalten – oder mit einem Drittanbieter für verwaltete Desktop-Dienste zusammenarbeiten.
DaaS bietet alle Vorteile eines Cloud-basierten Managed Service. Mit DaaS entfallen beispielsweise die hohen Vorlaufkosten für den Aufbau des VDI vor Ort. DaaS-Angebote nutzen in der Regel ein Abonnementmodell, das keine Vorabinvestitionen erfordert. Außerdem übernehmen Sie die gesamte Verwaltungsarbeit, die für den Support, die Wartung, das Patchen und das Upgrade des VDI erforderlich ist.
Weitere Informationen zu VDI finden Sie unter „Was ist Virtual Desktop Infrastructure (VDI)?“
Das DaaS-Modell hat sich in zahlreichen Situationen erfolgreich bewährt:
Callcenter-, Teilzeit- und Schichtarbeit: Unternehmen können große Callcenter oder andere Schichtarbeitsumgebungen unterstützen, in denen jeder Arbeitsplatz im Laufe eines Tages mehrere Mitarbeiter unterstützt. Bei einem DaaS-Ansatz verfügt jeder Mitarbeiter über ein eindeutiges Login, um auf seinen Desktop zuzugreifen.
Softwareentwickler: Anstatt zwischen mehreren Computern zu wechseln oder mehrere Betriebssysteme auf einem einzigen Computer zu verwalten, können Entwickler problemlos auf mehrere unterschiedliche virtuelle Desktops zugreifen. Sie können dazu beitragen, Tests zu beschleunigen und die Qualitätssicherung zu verbessern, während Sie gleichzeitig weniger Geräte kaufen.
Anbieter im Gesundheitswesen: Ärzte und Krankenschwestern können auf Anwendungen, Notizen und Patientenakten zugreifen, unabhängig davon, welchen Computer sie im Untersuchungszimmer oder auf dem Flur benutzen. Die Speicherung aller Daten und Anwendungen in einer HIPAA-zertifizierten Cloud schützt Patientendaten. Ein gestohlener Laptop könnte eine leichte Unannehmlichkeit anstelle einer katastrophalen Datenschutzverletzung sein.
Universitätslabore: Studierende und Dozierende können von jedem Computer in einem Computerraum, einem Dozierendenzimmer, einer Bibliothek oder einem Studentenwohnheim aus eine Verbindung zu ihrer Arbeit herstellen, indem sie eine Verbindung zu ihrem virtuellen Desktop herstellen. Universitäten können teure Anwendungen mit begrenzten Lizenzen vielen Studenten zur Verfügung stellen, indem sie ihnen die gemeinsame Nutzung eines einzigen Remote-Desktops ermöglichen.
Saison- oder Leiharbeit: Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, muss der Computer nicht gelöscht und neu konfiguriert werden. Ein neuer virtueller Desktop kann bereitgestellt werden und der alte kann innerhalb von Minuten außer Betrieb genommen werden. Sie können Benutzer schnell ein- oder ausgliedern, was bei Jobs mit hoher Fluktuation von entscheidender Bedeutung ist.
Remote- und mobile Mitarbeiter: Sie können die Produktivität von Remote- und mobilen Mitarbeitern steigern und gleichzeitig die Datensicherheit erhöhen. Mit DaaS sind Ihre Mitarbeiter nicht an einen physischen Computer an einem festen Standort gebunden. Stattdessen können sie von jedem Computer oder Mobilgerät überall auf der Welt sicher auf ihre Dateien zugreifen.
Fusionen und Übernahmen: Mit einem DaaS-Modell können Sie Ihrem Unternehmensnetzwerk viele neue Mitarbeiter hinzufügen, ohne neue lokale Computer bereitstellen zu müssen. Die neu hinzugekommenen Mitarbeiter können ihre vorhandenen Geräte weiterhin verwenden und gleichzeitig auf die Bewerbungen und Dateien ihres neuen Arbeitgebers zugreifen.
Erwägen Sie das DaaS-Modell? Denken Sie daran, dass Sie sich bei einem DaaS-Ansatz immer noch um die Lizenzierung und Verwaltung des von Ihnen bevorzugten Betriebssystems und der Anwendungen kümmern müssen. Berücksichtigen Sie unbedingt die Softwarekosten und die IT-Verwaltungskosten, bevor Sie mit der DaaS-Implementierung beginnen.
DaaS eignet sich häufig am besten für Unternehmen mit einer großen Anzahl von Mitarbeitern, die dieselbe Desktop-Umgebung verwenden. Die Verwaltung mehrerer einzigartiger Umgebungen kann zeitaufwändig und arbeitsintensiv sein.
Bevor Sie das DaaS-Modell implementieren, sollten Sie Ihre spezifischen Anforderungen bewerten, um zu hohe oder zu niedrige Ausgaben zu vermeiden.
Beginnen Sie damit, Ihre Leistungsanforderungen zu verstehen. Benötigen Sie leistungsstarke vCPUs zum Rendern komplexer 3D-Animationen? Wie wäre es mit optimierten Systemen, die hauptsächlich für Produktivitätsanwendungen verwendet werden? Sobald Sie Ihre Anwendungsanforderungen kennen, können Sie die richtige Mischung aus leistungsstarken und weniger leistungsstarken virtuellen Desktops einsetzen, um die Kosten zu minimieren und gleichzeitig die Tools bereitzustellen, die Ihre Mitarbeiter für den Erfolg benötigen.
Während Sie die Verwaltung der Infrastruktur an Ihren Cloud-Anbieter auslagern, muss Ihr IT-Team möglicherweise die Netzwerkinfrastruktur Ihres Unternehmens verstärken. Ein guter DaaS-Anbieter kann die Latenz minimieren, indem er für jeden Mandanten einen dedizierten Host einrichtet. Die Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit Ihrer virtuellen Desktops hängt jedoch von der Bandbreite Ihrer Website ab. Für ein reibungsloses Benutzererlebnis sind schnelle, zuverlässige und leistungsstarke Verbindungen erforderlich, und leistungsstarke Netzwerke erfordern eine kompetente Wartung. Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichend Personal verfügen, um diese Infrastruktur zu unterstützen.
DaaS eignet sich hervorragend für die On-Demand-Erweiterung, sodass ein übermäßiger Kauf von Lizenzen kaum Vorteile bringt. Wenn Sie Schichtarbeiter oder Teilzeitmitarbeiter haben, die möglicherweise keinen gleichzeitigen Zugriff benötigen, sollten Sie erwägen, die Kosten durch die gemeinsame Nutzung von Lizenzen zu begrenzen. Mit derselben Lizenz kann auf mehrere virtuelle Desktops zugegriffen werden, jedoch jeweils nur auf einen.
Dizzion Managed DaaS auf IBM Cloud ist eine Desktop-as-a-Service-Lösung, die auf VMware in der IBM Cloud basiert.
Dizzion Managed DaaS on IBM Cloud kann Unternehmen dabei helfen, eine agile, auf Langfristigkeit ausgelegte Remote-Arbeitsumgebung aufzubauen, die Cloud-Desktops zur Optimierung der Leistung, Sicherheit und Compliance der Benutzer einsetzt. Die Lösung unterstützt eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungsfälle, darunter Streaming von Sprache und Video, konforme persönliche Geräte und medienintensive Workloads.