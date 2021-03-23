Was ist eine virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI)?

In der Arbeitslandschaft finden große Veränderungen statt, da die Arbeit von zu Hause aus und Hybrid-Cloud-Ökosysteme alltäglich werden. Angesichts der zunehmenden Anzahl von Mitarbeitern und Arbeitsumgebungen ist es schwierig geworden, die für den reibungslosen Geschäftsbetrieb notwendigen Anforderungen an Verwaltbarkeit, Sicherheit und Infrastruktur zu erfüllen. Angesichts dieser Herausforderungen suchen IT-Führungskräfte nach Tools, welche die Verwaltung dieser Umgebungen auf sichere Weise erleichtern, ohne dabei das Budget zu sprengen. Eine virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI) ist dieses Werkzeug.
Eine virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI) umfasst die Erstellung und Verwaltung von Desktop-Umgebungen und Anwendungen, die es Mitarbeitern ermöglichen, außerhalb des Büros, im Büro oder von einem Remote-Standort aus zu arbeiten und auf Anwendungen und Services zuzugreifen. Virtualisierungslösungen unterstützen VDI-Implementierungen, indem sie ein virtuelles Rechensystem (bekannt als virtuelle Maschinen (VMs)) erstellen, mit dem Unternehmen mehrere Anwendungen und Betriebssysteme auf einem einzigen physischen Server in einem Rechenzentrum ausführen können.VDI wird durch das Hosten eines Desktop-Betriebssystems ( wie z. B. Microsoft Windows Desktop) innerhalb von VMs ermöglicht, die alle auf einem Host-Server laufen.
Durch die Verwendung des Desktop-Betriebssystems, das auf einer virtuellen Maschine (VM) auf einem Hostserver gehostet wird, können IT-Manager ihre Unternehmensdaten, Anwendungen und Desktops für Benutzer in einem virtuellen Rechenzentrum bereitstellen und sie als Service über das Internet bereitstellen. Dies steht im Gegensatz zu herkömmlichen PCs, bei denen ein Benutzer ein physisches, tragbares persönliches Endgerät von einem lokalen Standort aus verwendet.
Bei der Implementierung einer VDI-Lösung findet ein Verbindungsbroker einen virtuellen Desktop innerhalb des Ressourcenpools für jeden Mitarbeiter, um eine Verbindung herzustellen, wenn er auf die VDI-Umgebung zugreift. Beispiele für Verbindungsbroker sind Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Amazon Workspaces, Microsoft Azure und Nutanix.
Benutzer können von jedem Gerät oder Standort aus eine sichere Verbindung zu ihren Desktop-Images, wie z. B. Microsoft Windows, herstellen. Die Möglichkeit, von jedem beliebigen Ort aus auf Ihre Anwendungen zuzugreifen, ist hilfreich, da Sie sich nicht mehr im Büro an Ihrem physischen Desktop mit einem Endgerät aufhalten müssen und BYOD („Bring your own devices“, einschließlich PCs, Tablets oder Thin Client-Terminals) von dem Ort aus nutzen können, der für Sie am einfachsten ist.
Weitere Hintergrundinformationen zu Lösungen für die Anwendungsvirtualisierung und zur Virtualisierungstechnologie im Allgemeinen finden Sie im folgenden Video und im Artikel „5 Vorteile der Virtualisierung“:
Im Folgenden sind einige der wichtigsten Vorteile einer virtuellen Desktop-Infrastruktur (VDI) aufgeführt:
VDI ist eine Art von virtuellem Desktop, da Desktop-Virtualisierung ein übergreifender Begriff ist, der jede Technologie umfasst, die Desktop und Hardware voneinander trennt. Einen tieferen Einblick in die übergeordnete Kategorie erhalten Sie unter „Was ist Desktop-Virtualisierung?“ oder im folgenden Video:
Persistente VDI ermöglicht einen personalisierten Desktop, da sich der Benutzer mit demselben Desktop verbindet. Dadurch können die Benutzer ihre Desktops individuell anpassen, da die Änderungen gespeichert werden. So wird ihre virtuelle Desktop-Umgebung zu einem anpassbaren und hochgradig personalisierten digitalen Arbeitsbereich.
Bei einer nicht-persistenten VDI handelt es sich hingegen um einen generischen Desktop mit einer einmalig verwendbaren Verbindung, da Änderungen nicht gespeichert werden. Der nicht persistente VDI-Ansatz ist ideal für Unternehmen mit Mitarbeitern, die viele sich wiederholende Aufgaben haben, da er in der Regel billiger und einfacher zu verwalten ist.
Die virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI) ist ein integraler Bestandteil der IT-Strategie vieler Unternehmen, da sie es Unternehmen ermöglicht, ihre Ausgaben zu senken und die Verwaltung dieser Systeme zu vereinfachen. Die Bedeutung von VDI nimmt exponentiell zu, da Unternehmen eine flexiblere Arbeitsumgebung anstreben. Schließlich bietet VDI die Zugänglichkeit, Sicherheit, Skalierbarkeit, Automatisierung und Benutzerfreundlichkeit für eine schnelle und effektive Implementierung.
Wenn Sie Ihre eigene VDI-Umgebung aufbauen möchten, können Sie dies mit IBM® Cloud-IaaS-Lösungen tun. IBM bietet eine Full-Stack-Cloud-Plattform, die alle Komponenten umfasst, die Sie für den Aufbau Ihrer eigenen VDI-Umgebung benötigen, einschließlich virtualisierter Rechenleistung, Netzwerk und Speicher. In diesem Szenario müssten Sie den Hypervisor selbst installieren und verwalten.
In Zusammenarbeit mit VMware bietet IBM kundenverwaltete und teilweise von VMware verwaltete VDI-Lösungen (mit VMware Horizon) und eine vollständig verwaltete virtuelle DaaS-Lösung (Desktop-as-a-Service) an, die Desktops und virtualisierte Anwendungen bereitstellt, die auf der IBM Cloud-Plattform gehostet werden.
