Was ist eine virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI)?

Eine virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI) umfasst die Erstellung und Verwaltung von Desktop-Umgebungen und Anwendungen, die es Mitarbeitern ermöglichen, außerhalb des Büros, im Büro oder von einem Remote-Standort aus zu arbeiten und auf Anwendungen und Services zuzugreifen. Virtualisierungslösungen unterstützen VDI-Implementierungen, indem sie ein virtuelles Rechensystem (bekannt als virtuelle Maschinen (VMs)) erstellen, mit dem Unternehmen mehrere Anwendungen und Betriebssysteme auf einem einzigen physischen Server in einem Rechenzentrum ausführen können.VDI wird durch das Hosten eines Desktop-Betriebssystems ( wie z. B. Microsoft Windows Desktop) innerhalb von VMs ermöglicht, die alle auf einem Host-Server laufen.

Durch die Verwendung des Desktop-Betriebssystems, das auf einer virtuellen Maschine (VM) auf einem Hostserver gehostet wird, können IT-Manager ihre Unternehmensdaten, Anwendungen und Desktops für Benutzer in einem virtuellen Rechenzentrum bereitstellen und sie als Service über das Internet bereitstellen. Dies steht im Gegensatz zu herkömmlichen PCs, bei denen ein Benutzer ein physisches, tragbares persönliches Endgerät von einem lokalen Standort aus verwendet.

Bei der Implementierung einer VDI-Lösung findet ein Verbindungsbroker einen virtuellen Desktop innerhalb des Ressourcenpools für jeden Mitarbeiter, um eine Verbindung herzustellen, wenn er auf die VDI-Umgebung zugreift. Beispiele für Verbindungsbroker sind Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Amazon Workspaces, Microsoft Azure und Nutanix.

Benutzer können von jedem Gerät oder Standort aus eine sichere Verbindung zu ihren Desktop-Images, wie z. B. Microsoft Windows, herstellen. Die Möglichkeit, von jedem beliebigen Ort aus auf Ihre Anwendungen zuzugreifen, ist hilfreich, da Sie sich nicht mehr im Büro an Ihrem physischen Desktop mit einem Endgerät aufhalten müssen und BYOD („Bring your own devices“, einschließlich PCs, Tablets oder Thin Client-Terminals) von dem Ort aus nutzen können, der für Sie am einfachsten ist.

Weitere Hintergrundinformationen zu Lösungen für die Anwendungsvirtualisierung und zur Virtualisierungstechnologie im Allgemeinen finden Sie im folgenden Video und im Artikel „5 Vorteile der Virtualisierung“: