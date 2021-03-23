Tags
IT Infrastructure

Was ist eine virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI)?

Blick von oben auf Riad, die Hauptstadt von Saudi-Arabien, bei Sonnenuntergang

Eine Untersuchung der virtuellen Desktop-Infrastruktur, wie sie funktioniert und welche Vorteile sie bringt.

In der Arbeitslandschaft finden große Veränderungen statt, da die Arbeit von zu Hause aus und Hybrid-Cloud-Ökosysteme alltäglich werden. Angesichts der zunehmenden Anzahl von Mitarbeitern und Arbeitsumgebungen ist es schwierig geworden, die für den reibungslosen Geschäftsbetrieb notwendigen Anforderungen an Verwaltbarkeit, Sicherheit und Infrastruktur zu erfüllen. Angesichts dieser Herausforderungen suchen IT-Führungskräfte nach Tools, welche die Verwaltung dieser Umgebungen auf sichere Weise erleichtern, ohne dabei das Budget zu sprengen. Eine virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI) ist dieses Werkzeug.

 

Was ist VDI und wie funktioniert es?

Eine virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI) umfasst die Erstellung und Verwaltung von Desktop-Umgebungen und Anwendungen, die es Mitarbeitern ermöglichen, außerhalb des Büros, im Büro oder von einem Remote-Standort aus zu arbeiten und auf Anwendungen und Services zuzugreifen. Virtualisierungslösungen unterstützen VDI-Implementierungen, indem sie ein virtuelles Rechensystem (bekannt als virtuelle Maschinen (VMs)) erstellen, mit dem Unternehmen mehrere Anwendungen und Betriebssysteme auf einem einzigen physischen Server in einem Rechenzentrum ausführen können.VDI wird durch das Hosten eines Desktop-Betriebssystems ( wie z. B. Microsoft Windows Desktop) innerhalb von VMs ermöglicht, die alle auf einem Host-Server laufen.

Durch die Verwendung des Desktop-Betriebssystems, das auf einer virtuellen Maschine (VM) auf einem Hostserver gehostet wird, können IT-Manager ihre Unternehmensdaten, Anwendungen und Desktops für Benutzer in einem virtuellen Rechenzentrum bereitstellen und sie als Service über das Internet bereitstellen. Dies steht im Gegensatz zu herkömmlichen PCs, bei denen ein Benutzer ein physisches, tragbares persönliches Endgerät von einem lokalen Standort aus verwendet.

Bei der Implementierung einer VDI-Lösung findet ein Verbindungsbroker einen virtuellen Desktop innerhalb des Ressourcenpools für jeden Mitarbeiter, um eine Verbindung herzustellen, wenn er auf die VDI-Umgebung zugreift. Beispiele für Verbindungsbroker sind Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Amazon Workspaces, Microsoft Azure und Nutanix.

Benutzer können von jedem Gerät oder Standort aus eine sichere Verbindung zu ihren Desktop-Images, wie z. B. Microsoft Windows, herstellen. Die Möglichkeit, von jedem beliebigen Ort aus auf Ihre Anwendungen zuzugreifen, ist hilfreich, da Sie sich nicht mehr im Büro an Ihrem physischen Desktop mit einem Endgerät aufhalten müssen und BYOD („Bring your own devices“, einschließlich PCs, Tablets oder Thin Client-Terminals) von dem Ort aus nutzen können, der für Sie am einfachsten ist.

Weitere Hintergrundinformationen zu Lösungen für die Anwendungsvirtualisierung und zur Virtualisierungstechnologie im Allgemeinen finden Sie im folgenden Video und im Artikel „5 Vorteile der Virtualisierung“:

IBM Power

Modernisierung und Automatisierung mit IBM Power

Joe Cropper, IBM Master Inventor, STSM, IBM Power Hybrid-Cloud-Plattform, führt Sie durch eine Demo, wie IBM Power Ihnen bei der Modernisierung Ihrer Anwendungen helfen kann.
Mehr zu IBM Power

Vorteile von VDI

Im Folgenden sind einige der wichtigsten Vorteile einer virtuellen Desktop-Infrastruktur (VDI) aufgeführt:

  • Erhöhte Skalierbarkeit: Cloud Computing hat VDI attraktiver gemacht, indem es eine skalierbare Infrastruktur nutzt, um Ressourcen zu nutzen, wenn dies vom VDI benötigt wird. Durch die Konsolidierung der gesamten VDI-Infrastruktur auf einem Host-Server werden die Hardwareanforderungen und Anschaffungen reduziert, da Benutzer von jedem Gerät aus auf ihre Umgebungen zugreifen können.
  • Zentralisierte Verwaltung: VDIs bieten eine zentrale Verwaltungsstruktur, die es Administratoren ermöglicht, alle virtualisierten Desktops zu einem einzigen Zeitpunkt zu patchen, zu aktualisieren und zu ändern. Es besteht nicht mehr die Notwendigkeit, die gesamte Organisation einzeln zu reparieren. Dies ermöglicht auch eine vollständige Strategie für die Notfallwiederherstellung, da alle Komponenten im Rechenzentrum gespeichert und gesichert werden.
  • Sicherheit: VDI hilft Unternehmen dabei, ihre vollständige Vertraulichkeit zu wahren, da sich die Anwendungen auf dem Hostserver im Rechenzentrum befinden und nicht auf dem Client-Gerät. Sollte ein Gerät jemals gestohlen oder beschädigt werden, kann die Konnektivität des Geräts beendet werden, um so die Daten des Unternehmens zu schützen. Es ist jedoch entscheidend, dass die Images des Betriebssystems ordnungsgemäß verwaltet und aktualisiert werden und dass die Authentifizierung der Remote-Mitarbeiter gründlich erfolgt.
  • Zugänglichkeit: VDI ermöglicht es Endbenutzern, „Bring Your Own Device“ (BYOD) zu verwenden und mit ihren Geräten von jedem Ort aus Fernzugriff auf ihre Dateien, Anwendungen und Cloud-Dienste zu erhalten. Dies schafft im Wesentlichen einen digitalen Arbeitsplatz/Remote-Desktop, der eine bessere Benutzererfahrung bietet und die Arbeit von zu Hause aus erheblich erleichtert, da die Mitarbeiter PCs, Tablets, Smartphones und Thin Clients nutzen können.
  • Kosteneinsparungen: Die Hardwarekosten werden erheblich reduziert, da die IT-Abteilung nicht ständig neue Hardware kaufen muss. Die Konsolidierung der Verarbeitung auf dem Server trägt zur Senkung der IT-Ausgaben bei.

VDI vs. Desktop-Virtualisierung

VDI ist eine Art von virtuellem Desktop, da Desktop-Virtualisierung ein übergreifender Begriff ist, der jede Technologie umfasst, die Desktop und Hardware voneinander trennt. Einen tieferen Einblick in die übergeordnete Kategorie erhalten Sie unter „Was ist Desktop-Virtualisierung?“ oder im folgenden Video:

Persistente VDI vs. nicht-persistente VDI

Persistente VDI ermöglicht einen personalisierten Desktop, da sich der Benutzer mit demselben Desktop verbindet. Dadurch können die Benutzer ihre Desktops individuell anpassen, da die Änderungen gespeichert werden. So wird ihre virtuelle Desktop-Umgebung zu einem anpassbaren und hochgradig personalisierten digitalen Arbeitsbereich.

Bei einer nicht-persistenten VDI handelt es sich hingegen um einen generischen Desktop mit einer einmalig verwendbaren Verbindung, da Änderungen nicht gespeichert werden. Der nicht persistente VDI-Ansatz ist ideal für Unternehmen mit Mitarbeitern, die viele sich wiederholende Aufgaben haben, da er in der Regel billiger und einfacher zu verwalten ist.

VDI-Anwendungsfälle

  • Call Center: Mit VDI können die Mitarbeiter im Call Center nur auf die Informationen und Tools zugreifen, die sie zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigen. Das optimiert die Effizienz und Kosteneffektivität.
  • Remote-Arbeit: VDI ermöglicht Teammitgliedern den Zugriff auf dieselben Unternehmensnetzwerke, Anwendungen und Ressourcen, während sie geografisch verteilt sind, da die VDIs alle von einem zentralen Punkt aus bereitgestellt und verwaltet werden können.
  • Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Einige stark regulierte Branchen haben Probleme damit, dass ihre Mitarbeiter vertrauliche Informationen unsachgemäß speichern. Durch die Zentralisierung der Verwaltung mit VDI wird das Problem der falschen Speicherung von Daten und Anwendungen beseitigt.
  • Zugriff durch Dritte: Wenn Sie einen Auftragnehmer oder Geschäftspartner einbinden, benötigen diese Mitarbeiter unternehmenseigene Hardware, um sich mit dem gesamten System zu verbinden. Das ist vor allem bei kürzeren Projekten teuer. Das macht VDI zur idealen Lösung, um Auftragnehmern sicheren Zugriff auf Unternehmensinformationen zu ermöglichen, ohne Hardware bereitstellen oder beschaffen zu müssen.

Warum VDI das Richtige für Sie sein könnte

Die virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI) ist ein integraler Bestandteil der IT-Strategie vieler Unternehmen, da sie es Unternehmen ermöglicht, ihre Ausgaben zu senken und die Verwaltung dieser Systeme zu vereinfachen. Die Bedeutung von VDI nimmt exponentiell zu, da Unternehmen eine flexiblere Arbeitsumgebung anstreben. Schließlich bietet VDI die Zugänglichkeit, Sicherheit, Skalierbarkeit, Automatisierung und Benutzerfreundlichkeit für eine schnelle und effektive Implementierung.

Wenn Sie Ihre eigene VDI-Umgebung aufbauen möchten, können Sie dies mit IBM® Cloud-IaaS-Lösungen tun. IBM bietet eine Full-Stack-Cloud-Plattform, die alle Komponenten umfasst, die Sie für den Aufbau Ihrer eigenen VDI-Umgebung benötigen, einschließlich virtualisierter Rechenleistung, Netzwerk und Speicher. In diesem Szenario müssten Sie den Hypervisor selbst installieren und verwalten.

In Zusammenarbeit mit VMware bietet IBM kundenverwaltete und teilweise von VMware verwaltete VDI-Lösungen (mit VMware Horizon) und eine vollständig verwaltete virtuelle DaaS-Lösung (Desktop-as-a-Service) an, die Desktops und virtualisierte Anwendungen bereitstellt, die auf der IBM Cloud-Plattform gehostet werden.

Autor

Jordan Shamir

Offering Manager
