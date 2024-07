Was ist ein virtueller Desktop?

Desktop as a Service (DaaS) ist eine weniger rechenintensive Version von VDI und beschreibt eine Situation, in der ein Dienstanbieter virtuelle Desktop-Workloads in der Cloud über das Backend der VDI-Bereitstellung hostet. DaaS bietet zwar viele der Eigenschaften von VDI (z. B. verbesserte Sicherheit und die Möglichkeit, remote zu arbeiten), aber die Preise für DaaS sind attraktiver als für VDI, da DaaS weniger Vorabinvestitionen in die Infrastruktur erfordert.