Die jüngsten Turbulenzen bei Lizenzen und Kosten im Virtualisierungsmarkt veranlassen viele Unternehmen, die langfristige Rentabilität ihrer Investitionen in diesem Bereich neu zu bewerten. Für viele stellt dieser Moment einen strategischen Wendepunkt dar, um zu modernisieren, die Abhängigkeit von proprietären Technologien zu reduzieren und offene, skalierbare Architekturen einzuführen.

IBM ist in einer einzigartigen Position, um Unternehmen dabei zu helfen, diese Transformation durch komplementäre Wege in eine Chance zur Modernisierung zu verwandeln.