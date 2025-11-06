Migrieren und modernisieren Sie souverän Ihre virtuelle Infrastruktur.
Die jüngsten Turbulenzen bei Lizenzen und Kosten im Virtualisierungsmarkt veranlassen viele Unternehmen, die langfristige Rentabilität ihrer Investitionen in diesem Bereich neu zu bewerten. Für viele stellt dieser Moment einen strategischen Wendepunkt dar, um zu modernisieren, die Abhängigkeit von proprietären Technologien zu reduzieren und offene, skalierbare Architekturen einzuführen.
IBM ist in einer einzigartigen Position, um Unternehmen dabei zu helfen, diese Transformation durch komplementäre Wege in eine Chance zur Modernisierung zu verwandeln.
Eine gemeinsame Grundlage für Innovation
App-Containerisierung mit Blick auf die Zukunft
Eine KI-fähige Infrastruktur für höhere Produktivität
Ideales Preis-Leistungs-Verhältnis und Funktionalität
Red Hat OpenShift, basierend auf KVM und KubeVirt, vereint virtuelle Maschinen und Container auf einer skalierbaren Plattform für On-Premise-, Cloud- und Edge-Umgebungen. Es bewahrt bestehende Virtualisierungsinvestitionen und ermöglicht gleichzeitig eine schrittweise Modernisierung, Hybrid-Cloud-Flexibilität, integrierte KI und einheitliches DevOps – was den Betrieb vereinfacht und die Umstellung auf KI-gestützte, cloudnative Workloads beschleunigt.
Beschleunigen Sie Ihre Virtualisierung und Modernisierung mit IBM Cloud® VPC – eine sichere, leistungsstarke Infrastruktur für Virtual Servers (VSI) und Bare Metal. Nahtlose Migration von VMware, Modernisierung von Workloads mit Red Hat OpenShift Virtualization oder Ausführung unternehmenskritischer Anwendungen auf dedizierter Hardware – alles mit KI-gesteuerter Effizienz, unbegrenzter Skalierbarkeit und Hybrid-Cloud-Flexibilität – ohne Kompromisse.
Wenden Sie sich an IBM, um Ihre aktuelle Umgebung zu bewerten und Empfehlungen für Ihren zukünftigen Zielbereich zu erhalten.
Profitieren Sie von erstklassiger Unterstützung bei Ihren Tests und Validierungen – von der Demo bis zum Machbarkeitsnachweis.
Migrieren Sie souverän und nutzen Sie dabei unser Expertennetzwerk von IBM, Red Hat oder unserem reichhaltigen Partner-Ökosystem.
Wenden Sie sich an IBM, um mehr über Preisgestaltung, Aktionen und Schulungs- oder Zertifizierungsangebote zu erfahren, die Ihnen den Betrieb Ihrer neuen Umgebung erleichtern können.