IBM Rechenzentren

Schalten Sie die nächste Generation der Virtualisierung frei

Die jüngsten Turbulenzen bei Lizenzen und Kosten im Virtualisierungsmarkt veranlassen viele Unternehmen, die langfristige Rentabilität ihrer Investitionen in diesem Bereich neu zu bewerten. Für viele stellt dieser Moment einen strategischen Wendepunkt dar, um zu modernisieren, die Abhängigkeit von proprietären Technologien zu reduzieren und offene, skalierbare Architekturen einzuführen.

IBM ist in einer einzigartigen Position, um Unternehmen dabei zu helfen, diese Transformation durch komplementäre Wege in eine Chance zur Modernisierung zu verwandeln.
Offen und skalierbar

Eine gemeinsame Grundlage für Innovation
Modern

App-Containerisierung mit Blick auf die Zukunft
KI-fähig

Eine KI-fähige Infrastruktur für höhere Produktivität
Kostenoptimiert

Ideales Preis-Leistungs-Verhältnis und Funktionalität

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Red Hat OpenShift, basierend auf KVM und KubeVirt, vereint virtuelle Maschinen und Container auf einer skalierbaren Plattform für On-Premise-, Cloud- und Edge-Umgebungen. Es bewahrt bestehende Virtualisierungsinvestitionen und ermöglicht gleichzeitig eine schrittweise Modernisierung, Hybrid-Cloud-Flexibilität, integrierte KI und einheitliches DevOps – was den Betrieb vereinfacht und die Umstellung auf KI-gestützte, cloudnative Workloads beschleunigt.

Virtual Servers in der Virtual Private Cloud

Beschleunigen Sie Ihre Virtualisierung und Modernisierung mit IBM Cloud® VPC – eine sichere, leistungsstarke Infrastruktur für Virtual Servers (VSI) und Bare Metal. Nahtlose Migration von VMware, Modernisierung von Workloads mit Red Hat OpenShift Virtualization oder Ausführung unternehmenskritischer Anwendungen auf dedizierter Hardware – alles mit KI-gesteuerter Effizienz, unbegrenzter Skalierbarkeit und Hybrid-Cloud-Flexibilität – ohne Kompromisse.

Anwendungsfälle

Eine Grafik einer Person, die an einem Laptop arbeitet, mit einem Schutzschild und einem Schloss im Hintergrund.
Migrieren Sie bestehende VMware-Workloads mit Red Hat OpenShift Virtualization oder Virtual Servers for VPC

Beginnen Sie mit einer gründlichen Bewertung des VM-Bestands, um einen maßgeschneiderten Migrationsplan zu erstellen, der einen risikofreien Übergang der traditionellen VMs ermöglicht und priorisiert. Vereinfachen Sie den Migrationsprozess und die anschließende Verwaltung bestehender VMs mit integrierten Migration Toolkits und den VM-Lifecycle-Management-Tools, die kuratierte Automatisierungsinhalte für reibungslose, groß angelegte Migrationen bieten.
Eine Grafik von zwei Händen, die eine geometrische Form auf hellblauem Hintergrund manipulieren.
Modernisieren Sie mit Red Hat OpenShift Virtualization

Für Unternehmen, die zu cloudnativen Architekturen wechseln, ermöglicht Red Hat OpenShift auf IBM Cloud die parallele Ausführung von virtuellen Maschinen und Containern. Dieser Ansatz ermöglicht es Teams, veraltete VM Workloads in ihrem eigenen Tempo zu modernisieren und dabei Kubernetes-Orchestrierung, DevOps -Automatisierung und KI-Integration zu nutzen – ohne bestehende Abläufe zu unterbrechen.
Isometrische Darstellung einer Frau, die an einem Laptop arbeitet, der mit einer Bank verbunden ist.
Workloads mit einer zentralen Verwaltungskonsole erstellen, bereitstellen und ausführen

Mit Red Hat OpenShift können Sie Workloads überall erstellen, bereitstellen und ausführen – von lokal über die Cloud bis hin zu Edge – alles über eine einheitliche Managementkonsole. Erhalten Sie eine einheitliche Sicht auf traditionelle VMs, Container und serverlose Anwendungen und gewährleisten Sie so nahtlose Portabilität und reibungslosen Betrieb ohne die Komplexität fragmentierter Transparenz.
Eine Hand, die eine Kreditkarte vor einem Computerbildschirm mit einem Taschenrechner und Symbolen für Online-Transaktionen hält.
Kostenoptimierte Virtualisierung mit IBM Cloud Virtual Servers (VSI)

Unternehmen, die ihre VMware-Lizenzkosten senken möchten, können ihre Workloads auf IBM Cloud Virtual Server for VPC migrieren, das sichere, skalierbare Rechenleistung mit integrierter Netzwerk- und Speicherinfrastruktur bietet. Dieser Ansatz bietet VMware-ähnliche Flexibilität – ohne den hohen Lizenzaufwand – und sorgt gleichzeitig für Leistung, Automatisierung und KI-gestützte Workload-Optimierung der Unternehmensklasse.
Person, die mit klassischen Bare-Metal-Servern in der Cloud arbeitet
Hochleistungsinfrastruktur auf Bare Metal für VPC

Unternehmen, die leistungssensible oder regulierte Workloads ausführen, können auf IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC setzen, um vollständige Kontrolle, Isolation und Compliance zu erreichen. Mit flexiblen Bereitstellungsoptionen – einschließlich führender Hypervisoren oder Container-Plattformen wie Red Hat OpenShift – können Unternehmen eine maßgeschneiderte, hybride Infrastruktur aufbauen, die konsistente Leistung und Skalierbarkeit in einer gesicherten Umgebung bietet.
Der IBM-Vorteil

Bewerten und beraten

Wenden Sie sich an IBM, um Ihre aktuelle Umgebung zu bewerten und Empfehlungen für Ihren zukünftigen Zielbereich zu erhalten.

 Evaluieren und validieren

Profitieren Sie von erstklassiger Unterstützung bei Ihren Tests und Validierungen – von der Demo bis zum Machbarkeitsnachweis.

 Migration

Migrieren Sie souverän und nutzen Sie dabei unser Expertennetzwerk von IBM, Red Hat oder unserem reichhaltigen Partner-Ökosystem.

 Ausführen und wachsen

Wenden Sie sich an IBM, um mehr über Preisgestaltung, Aktionen und Schulungs- oder Zertifizierungsangebote zu erfahren, die Ihnen den Betrieb Ihrer neuen Umgebung erleichtern können.
