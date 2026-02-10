Red Hat OpenShift Virtualisierung auf IBM Cloud

Virtualisierte Workloads modernisieren

Red Hat® OpenShift® Virtualization on IBM® Cloud® bietet Unternehmen einen klaren, hochsicheren Weg zur Modernisierung virtualisierter Workloads. Anstatt getrennte Plattformen für virtuelle Maschinen und Container zu betreiben, können Teams VM-basierte Anwendungen mithilfe von KubeVirt und KVM direkt in Red Hat OpenShift migrieren und betreiben. Diese Technologie genießt branchenweit Vertrauen aufgrund ihrer Reife, Leistungsfähigkeit und Sicherheit.

Red Hat OpenShift Virtualization wird auf IBM Cloud bereitgestellt, einer Plattform, die für anspruchsvolle und regulierte Workloads konzipiert wurde. Es bietet die konsistenten Tools, Programmierschnittstellen (APIs), Automatisierung und Hybrid Cloud-Flexibilität, die für die Vereinheitlichung von veralteten und Cloud-nativen Abläufen erforderlich sind. Ob Ihr Ziel darin besteht, veraltete Infrastrukturen zu konsolidieren, auf containerbasierte Modernisierung umzusteigen oder KI in bestehende Anwendungen zu integrieren: Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud bietet eine sichere, skalierbare Grundlage für die Transformation, ohne dass eine aufwändige Neuentwicklung erforderlich ist.
Eine einheitliche Plattform für all Ihre Rechenaufgaben

Sie müssen nicht mehr eine Umgebung für VMs und eine andere für Container verwalten. Red Hat OpenShift Virtualization bringt sie in einem einzigen operativen Modell zusammen, mit konsistenten Werkzeugen, CI/CD-Pipelines, Observability und Sicherheitskontrollen über Hybrid Cloud und Edge.
Schnellere, risikoärmere VM-Migration

Verschieben Sie traditionelle virtuelle Maschinen auf Red Hat OpenShift mit dem integrierten Migration Toolkit for Virtualization. Unterstützt von IBM Technology Expert Labs können Unternehmen Migrationen in großem Maßstab mit Automatisierung, Bewertungen und praktischer Expertenberatung optimieren – wodurch das Ausfallrisiko reduziert und die Time-to-Value beschleunigt wird.
Niedrigere und besser planbare Gesamtbetriebskosten

Vermeiden Sie steigende Lizenzgebühren und den Betriebsaufwand von veralteten Virtualisierungsplattformen. Indem Sie Workloads auf Red Hat OpenShift konsolidieren, können Sie die enthaltenen Red Hat Enterprise Linux-Gastberechtigungen nutzen, den Ressourcenverbrauch optimieren und den Tool-Wildwuchs verringern.
Modernisieren Sie in Ihrem Tempo mit einer zukunftsfähigen Plattform

Führen Sie VMs im Ist-Zustand aus und übernehmen Sie gleichzeitig Cloud-native Praktiken – Container, Serverlos, GitOps und KI – wann immer das Unternehmen dazu bereit ist. Mit konsistentem Management über On-Prem-, Public Cloud- und Edge-Umgebungen hinweg können Sie Ihr Portfolio schrittweise weiterentwickeln, ohne dass geschäftskritische Systeme unterbrochen werden müssen.

Anwendungsfälle

Modernizing critical business systems without rewriting

Unternehmen mit tief eingebetteten, VM-basierten Anwendungen – Kernbanksysteme, ERP, Abrechnungsplattformen – können auf Red Hat OpenShift Virtualization umsteigen, um Kosten zu stabilisieren, die Integration mit modernen Dienstleistungen zu verbessern und sich auf eine langfristige Modernisierung vorzubereiten.

Consolidating infrastructure after virtualization market changes

Unternehmen, die Alternativen zu traditionellen Virtualisierungsplattformen suchen, können Workloads auf Red Hat OpenShift rehosten, um ein vorhersehbareres Betriebs- und Lizenzmodell zu gewährleisten, während Zuverlässigkeit und Leistung erhalten bleiben.

Enhancing data driven applications with cloud native services

VM-basierte Systeme wie Analytics Engine, EHR-Systeme oder Workloads können Seite an Seite mit containerisierten Microservices laufen, was den Echtzeit-Datenfluss verbessert und schnellere Erkenntnisse ermöglicht, ohne neu zu gestalten.

Running hybrid cloud and edge operations consistently

Einzelhandels-, Telekommunikations- und Industrieunternehmen können Red Hat OpenShift Virtualization nutzen, um VMs überall dort auszuführen, wo sie sie benötigen – in Rechenzentren, Public Cloud oder Edge-Standorten – mit einheitlichem Lebenszyklusmanagement und Richtlinienkontrollen.

Fallstudie

IBM CIO

Die Bereitstellung von Red Hat OpenShift on IBM Cloud durch die Bereitstellung von IBM CIO Organization ermöglichte es IBM, kostspielige und langsame VM-Umgebungen durch eine einheitliche Containerplattform zu ersetzen, wodurch die Hostingkosten um 90 % gesenkt werden konnten. Zudem wurde der Betriebsaufwand um 55 % reduziert und schnelle, sichere Anwendungsaktualisierungen wurden standardmäßig ermöglicht.

Ähnliche Produkte

Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Ein verwalteter Red Hat OpenShift-Service auf IBM Cloud, der eine sichere, skalierbare Kubernetes-Plattform für die Erstellung, Bereitstellung und Ausführung von containerisierten Anwendungen bietet.
Red Hat on IBM Cloud
Ein Portfolio von Red Hat-Technologien, die in IBM Cloud integriert sind, um Unternehmen bei der Erstellung, Verwaltung und Modernisierung von Anwendungen in Hybrid Cloud-Umgebungen zu unterstützen.
IBM Virtualisierungslösungen
Portfolio der Tools und Plattformen von IBM, die Unternehmen bei der Virtualisierung von Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen für mehr Effizienz, Flexibilität und Workload-Optimierung unterstützen.
IBM Fusion
Softwaredefinierte Speicherplattform, die hohe Leistung, skalierbaren und containerbereiten Speicher für moderne cloud-native und virtualisierte Workloads liefert.
