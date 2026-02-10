Red Hat OpenShift Virtualisierung auf IBM Cloud

Migrieren und modernisieren Sie virtuelle Maschinen mit
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud
Red Hat® OpenShift® Virtualization on IBM® Cloud® bietet Unternehmen einen klaren, hochsicheren Weg zur Modernisierung virtualisierter Workloads. Anstatt getrennte Plattformen für virtuelle Maschinen und Container zu betreiben, können Teams VM-basierte Anwendungen mithilfe von KubeVirt und KVM direkt in Red Hat OpenShift migrieren und betreiben. Diese Technologie genießt branchenweit Vertrauen aufgrund ihrer Reife, Leistungsfähigkeit und Sicherheit.
Red Hat OpenShift Virtualization wird auf IBM Cloud bereitgestellt, einer Plattform, die für anspruchsvolle und regulierte Workloads konzipiert wurde. Es bietet die konsistenten Tools, Programmierschnittstellen (APIs), Automatisierung und Hybrid Cloud-Flexibilität, die für die Vereinheitlichung von veralteten und Cloud-nativen Abläufen erforderlich sind. Ob Ihr Ziel darin besteht, veraltete Infrastrukturen zu konsolidieren, auf containerbasierte Modernisierung umzusteigen oder KI in bestehende Anwendungen zu integrieren: Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud bietet eine sichere, skalierbare Grundlage für die Transformation, ohne dass eine aufwändige Neuentwicklung erforderlich ist.
Sie müssen nicht mehr eine Umgebung für VMs und eine andere für Container verwalten. Red Hat OpenShift Virtualization bringt sie in einem einzigen operativen Modell zusammen, mit konsistenten Werkzeugen, CI/CD-Pipelines, Observability und Sicherheitskontrollen über Hybrid Cloud und Edge.
Verschieben Sie traditionelle virtuelle Maschinen auf Red Hat OpenShift mit dem integrierten Migration Toolkit for Virtualization. Unterstützt von IBM Technology Expert Labs können Unternehmen Migrationen in großem Maßstab mit Automatisierung, Bewertungen und praktischer Expertenberatung optimieren – wodurch das Ausfallrisiko reduziert und die Time-to-Value beschleunigt wird.
Vermeiden Sie steigende Lizenzgebühren und den Betriebsaufwand von veralteten Virtualisierungsplattformen. Indem Sie Workloads auf Red Hat OpenShift konsolidieren, können Sie die enthaltenen Red Hat Enterprise Linux-Gastberechtigungen nutzen, den Ressourcenverbrauch optimieren und den Tool-Wildwuchs verringern.
Führen Sie VMs im Ist-Zustand aus und übernehmen Sie gleichzeitig Cloud-native Praktiken – Container, Serverlos, GitOps und KI – wann immer das Unternehmen dazu bereit ist. Mit konsistentem Management über On-Prem-, Public Cloud- und Edge-Umgebungen hinweg können Sie Ihr Portfolio schrittweise weiterentwickeln, ohne dass geschäftskritische Systeme unterbrochen werden müssen.
Unternehmen mit tief eingebetteten, VM-basierten Anwendungen – Kernbanksysteme, ERP, Abrechnungsplattformen – können auf Red Hat OpenShift Virtualization umsteigen, um Kosten zu stabilisieren, die Integration mit modernen Dienstleistungen zu verbessern und sich auf eine langfristige Modernisierung vorzubereiten.
Unternehmen, die Alternativen zu traditionellen Virtualisierungsplattformen suchen, können Workloads auf Red Hat OpenShift rehosten, um ein vorhersehbareres Betriebs- und Lizenzmodell zu gewährleisten, während Zuverlässigkeit und Leistung erhalten bleiben.
VM-basierte Systeme wie Analytics Engine, EHR-Systeme oder Workloads können Seite an Seite mit containerisierten Microservices laufen, was den Echtzeit-Datenfluss verbessert und schnellere Erkenntnisse ermöglicht, ohne neu zu gestalten.
Einzelhandels-, Telekommunikations- und Industrieunternehmen können Red Hat OpenShift Virtualization nutzen, um VMs überall dort auszuführen, wo sie sie benötigen – in Rechenzentren, Public Cloud oder Edge-Standorten – mit einheitlichem Lebenszyklusmanagement und Richtlinienkontrollen.
Die Bereitstellung von Red Hat OpenShift on IBM Cloud durch die Bereitstellung von IBM CIO Organization ermöglichte es IBM, kostspielige und langsame VM-Umgebungen durch eine einheitliche Containerplattform zu ersetzen, wodurch die Hostingkosten um 90 % gesenkt werden konnten. Zudem wurde der Betriebsaufwand um 55 % reduziert und schnelle, sichere Anwendungsaktualisierungen wurden standardmäßig ermöglicht.
Entdecken Sie, wie Sie virtuelle Maschinen mit Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud migrieren und modernisieren können.