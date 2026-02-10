Red Hat OpenShift Virtualisierung auf IBM Cloud

Red Hat® OpenShift® Virtualization on IBM® Cloud® bietet Unternehmen einen klaren, hochsicheren Weg zur Modernisierung virtualisierter Workloads. Anstatt getrennte Plattformen für virtuelle Maschinen und Container zu betreiben, können Teams VM-basierte Anwendungen mithilfe von KubeVirt und KVM direkt in Red Hat OpenShift migrieren und betreiben. Diese Technologie genießt branchenweit Vertrauen aufgrund ihrer Reife, Leistungsfähigkeit und Sicherheit.

Red Hat OpenShift Virtualization wird auf IBM Cloud bereitgestellt, einer Plattform, die für anspruchsvolle und regulierte Workloads konzipiert wurde. Es bietet die konsistenten Tools, Programmierschnittstellen (APIs), Automatisierung und Hybrid Cloud-Flexibilität, die für die Vereinheitlichung von veralteten und Cloud-nativen Abläufen erforderlich sind. Ob Ihr Ziel darin besteht, veraltete Infrastrukturen zu konsolidieren, auf containerbasierte Modernisierung umzusteigen oder KI in bestehende Anwendungen zu integrieren: Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud bietet eine sichere, skalierbare Grundlage für die Transformation, ohne dass eine aufwändige Neuentwicklung erforderlich ist.