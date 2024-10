Die IBM CIO Hybrid Cloud ist der Motor der digitalen Transformation und bringt Sicherheit, Skalierbarkeit und Einfachheit in den Betrieb der IBM Chief Information Officer (CIO) Organization – Funktionen, die bei der ausschließlichen Verwendung der Public Cloud oder Private Cloud nicht verfügbar sind. So können sich die Teams für digitale Anwendungen des Unternehmens auf das Wesentliche konzentrieren: das digitale Geschäft von IBM. IBM ist ein Unternehmen mit mehr als 250.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von über 50 Milliarden US-Dollar. Es sind Tausende von internen Anwendungen erforderlich, um alle Aspekte des vielfältigen Portfolios des Unternehmens zu verwalten. IBM verfügt über Anwendungen für Chipdesign, Vertrieb, Marketing, Management, Buchhaltung, Kundensupport und viele andere Funktionen. Einige dieser Anwendungen sind so alt wie die Computerindustrie. Andere unterstützen Quantencomputing. Die Anwendungsteams standen vor schwierigen Problemen: Hosting- und Betriebsumgebung sowie Kosten, die nicht kontrolliert wurden.

Mit den neuesten Sicherheitspatches auf dem Laufenden bleiben.

Einhaltung von Verfügbarkeits- und Disaster-Recovery-Zielen.

Erfüllung der Sicherheitsanforderungen des Unternehmens.

Kleine Änderungen vorzunehmen, hat Monate gedauert. Die Compliance-Anforderungen von Unternehmen an Sicherheit, Ausfallsicherheit und Geschäftskontinuität entwickeln sich ständig weiter. Die Ineffizienzen verteilter, lokaler Umgebungen für das Anwendungshosting wurden immer deutlicher.



Über 1.000 Anwendungen 1.000.000 Nutzer weltweit

Die Wahl war eindeutig: Wir müssen die Produkte und Technologien von IBM im Unternehmensmaßstab nutzen. Für uns bedeutete das, die Hybrid-Cloud-Technologie von IBM zu nutzen, um eine intelligente Anwendungsplattform für die Ausführung interner Anwendungen, Integrationen, digitaler Workflows und Datenkomponenten zu erstellen. Matt Lyteson CIO, VP Transformation von Technologieplattformen IBM

Plattform Engineering für Hybrid Cloud in großem Maßstab Die CIO Organization stellte sich eine hybride Cloud-Plattform mit integrierten Business Rules vor - eine einzige Plattform, auf der digitale Geschäftsanwendungskomponenten mit vollständiger Observability, Transparenz und optimierten Kosten für Leistungen ausgeführt werden sollten. „Die Wahl war eindeutig: Wir müssen die Produkte und Technologien von IBM im Unternehmensmaßstab einsetzen. Für uns bedeutete das, die Hybrid-Cloud-Technologie von IBM zu nutzen, um eine intelligente Anwendungsplattform für die Ausführung interner Anwendungen, Integrationen, digitaler Workflows und Datenkomponenten zu erstellen“, sagt Matt Lyteson, CIO, VP Technology Platforms Transformation bei IBM. Das Engineering-Team entwickelte eine Hybrid-Cloud-Plattform unter einem Dach, die als CIO Hybrid Cloud bezeichnet wird. Sie dient als Hosting-Umgebung sowohl für containerisierte als auch für VM-basierte Anwendungen für eine heterogene Reihe von Architekturen. Red Hat OpenShift on IBM Cloud ermöglichte es dem Team, identische Umgebungen vor Ort und in der Cloud zu hosten:



Angesichts der ständig steigenden Geschäftsanforderungen in Bezug auf Sicherheit, Ausfallsicherheit und Kostenoptimierung war es wichtig, eine Hybrid-Cloud-Plattform bereitzustellen, die es den IBM Entwicklern ermöglicht, sich auf die Entwicklung von Unternehmensanwendungen für ihre Stakeholder zu konzentrieren. Die CIO Hybrid Cloud-Plattform trägt dazu bei, dass die Anforderungen erfüllt werden, indem sie die Plattform einfach für das Hosting nutzt. Die in unsere Hybrid-Cloud-Plattform integrierten IBM Cloud-Services ermöglichen das richtige Gleichgewicht zwischen Anwendungsinnovation und Leitplanken in Bereichen wie Datenbanken, Observability und Speicherung. Ben Pritchett Platform Architect IBM

Die Ergebnisse waren umwerfend: Mehr als 2.000 Anwendungskomponenten wurden in die CIO Hybrid Cloud-Plattform integriert, größtenteils individuell entwickelte Anwendungen, Anwendungsintegrationen und Datenkomponenten.

55 % weniger DevOps-Stunden werden für den Betrieb aufgewendet, sodass sich die Anwendungsteams auf den geschäftlichen Nutzen konzentrieren können.

90 % Kosteneinsparungen für das Hosting von containerisierten Workloads auf der CIO Hybrid Cloud-Plattform im Vergleich zu herkömmlichem Hosting. Die Anwendungsteams erfüllen die Unternehmensziele:

Anwendungsänderungen dauerten Monate, aber jetzt können Änderungen täglich bereitgestellt werden. Sicherheitspatches werden schnell bereitgestellt.

Sicherheit und Verfügbarkeit waren erst nachträgliche Anwendungen, doch heute stellen hochverfügbare sichere Anwendungen die Standardlösung dar.

Für entscheidende Anwendungen zuständige Teams hatten mit der Implementierung der Notfallwiederherstellung, den Tests und den damit verbundenen Kosten zu kämpfen. Jetzt ist die Unterstützung der Notfallwiederherstellung in die Implementierungsmuster der Plattform integriert. Die Erweiterung des Umfangs und der Funktionen der vorherigen Private-Cloud-Lösung erforderte Investitionsausgaben und Betriebskosten, die schwer vorherzusagen waren. Die Flexibilität der IBM Hybrid Cloud ermöglichte eine flexible Skalierung der Plattform je nach Bedarf. Die Services aus dem IBM Cloud-Katalog werden von der Plattform und den Anwendungen genutzt. Die Cloud bietet sicherheitsrelevante Ressourcen mit geringem operativem Aufwand und nutzungsabhängigen Preisen. Daten und Anwendungen werden je nach Geschäftsanforderungen lokal oder in der Cloud gespeichert. Der Speicherort der Cloud-Daten kann regional sein, um gesetzliche Bestimmungen zu erfüllen. Die kontinuierliche Verbesserung der Plattform basiert auf datengesteuerten Entscheidungen mit messbaren Ergebnissen. Die von den Anwendungen generierten Echtzeitdaten werden in einem Data Warehouse gespeichert und stehen für Plattform- und Anwendungsanalysen zur Verfügung. Im Laufe der Zeit werden einige Anwendungen aktualisiert werden müssen, und die Plattformmetriken werden Sie über die erforderlichen Änderungen informieren. Andere Anwendungen werden das Ende ihrer Lebensdauer erreichen und die Auswirkungen der Einstellung einer Anwendung können bewertet werden. Anwendungseigentümer haben über eine gemeinsame Schnittstelle Einblick in die Metriken, um Rückschlüsse auf die Leistung ziehen und Probleme beheben zu können. Das IBM Cloud Pak for Data ist eine zentrale Komponente des Data Warehouses. Die Plattform kann auch die zugrunde liegende Leistung analysieren und die Auswirkungen von Änderungen messen. Die Daten werden auch verwendet, um abgeleitete Informationen an die Anwendungsteams zu melden, einschließlich Compliance-Status, Kritikalität und Software-Aktualität. Das IBM Cloud Security and Compliance Center, IBM Cloud Log Analysis und IBM Cloud Activity Tracker werden zusammen mit IBM Partnern als Teil der Observability-Strategie eingesetzt. Die Plattform kann KI-basierte Analysen auf das Data Warehouse anwenden. Für die Anwendungen steht die vertikale Skalierung von Anwendungshosting-Ressourcen mit der IBM Turbonomic-Lösung zur Verfügung. Eine intelligente Workload-Platzierung ist ebenfalls möglich, sodass Anwendungen zu optimalen Kosten und Leistung migriert werden können.



90 % Kosteneinsparungen – Nutzung von Hybrid-Cloud-Container-Workloads 55 % Reduzierung des Betriebs – weniger Ressourcen für den Plattformbetrieb

Standardmäßig erfolgreiche Anwendung Die CIO Hybrid Cloud hostet Anwendungen, die über eine Private und eine Public Cloud verteilt sind. Die Anwendungsumgebung beginnt mit einer Vorlage „Batterien im Lieferumfang enthalten“, in die die Business Rules des Unternehmens integriert sind. In allen Rechenzentren wird eine gemeinsame Anwendungslaufzeitumgebung reproduziert, sodass Anwendungen lokal ausgeführt und regionale Störungen bewältigt werden können. Anwendungen werden auf Rechen- und Speicherbasis ausgeführt, die den Anforderungen entsprechen, und nutzen Cloud-Katalogdienste mit verbrauchsabhängigen Preisen. Der Wechsel zu einer containerisierten Hybrid-Cloud-Umgebung hat die Hosting-Kosten drastisch gesenkt. Herkömmliche virtuelle Maschinen wurden durch containerisierte Workloads ersetzt. Die anwendungsspezifische Betriebslast wurde in eine gemeinsame Plattform investiert, so dass sich die Teams auf den Geschäftswert konzentrieren und gleichzeitig die Betriebskosten senken können.

Die Plattform ist noch nicht fertig und wird es wahrscheinlich nie sein. Die Compliance-Anforderungen werden sich weiterentwickeln. Die Anforderungen an die Anwendungsleistung sind mit der Einführung von KI sprunghaft angestiegen. Es ist möglich, die Platzierung von Anwendungen im privaten oder öffentlichen Bereich weiter zu optimieren, indem Sie die Anwendungs- und Kostendaten in Echtzeit weiter analysieren.

