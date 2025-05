Eine der vielen Herausforderungen, mit denen Unternehmen auf dem Weg zu einer Cloud-nativen Agilität konfrontiert sind, ist die Verwaltung unterschiedlicher Umgebungen mit virtuellen Maschinen (VMs) und Containern.

Heute wird auf IBM Cloud die Verfügbarkeit von Red Hat OpenShift Virtualization auf Red Hat OpenShift on IBM Cloud bekannt gemacht. Dabei handelt es sich um eine Virtualisierungslösung, die auf einem Kubernetes-Operator (KubeVirt) in Red Hat OpenShift basiert. Dieser Operator wurde entwickelt, um Ihnen das Ausführen und Bereitstellen neuer und vorhandener Virtual Machines-Workloads auf einer einzigen, verwalteten Plattform auf IBM Cloud zu ermöglichen. Ziel ist es, die Migration von Virtual Machines zu vereinfachen, Ihre Abläufe zu vereinfachen, den Time-to-Value zu beschleunigen, die Flexibilität zu erhöhen und die Gesamtbetriebskosten zu optimieren.

Mit diesem Angebot haben Unternehmen eine große Auswahl an Lösungen, um ihre Virtualisierungsumgebung in der Cloud zu optimieren, basierend darauf, was für ihre Anwendungen und Workloads am besten geeignet ist:

IBM Cloud for VMware Cloud Foundation (Optionen für Kundenmanagement und Cloud-Management als Service)

Red Hat OpenShift Virtualisierung auf IBM Cloud Bare Metal Servers

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Cloudnative VPC-Umgebungen.

Für Unternehmen, insbesondere für solche, die bereits Container in Red Hat OpenShift einsetzen und entsprechende Fähigkeiten innerhalb ihres Unternehmens zur Verfügung haben, bietet Red Hat OpenShift Virtualisierung auf IBM Cloud einen Weg zur Optimierung ihrer Umgebungen.