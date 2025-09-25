IBM und Red Hat unterstützen Unternehmen dabei, ihre KI-Entwicklung zu beschleunigen
Red Hat KI auf IBM Cloud ist eine umfassende Suite von Produkten und Services, die darauf ausgelegt sind, die Entwicklung und Bereitstellung von KI-Lösungen in Hybrid-Cloud-Umgebungen zu beschleunigen. Es hilft Unternehmen, durch den Einsatz hocheffizienter, maßgeschneiderter KI-Modelle, die privat und sicher mit Ihren eigenen unternehmensrelevanten Daten abgeglichen werden, die Betriebskosten zu senken und die Markteinführungszeit zu verkürzen.
Red Hat AI on IBM Cloud ermöglicht es Unternehmen, den gesamten Lebenszyklus von prädiktiven und generativen KI-Modellen zu verwalten und zu überwachen, unabhängig davon, ob sie auf einzelnen Servern oder großen verteilten Systemen eingesetzt werden. Die Lösung basiert auf Open-Source-Technologien und nutzt ein Partner-Ökosystem, das sich auf die Optimierung von Leistung, Stabilität und Unterstützung für GPUs und KI-Beschleuniger konzentriert.
Erhalten Sie wertvolle Einblicke von unseren KI-Experten, wie Sie Ihre KI-Hybrid-Cloud-Infrastruktur entsprechend dem aktuellen Stand Ihrer KI-Journey aufbauen können.
Blog lesen über Red Hat AI InstructLab, verfügbar auf IBM Cloud
Greifen Sie auf den Erklär-Hub zu, um Inhalte zu beliebten Technikthemen zu erhalten, die von IBM Experten erstellt wurden
Blog lesen über Red Hat OpenShift AI, verfügbar auf IBM Cloud
Das Portfolio von Red Hat AI on IBM Cloud umfasst Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud als Service (SaaS) zur Erstellung von zweckmäßigen Large Language Models (LLMs), Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud für die Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von KI-fähigen Anwendungen im großen Maßstab und Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI für individuelle Linux-Serverumgebungen.
Vertrauenswürdige und kuratierte hochwertige Daten und zuverlässige KI-Modelle zur Unterstützung einer verlässlichen Entscheidungsfindung auf einer vollständig hybriden KI-Plattform für eine nahtlose Bereitstellung über Anwendungen und Infrastrukturen hinweg.
Beschleunigen Sie die verantwortungsvolle Einführung von KI mit skalierbarer KI-Unterstützung durch schnelle Bereitstellung anhand ausgewählter Anwendungsfälle für Workloads sowie einer flexiblen Infrastruktur für intensive Workloads.
Vereinfachter Datenschutz und verstärkte KI-Sicherheit und Compliance für stark regulierte Infrastrukturen.
Mehr als nur Cloud. IBM bietet einen Full-KI-Stack an Server-, Speicher- und Netzwerkservices, damit Sie die versteckten Kosten und technischen Hürden von KI überwinden können.