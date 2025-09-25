Red Hat® AI on IBM Cloud

IBM und Red Hat unterstützen Unternehmen dabei, ihre KI-Entwicklung zu beschleunigen

Darstellung von Datenebenen

Red Hat KI-Lösungen in der IBM Cloud

Red Hat KI auf IBM Cloud ist eine umfassende Suite von Produkten und Services, die darauf ausgelegt sind, die Entwicklung und Bereitstellung von KI-Lösungen in Hybrid-Cloud-Umgebungen zu beschleunigen. Es hilft Unternehmen, durch den Einsatz hocheffizienter, maßgeschneiderter KI-Modelle, die privat und sicher mit Ihren eigenen unternehmensrelevanten Daten abgeglichen werden, die Betriebskosten zu senken und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

Red Hat AI on IBM Cloud ermöglicht es Unternehmen, den gesamten Lebenszyklus von prädiktiven und generativen KI-Modellen zu verwalten und zu überwachen, unabhängig davon, ob sie auf einzelnen Servern oder großen verteilten Systemen eingesetzt werden. Die Lösung basiert auf Open-Source-Technologien und nutzt ein Partner-Ökosystem, das sich auf die Optimierung von Leistung, Stabilität und Unterstützung für GPUs und KI-Beschleuniger konzentriert.

 Beschleunigen Sie die Einführung von KI und die Innovation für IT-Führungskräfte

Ausgewählte Neuigkeiten

Darstellung des Zusammenwirkens verschiedener Systeme
Passen Sie Ihre Geschäftsentwicklung an und nutzen Sie die Leistung von KI in der Hybrid Cloud

Erhalten Sie wertvolle Einblicke von unseren KI-Experten, wie Sie Ihre KI-Hybrid-Cloud-Infrastruktur entsprechend dem aktuellen Stand Ihrer KI-Journey aufbauen können.

 Jetzt ansehen!
Abbildung mit farbenfrohen Grafiken und Diagrammen
Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud

Blog lesen über Red Hat AI InstructLab, verfügbar auf IBM Cloud

 Jetzt lesen
Abbildung eines Cloudsymbols, das Dokumente, Prozesse und integrierte Illustrationen darstellt
Was ist InstructLab?

Greifen Sie auf den Erklär-Hub zu, um Inhalte zu beliebten Technikthemen zu erhalten, die von IBM Experten erstellt wurden

 Mehr erfahren
Darstellung einer Anwendung mit einer Vielzahl von Farben in verschiedenen Abschnitten und Funktionen
Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud

Blog lesen über Red Hat OpenShift AI, verfügbar auf IBM Cloud

 Jetzt lesen

Red Hat AI-Angebote in der IBM Cloud

Das Portfolio von Red Hat AI on IBM Cloud umfasst Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud als Service (SaaS) zur Erstellung von zweckmäßigen Large Language Models (LLMs), Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud für die Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von KI-fähigen Anwendungen im großen Maßstab und Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI für individuelle Linux-Serverumgebungen.

 Erfahren Sie mehr in unserer Red Hat AI on IBM Cloud Lösungsübersicht
Nutzen Sie die Leistung von Open-Source-KI-Modellen mit der richtigen Größe, um Ihre einzigartigen geschäftlichen Herausforderungen zu bewältigen – privat und sicher.

Der Red Hat AI InstructLab Service in der IBM Cloud wurde entwickelt, um den kompletten Modellabgleich, das Training und die Bereitstellung von KI-Modellen zu vereinfachen, zu skalieren und zu gewährleisten. Durch die Vereinfachung der Erstellung von benutzerdefinierten LLMs mit dem InstructLAB-Prozess können Unternehmen hochpräzise und effiziente Modelle erstellen und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten behalten. Zu den Hauptvorteilen gehören:

  • Portabilität, Wahrung des Eigentums an Ihren Daten und dem Modell.
  •  Minimieren Sie das Risiko des katastrophalen Vergessens.
  • Als Service, mit immer verfügbarer Infrastruktur.
 Erste Schritte
OpenShift AI ist als verwaltetes Add-on verfügbar, das auf Red Hat OpenShift on IBM Cloud ausgeführt wird.

Red Hat OpenShift AI ist eine flexible, skalierbare KI- und ML-Entwicklungsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, KI-fähige Anwendungen in großem Umfang zu erstellen und bereitzustellen.

Bestehende OpenShift on IBM Cloud-Benutzer können die Cluster-Übersichtsseite aufrufen und zum Abschnitt Add-on navigieren, um das OpenShift AI Add-on zu installieren. Wenn Sie noch keinen OpenShift-Cluster auf IBM Cloud haben, können Sie einen Cluster erstellen, oder Sie können Einsatzfähige Architektur verwenden, um einen neu erstellten OpenShift-Cluster der erforderlichen Mindestgröße mit installiertem OpenShift AI zu erhalten.

 OpenShift AI Einsatzfähige Architektur
Logo von Red Hat
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) KI ist eine Foundation Model Plattform

Entwickeln, Testen und Bereitstellen von benutzerdefinierten Granite-basierten großen Sprachmodellen (LLMs) und integriertem LLM-Hosting mit vLLM zur Unterstützung von Unternehmensanwendungen. Sie können Modelle von demselben bootfähigen Image erstellen und hosten. Zusätzlich zur Open Source Granite LLM-Familie bietet Red Hat Enterprise Linux AI die InstructLab-Tools zur Modellanpassung, die auf der LAB-Methodik basieren, sowie einen Community-gesteuerten Ansatz zur Modellentwicklung durch das InstructLab-Projekt. Die gesamte Lösung ist als optimiertes, bootfähiges RHEL AI-Image für die Bereitstellung in der IBM Cloud verpackt.

 Die Einrichtung von RHEL AI erkunden
Nutzen Sie die Leistung von Open-Source-KI-Modellen mit der richtigen Größe, um Ihre einzigartigen geschäftlichen Herausforderungen zu bewältigen – privat und sicher.

Logo von Red Hat
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) KI ist eine Foundation Model Plattform

Bringen Sie Ihre KI-Workloads von der Pilotphase in die Produktion

Vertrauenswürdige und präzise KI

Vertrauenswürdige und kuratierte hochwertige Daten und zuverlässige KI-Modelle zur Unterstützung einer verlässlichen Entscheidungsfindung auf einer vollständig hybriden KI-Plattform für eine nahtlose Bereitstellung über Anwendungen und Infrastrukturen hinweg.
Strategischer Return on Investment für KI

Beschleunigen Sie die verantwortungsvolle Einführung von KI mit skalierbarer KI-Unterstützung durch schnelle Bereitstellung anhand ausgewählter Anwendungsfälle für Workloads sowie einer flexiblen Infrastruktur für intensive Workloads.
KI-Datenschutz

Vereinfachter Datenschutz und verstärkte KI-Sicherheit und Compliance für stark regulierte Infrastrukturen.
End-to-End-KI-Plattform

Mehr als nur Cloud. IBM bietet einen Full-KI-Stack an Server-, Speicher- und Netzwerkservices, damit Sie die versteckten Kosten und technischen Hürden von KI überwinden können.

Kundenreferenzen

Eine Gruppe von Menschen arbeitet in einem modernen Arbeitsumfeld in Tokio zusammen
HAPPIEST MINDS
Digital native KI-Plattformen für exponentielle digitale Einnahmequellen
Volles Stadion, Tennisspieler in weißer Kleidung schlägt den Ball über das Netz
WIMBLEDON
Generative KI verbessert eine erstklassige Digital Experience
Team von Leuten, die Unterricht bei einem Business-Trainer haben
IBM Account 360
Transformation der Zusammenarbeit zwischen kundenorientierten Teams bei IBM
Überfülltes Stadion bei Nacht
US OPEN
Die erstklassige digitale Erfahrung der US Open

Weiterführende Lösungen

Red Hat OpenShift Bausteine
Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Bringen Sie geschäftskritische Anwendungen und KI-Initiativen mit einem sicheren, verwalteten OpenShift-Angebot auf den Markt
Flur mit Hightech-Datenspeicher-Servern
GPUs und KI-Beschleuniger  in der IBM Cloud
Die Macht der Wahl für Ihre KI-Implementierungen
3D-Rendering eines unvollständigen blauen Würfels aus planen Formen
IBM Granite
Erzielen Sie Kosteneinsparungen mit den kleineren und offenen Modellen von Granite, die auf Entwicklereffizienz ausgelegt sind
Ein Blick auf eine Konferenz mit dem watsonx-Logo
Verwirklichen Sie das Versprechen von KI mit watsonx
KI-orientierte Unternehmen können mit kleinen, maßgeschneiderten Modellen Kosten sparen und so ihr Wachstum vorantreiben
Machen Sie den nächsten Schritt
