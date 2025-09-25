Red Hat KI auf IBM Cloud ist eine umfassende Suite von Produkten und Services, die darauf ausgelegt sind, die Entwicklung und Bereitstellung von KI-Lösungen in Hybrid-Cloud-Umgebungen zu beschleunigen. Es hilft Unternehmen, durch den Einsatz hocheffizienter, maßgeschneiderter KI-Modelle, die privat und sicher mit Ihren eigenen unternehmensrelevanten Daten abgeglichen werden, die Betriebskosten zu senken und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

Red Hat AI on IBM Cloud ermöglicht es Unternehmen, den gesamten Lebenszyklus von prädiktiven und generativen KI-Modellen zu verwalten und zu überwachen, unabhängig davon, ob sie auf einzelnen Servern oder großen verteilten Systemen eingesetzt werden. Die Lösung basiert auf Open-Source-Technologien und nutzt ein Partner-Ökosystem, das sich auf die Optimierung von Leistung, Stabilität und Unterstützung für GPUs und KI-Beschleuniger konzentriert.