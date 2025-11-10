Schutz von Daten während der Nutzung: Confidential Computing mit Red Hat OpenShift und Kubernetes auf IBM Cloud

Mit der zunehmenden Verbreitung von Hybrid- und Multi-Cloud-Lösungen ist der Schutz ruhender und übertragener Daten fest etabliert. Die nächste Herausforderung besteht jedoch darin, die Daten während der Nutzung zu sichern. Vertrauliche Container isolieren Arbeitslasten innerhalb vertrauenswürdiger Ausführungsumgebungen (TEEs) und stellen sicher, dass selbst privilegierte Infrastruktur- oder Plattformadministratoren laufende Container-Workloads nicht beobachten oder manipulieren können.

Für große Unternehmen und Cloud-Infrastruktur-Ingenieure bedeutet dies Folgendes:

Sensible Workloads : Führen Sie sensible Workloads – wie KI/ML Modellinferenz, Finanzverarbeitung, Verarbeitung regulierter Daten – mit stärkeren Isolationsgarantien aus.

Aufgabentrennung : Wenden Sie die Grundsätze von Zero-Trust und Aufgabentrennung an, bei denen der Plattform- oder Cloud-Betreiber während der Laufzeit keinen „Einblick in Ihren Container" gewähren kann.

Zusätzliche Sicherheit: Nutzen Sie vorhandene Container-Tools (Kubernetes) mit minimaler Unterbrechung und fügen Sie gleichzeitig eine hardwarebasierte Sicherheitsgrenze hinzu.

Darüber hinaus können Sie mit der Sandbox-Container-Funktion von Red Hat OpenShift Folgendes erreichen: