Schutz von Daten während der Nutzung: Confidential Computing mit Red Hat OpenShift und Kubernetes auf IBM Cloud

Red Hat OpenShift-Sandbox-Container auf IBM Cloud sind erst der Anfang. Durch Experimente mit dieser Tech-Vorschau können Sie die Zukunft des Confidential Computing für containerisierte Workloads mitgestalten und so die Funktionen, Integration und Leistung beeinflussen, die für Unternehmen wie Ihres am wichtigsten sind.
Beginnen Sie heute mit 3 einfachen Schritten:
- Stellen Sie eine vertrauliche Beispiel-Workload in Ihrer Red Hat OpenShift Umgebung auf IBM Cloud auf einem isolierten Container-Operator im Red Hat OperatorHub bereit.
- Erkunden Sie die Bereitstellungs-, Attestierungs- und Isolierungs-Workflows zur Überprüfung der Laufzeitintegrität, die in den IBM Confidential Container-Dokumenten unterstützt werden.
- Teilen Sie Ihr Feedback und Ihre Ideen mit dem IBM Cloud-Team, um die nächste Entwicklungsphase mitzugestalten.
Diese Vorschau stellt mehr als nur eine neue Funktion dar: Sie ist ein Schritt hin zu einer Zukunft, in der Vertrauen in die Cloud intrinsisch, durchgängig und unabhängig von Infrastrukturgrenzen ist.
Indem wir den Schutz von Confidential Computing auf die Laufzeit ausdehnen, öffnen wir die Tür zu völlig neuen Klassen von Anwendungen, Modellen der Zusammenarbeit und Innovation in Umgebungen, die einst als zu empfindlich für die Cloud galten. Der Weg in die Zukunft führt zu einer Zeit, in der jede Workload, egal wie kritisch oder entscheidend, an jedem Ort sicher ausgeführt werden kann, und diese Technologievorschau ist ein erster Einblick in diese Zukunft.
Gemeinsam können wir eine Cloud aufbauen, in der jede Workload mit kompromisslosem Vertrauen läuft – egal, wo sie bereitgestellt wird.
Erste Schritte mit Red Hat OpenShift Containern in IBM Cloud