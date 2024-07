Zusätzlich zu den Transaktionsdaten zu Kundenchancen und Supportfällen bietet die Lösung Zugriff auf eine Vielzahl von Planungsdokumenten, wie z. B. das Kundenprofil, das Details über die Historie, den Installationsumfang und die Organisationsstruktur enthält, sowie die Einflussnehmer des Accounts und die Kundenpläne, in denen die Strategien und strategischen Initiativen festgelegt sind. Die Lösung nutzt watsonx-Produkte, um schnelle Zusammenfassungen dieser wichtigen Dokumente bereitzustellen und auf Abfragen in natürlicher Sprache zu Accounts zu reagieren und so relevante, akkurate Antworten bereitzustellen, die auf komplexen Datenquellen basieren.

Die Anwendung wurde in Python geschrieben und wird auf der internen Hybrid-Cloud-Plattform von IBM gehostet, die auf Red Hat OpenShift basiert. Die erste Herausforderung bei der Zusammenführung von Account-Informationen aus verschiedenen Quellen bestand darin, zu entscheiden, wie der Account definiert werden sollte, um dann die Daten anhand dieser gemeinsamen Kennung in allen Datenquellen des Unternehmens zu finden und zu verknüpfen. Dazu mussten beispielsweise gemeinsame Identifikatoren in den Vertriebs- und Supportsystemen gefunden werden.

Die IBM CIO Organization musste ein System entwickeln, mit dem die Supportdaten für einen Account abgeglichen werden konnten. Dafür mussten die Angebotsdokumente und andere wichtige Kundendaten mit den Supporttickets kombiniert werden, die mit den Kundenstammdaten verknüpft waren. Anschließend wurden diese kombinierten Daten bearbeitet und in IBM® Cloud Object Storage gespeichert. Auf diese Weise war das Unternehmen in der Lage, die Anwendung direkt bereitzustellen. Wenn Benutzer nun eine Anfrage an die Anwendung stellen, sind die Daten bereits vorverarbeitet in IBM Cloud Object Storage verfügbar.

IBM verwendet sein watsonx.ai-KI-Studio als Tool für die Zusammenfassung der beschriebenen Dokumente. Wenn Benutzer also den Bereich für die Zusammenarbeit aufrufen, sehen sie die mit einem Account verbundenen Kontopläne, Unternehmensprofile und Geschäftsbewertungen. Sie können eine Zusammenfassung erstellen, sich eine Nachricht zusenden lassen oder mit der Zusammenfassung interagieren.