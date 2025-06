Die erste Welle der Enterprise KI drehte sich um den Zugriff auf Foundation Models. Die nächste Welle wird davon abhängen, wie gut Unternehmen diese Modelle an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Deshalb ist Red Hat KI InstructLab auf IBM Cloud® eine so kritische Innovation. Es bringt die Power von InstructLab in einen vollständig verwalteten Service, der exklusiv von IBM angeboten wird. IBM ist derzeit der einzige Anbieter, der InstructLab as a Service für Unternehmen anbietet, was einen strategischen Vorteil bei der Erstellung von KI-Modellen bietet, die flexibel genutzt und an die Bedürfnisse Ihrer Kunden angepasst werden können.

InstructLab ermöglicht es Unternehmen, LLMs durch Feinabstimmung zu optimieren, indem sie massives Umschulen vermeiden und neue Verhaltensweisen und Fakten mithilfe synthetischer Anweisungen beibringen. Dies ermöglicht eine schnellere Anpassung, eine bessere Datenkontrolle und deutlich niedrigere Kosten als herkömmliche Feinabstimmung. Und da es als Service in der IBM Cloud bereitgestellt wird, können Kunden die operative Komplexität überspringen und direkt zu den Ergebnissen gelangen.