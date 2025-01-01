Ausführung unternehmenskritischer Workloads in der IBM Cloud
Erfahren Sie mehr über die Verwendung der IBM Cloud zum Aufbau einer kostengünstigeren skalierbaren Infrastruktur, zur sofortigen Bereitstellung neuer Anwendungen und zur nachfragebasierten Skalierung von Workloads – auf einer sicheren Plattform.
Implementierung von fundierten Branchenlösungen in kürzester Zeit
Für regulierte Branchen: angepasstes As-code-Management über Cloud-Plattformen und -Umgebungen hinweg
Implementierung und Automatisierung von beständigen Best Practices auf Integrations-, Bereitstellungs- und Compliance-Ebenen
Nachverfolgung von Sicherheitstrends für alle Cloud-Services und Hybrid-Multi-Cloud-Umgebungen auf einer einzelnen Benutzeroberfläche
Verringerung von Betriebskosten im Zusammenhang mit falsch konfigurierten Anwendungen
Nutzen Sie eine Reihe vordefinierter DevSecOps-Toolchain-Vorlagen, die für kontinuierliche Integration, Bereitstellung und Compliance ausgelegt sind.
Richten Sie grundlegende Sicherheits- und andere unterstützende Dienste ein, um die Sicherheitskonformität der Ressourcen in Ihrem Konto zu verwalten.
Stellen Sie eine IBM® Maximo Application Suite-Instanz in einem Red Hat Openshift-Cluster bereit.
Erstellen Sie ein IBM® Cloud Power Virtual Servers-Angebot (PowerVS) gemäß den Best Practices und Anforderungen von IBM Cloud.
Stellen Sie SAP-Systeme auf Power-Infrastruktur für einsatzfähige Architekturen bereit, um die Leistung Ihrer SAP HANA-Workloads zu optimieren.
Nutzen Sie die einsatzfähige Architektur, um Red Hat OpenShift Workload-Cluster in einem sicheren VPC-Netzwerk (Virtual Private Cloud) zu erstellen.
Automatisieren Sie die RAG-Bereitstellung mit den unterstützenden Diensten IBM Cloud und watsonx; betten Sie Ihre Unternehmensdaten in eine generative KI-Lösung ein.
Stellen Sie ein sicheres VPC-Netzwerk ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Rechenressourcen bereit und verbessern Sie so Ihre Cloud-Infrastruktur.
Stellen Sie eine VSI im VPC-Zielbereich bereit, um eine geschützte Infrastruktur mit virtuellen Servern zur Ausführung von Workloads auf einem VPC-Netzwerk zu erstellen.
