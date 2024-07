Services zur Cloud-Migration IBM® Consulting unterstützt Ihr Unternehmen mit Cloud-Migrationsservices beim Umstieg auf die Cloud, damit Sie sich auf die übrigen Aufgaben konzentrieren können. Wir unterstützen Sie bei der Migration Ihrer Workloads in die Public Cloud oder Private Cloud oder in ein modernisiertes Rechenzentrum, um die digitale Transformation voranzutreiben. Dabei unterstützen wir verschiedene Migrationsmuster wie Cloud zu Cloud, Cloud zu On-Prem, On-Prem zu Cloud und On-Prem zu On-Prem. Unser Team von Cloud-Experten verfügt über Erfahrung mit AWS, Azure, Google Cloud und Oracle Cloud und verfolgt einen deklarativen und kontinuierlichen Ansatz für Ihren Migrationsplan. Dabei nutzen wir Tools und Assets zur Migration und setzen in jeder Phase integrierte Automatisierung und generative KI ein, um Sie bei Ihrem Migrationsprozess bestmöglich unterstützen zu können.

Kompetenzen Anwendungsmigration und -modernisierung in Verbindung mit der Stilllegung und Konsolidierung von Rechenzentren Wir helfen Unternehmen, ihre IT-Ausgaben zu senken, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Geschäftskontinuität und Resilienz zu verbessern. Unsere bewährten Best Practices, Methoden und Frameworks ermöglichen nahtlose Übergänge von bestehenden Rechenzentren zu Public-, Hybrid- oder Multi-Cloud-Umgebungen. Migration und Modernisierung von Daten Wir unterstützen Unternehmen bei der Übertragung ihrer Daten zwischen Systemen, Plattformen oder Speicherumgebungen, die aufgrund von Technologie-Upgrades, Systemkonsolidierungen oder der Einführung innovativer Lösungen erforderlich sind. Unsere Dienstleistungen ermöglichen es, bestehende Datensysteme, Architekturen und Technologien so umzugestalten, dass sie den sich wandelnden Anforderungen der Unternehmen gerecht werden und sich bietende Chancen nutzen. Ausstieg aus Rechenzentren mit Verlagerung von Mainframes Wir helfen unseren Kunden bei der Umstellung ihrer Mainframe-Infrastruktur auf eine Cloud-Umgebung, indem wir die physische Verlagerung von Mainframe-Hardware von einem Standort zu einem anderen erleichtern. Auf diese Weise können Unternehmen ihre lokalen Mainframe-Anwendungen modernisieren und in eine vollständig verwaltete, cloudnative Laufzeitumgebung migrieren. Ausstieg aus Rechenzentren mit Power-Migration Unser Migrationsservice Power Systems bietet eine Reihe von Lösungen, die auf verschiedene Branchen zugeschnitten sind, darunter die Pharmaindustrie, die verarbeitende Industrie, der Einzelhandel, die Logistik, die Medien- und Unterhaltungsbranche sowie das Bank-, Finanz- und Versicherungswesen. Wir bieten flexible Optionen wie Lift-Shift, Pay-as-you-go, flexible Kapazität und die Bereitstellung von Workloads in der Public Cloud, um den unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht zu werden. Ausstieg aus Rechenzentren mit SAP-Migration Unsere Migrations-Services für SAP ECC unterstützen Kunden beim Übergang von ihren lokalen Umgebungen mit SAP ECC oder HANA zu einer nahtlosen Multi-Cloud-Umgebung. Neue On-Prem-, Rechenzentren- oder Private-Cloud-Umgebungen Wir helfen unseren Kunden bei der Einrichtung neuer On-Premises-Rechenzentren und privater Cloud-Lösungen. Erkennung und Bewertung von Anwendungen und Rechenzentren Wir bieten eine gründliche Analyse der Anwendungsumgebung, der Infrastruktur, des Netzwerks und der Rechenzentrumsinfrastruktur und ermöglichen so wichtige Erkenntnisse, die Identifizierung von Abhängigkeiten und die Bewertung der Bereitschaft für eine Migration oder Modernisierung. Colocation von Rechenzentren und privates Cloud-Hosting Wir helfen Unternehmen bei der Beschaffung von Platz, Strom und Kühlung in Rechenzentren von Drittanbietern, sodass sie ihre Server, Speichersysteme und Netzwerkgeräte dort gemeinsam unterbringen können. Darüber hinaus bieten wir Private-Cloud-Hosting-Services für die Bereitstellung und Verwaltung dedizierter Cloud-Infrastrukturen in einer sicheren und isolierten Umgebung an. Verwalten Sie Dienste für On-Prem und Co-Location Wir bieten On-Premises-Management-Services für Unternehmen an. Stilllegung von Rechenzentren Sicherer und effizienter Abbau der Rechenzentrumsinfrastruktur für Verlagerung, Wiederverkauf, Recycling oder Entsorgung. Im Rahmen unseres Stilllegungsdienstes sorgen wir für die sichere Archivierung und Speicherung von Daten. End-of-Life-Transformation Unsere End-of-Life-Services gewährleisten einen reibungslosen und strategischen Übergang von veralteten oder auslaufenden Technologien, Systemen oder Prozessen zu modernen, effizienten und nachhaltigen Alternativen. Disaster Recovery as a Service Wir bieten Dienstleistungen in den Bereichen Katastrophenschutz, Cyber-Resilienz und Geschäftskontinuität an, um zu gewährleisten, dass die Abläufe unserer Kunden sicher und unterbrechungsfrei bleiben.

Mit IBM Garage™ gemeinsam gestalten Lösungen entwickeln, bauen, messen, iterieren und skalieren. All das geht nahtlos mit unserem End-to-End-Framework für Design Thinking und agile sowie DevOps-basierte Praxis. Beschleunigen Sie die Wertschöpfung und führen Sie bahnbrechende Technologien ein – durch die Partnerschaft Ihres Teams mit vielfältigen IBM Experten aus den Bereichen Business, Design und Technologie.

IBM bot ein Maß an Migrationsexpertise, das man sonst nirgendwo finden kann. Wenn man ein Problem hat, das man nicht lösen kann, braucht man Leute, die sich wirklich schnell in ein System einarbeiten können, und genau das konnte IBM uns bieten. Mark Record Ehemaliger IT & Change Director The Co-operative Bank Bericht der The Co-operative Bank lesen

Strategische Partnerschaften Migrieren von Anwendungen in die AWS Cloud Beschleunigen Sie die Einführung von Amazon Web Services und integrieren Sie offene Innovationen und intelligente Workflows. IBM Consulting-Services in der AWS Cloud entdecken Hybrid-Cloud-Transformation zu Microsoft Cloud Beschleunigen Sie Ihre Hybrid-Cloud-Transformation zu Microsoft Azure – sicher und zuverlässig. Erfahren Sie, wie Sie cloudnative Anwendungen mit Microsoft Azure Red Hat® OpenShift® erstellen können. Entdecken Sie IBM Consulting Services für Microsoft Migrieren von Anwendungen auf die Google Cloud-Plattform Schöpfen Sie mit künstlicher Intelligenz und verbesserter Resilienz das volle Potenzial der Google Cloud-Plattform aus. IBM Consulting Services für Google Cloud kennenlernen Migrieren von Anwendungen in die IBM Cloud Migrieren Sie Anwendungen in die IBM Cloud. Mit IBM Cloud Satellite können Sie die IBM Cloud erweitern, um Anwendungen lokal, im Edge-Computing oder in Public-Cloud-Umgebungen konsistent bereitzustellen und zu nutzen. Weitere Informationen zu IBM Cloud Hyperskalieren Sie Ihre Transformation mit Oracle Cloud Beschleunigen Sie Ihre Transformation zu Oracle Cloud und schalten Sie gleichzeitig den vollen Wert der Unternehmenstransformation frei. Erkunden Sie unsere Services für Oracle Cloud

Kundenreferenzen DWP Das Unternehmen ermöglicht einen erstklassigen Service für das Department of Work and Pensions der britischen Regierung. Mehr erfahren

Unsere Experten für Sie Vikas Ganoorkar Vikas ist Senior Partner und führend in der Cloud-Migrationspraxis von IBM und begleitet Kunden beim Erreichen ihrer Ziele. Priyanka Ray Priyanka ist Angebotsleiterin für die Migrationspraxis von IBM Cloud. Debasis RoyChoudhuri Debasis ist bei IBM als Distinguished Engineer und Executive Consultant tätig. Er leitet die Praxisgruppe Application Migration & Modernization in Nordamerika. Er leitet verschiedene Projekte zur Modernisierung von Cloud-Anwendungen und unterstützt die hybride Multicloud-Umgebung. Sudeshna Majumder Sudeshna ist Associate Partner und Delivery Executive bei IBM Consulting. Sie ist die Leiterin des Bereichs Migration und Modernisierung im India Client Innovation Center.