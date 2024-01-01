Lösungen für dediziertes Server-Hosting

Entwickelt für vollständige Isolation, Kontrolle und Sicherheit für geschäftskritische Workloads durch anpassbares dediziertes Server-Hosting in der IBM Cloud
Dediziertes Server-Hosting, dem Sie vertrauen können

Das dedizierte Server-Hosting von IBM ist dafür konzipiert, totale Isolation, Kontrolle und Sicherheit für Ihre erfolgskritischen Workloads unter hoher Arbeitsbelastung zu bieten. Unsere private Bare-Metal-Server-Umgebung bietet maximale Leistung und viele Anpassungsmöglichkeiten mit einer breiten Palette an Konfigurationsoptionen, Intel®- und AMD-CPU-Architekturen, vielseitigen Speichermodellen und mehr. Im Gegensatz zu anderen Anbietern bietet IBM Cloud® dedizierte Server-Hosting-Standorte in mehr als 60 Rechenzentren und 19 Ländern an.
Neue Intel® Xeon® Technologie in der IBM Cloud

Erfahren Sie, wie Intel und IBM sich dafür einsetzen, Kunden bei der Modernisierung und Sicherung ihrer HPC-Workloads zu unterstützen.

Erhalten Sie 1.000 USD Rabatt auf Intel® Technologie der 4. Generation auf IBM Cloud Bare Metal Servers.

Individuelle Anpassung

Unser dediziertes Server-Hosting bietet eine Vielzahl von Intel-und AMD-Performance-CPUs für Intel und AMD für Bare-Metal-Server von IBM Cloud. Außerdem BYO-Funktionalität, vielseitige Speicherlösungen, umfangreicher Speicherplatz und mehr.
Zuverlässiges globales Netz

Je näher die Daten bei Ihren Benutzern sind, desto weniger Schwierigkeiten entstehen hinsichtlich Latenz, Sicherheit und zeitnaher Servicebereitstellung. Mit einem dedizierten Server-Hosting von IBM wählen Sie aus einem globalen Netz von verteilten Rechenzentren und POP-Standorten aus.
Verwenden Sie die neuesten Technologien - jederzeit

Sie können dediziertes Server-Hosting für SAP HANA/SAP NetWeaver und andere zertifizierte Workloads nutzen und die neuesten NVIDIA Tesla GPUs für HPC-Anforderungen hinzufügen.
Wettbewerbsfähige, transparente Preise

Wir haben kürzlich unsere Preise für dediziertes Hosting auf IBM Cloud Bare Metal Servers pauschal um durchschnittlich 17 % gesenkt. Eingeschlossen ist nun außerdem 20 TB kostenfreie Bandbreite.1 Wählen Sie aus stündlicher, monatlicher und reservierter Abrechnung zu Preisen, mit denen ein smartes Management der Cloud-Kosten möglich wird.
Dediziertes Web-Hosting
Streamen Sie große Dateien und Videos. Spezifizieren und verdoppeln Sie Cluster-Web-Hosting-Server, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Dediziertes Anwendungshosting
Profitieren Sie von sicherem, vollständig verwaltetem Off-Premises-Hosting. Integrieren Sie IBM Watson®-Services und mehr.
Dediziertes Game-Hosting
Skalieren Sie in kürzester Zeit, um die Spieleranforderungen zu erfüllen. Sie können auch Regeln anpassen, Updates installieren, Spieler isolieren und Ping optimieren.
Intel® Xeon® E-2174G

4 Kerne, 3,80 GHz / 16 GB RAM / 1 TB SATA x 1 / 20 TB Bandbreite1 

20 Kerne, 2,20 GHz / 32 GB RAM / 1 TB SATA x 1 / 20 TB Bandbreite1 

48 Kerne, 2,40 GHz / 32 GB RAM / 1 TB SATA x 1 / 20 TB Bandbreite1

Über 11 Millionen Konfigurationen

Es stehen Ihnen Single-, Dual- oder Quad-Prozessoren mit den aktuellen Intel- oder AMD-Technologien zur Wahl. Suchen Sie sich die Geschwindigkeit, RAM, Speicher, Betriebssystem und mehr aus. Oder wählen Sie aus vorkonfigurierten, dedizierten Server-Hosting-Optionen für eine schnellere Bereitstellung.

 Ohne Hypervisorschicht

Gewinnen Sie mehr Kontrolle über Ihre dedizierte Server-Hosting-Umgebung mit direktem Root-Zugriff. Bei IBM Cloud Bare-Metal-Servern handelt es sich um physische, dedizierte und private Rechenserver, die Ihnen genau die Funktionen bieten, die Sie benötigen.

 Bis zu 128 Cores

Erledigen Sie rechenintensive Aufgaben in kürzerer Zeit. Unterstützen Sie moderne Workloads im Rahmen des dedizierten Hostings und containerisierte Services mit bis zu 128 Cores pro Plattform.

 Bedarfsorientierte Bereitstellung

Monatliche dedizierte Server können in nur zwei bis vier Stunden online gebracht werden. Stündlich dedizierte Server können innerhalb von 30 Minuten bereitgestellt werden.

Sichern Sie sich bei Ihrer Anmeldung eine Gutschrift in Höhe von 200 USD

Wie schnell ist das Netzwerk in der IBM Cloud?

Erfahren Sie, wie schnell das Netzwerk zwischen Bare-Metal-Servern ist, sowohl in Bezug auf den Netzwerkdurchsatz als auch auf die Latenzzeit.
Was ist Server-Hosting?

Server-Hosting bietet Fernzugriff auf virtuelle oder physische Server und zugeordnete Ressourcen für einen monatlichen Abonnementpreis oder eine nutzungsbasierte Gebühr.
Was ist Web-Hosting?

Stellt Speicherplatz für die Dateien bereit, aus denen Ihre Website und die Software, sowie die physische Hardware und Netzwerk-Infrastruktur bestehen, die Ihre Website für andere im Internet zur Verfügung stellen.
Dokumentation

Sehen Sie sich unsere Tutorials und die Sicherheits-, Speicher- und Softwareoptionen an.
Blogbeiträge

Finden Sie heraus, wozu Bare-Metal-Server oder virtuelle Server benötigt werden.
Bare Metal Server in der IBM Cloud kennenlernen
Passen Sie einen dedizierten Server an Ihre genauen Spezifikationen an und erhalten Sie ein Angebot zum Herunterladen.

Dediziertes Server-Hosting ist nicht ganz das, was Sie suchen? Informieren Sie sich über die Optionen für einen virtuellen privaten Server (VPS).

Fußnoten

120 TB Bandbreite sind in Rechenzentren in den USA, Kanada und der EU enthalten. In allen anderen Rechenzentren sind 5 TB Bandbreite enthalten. Neue Preise und Angebote dürfen nicht mit anderen aktuellen oder zukünftigen Preisnachlässen kombiniert werden.