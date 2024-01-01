Lösungen für dediziertes Server-Hosting

Das dedizierte Server-Hosting von IBM ist dafür konzipiert, totale Isolation, Kontrolle und Sicherheit für Ihre erfolgskritischen Workloads unter hoher Arbeitsbelastung zu bieten. Unsere private Bare-Metal-Server-Umgebung bietet maximale Leistung und viele Anpassungsmöglichkeiten mit einer breiten Palette an Konfigurationsoptionen, Intel®- und AMD-CPU-Architekturen, vielseitigen Speichermodellen und mehr. Im Gegensatz zu anderen Anbietern bietet IBM Cloud® dedizierte Server-Hosting-Standorte in mehr als 60 Rechenzentren und 19 Ländern an.