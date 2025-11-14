Bestimmte Länder sind für Online-Transaktionen über ibm.com/de-de nicht zugelassen und erfordern die Kontaktaufnahme mit einem Verkäufer über die Hilfe-Schaltfläche auf jeder Produktseite. Darüber hinaus haben einige Länder Anspruch auf exklusive Rabatte. Prüfen Sie, ob Ihre Region für diese Sonderangebote qualifiziert ist.