Aktivierte Länder

Bestimmte Länder sind für Online-Transaktionen über ibm.com/de-de nicht zugelassen und erfordern die Kontaktaufnahme mit einem Verkäufer über die Hilfe-Schaltfläche auf jeder Produktseite. Darüber hinaus haben einige Länder Anspruch auf exklusive Rabatte. Prüfen Sie, ob Ihre Region für diese Sonderangebote qualifiziert ist.

 
Afghanistan
Albanien
Algerien
Amerikanisch-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua
Argentinien
Armenien
Aruba
Bahamas
Bahrein
Barbados
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivien
Bonaire
Bosnien-Herzegowina
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Kambodscha
Kamerun
Kap Verde
Kaimaninseln
Central A
Chad
Chile
China
Kolumbien
Kongo
Kongo, Dem. Rep.
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Curaçao
Dschibuti
Dominica
Ecuador
El Salvador
Eswatini
Äthiopien
Färöer-Inseln
Fidschi
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Grönland
Grenada
Guadeloupe
Guernsey
Guinea
Guyana
Island
Indien
Indonesien
Irak
Isle of Man
Jamaika
Jersey
Jordanien
Kasachstan
Kenia
Kiribati
Kuwait
Kirgisistan
Lao Volksrepublik
Libanon
Lesotho
Libyen
Liechten
Macau
Mazedonien
Madagaskar
Malawi
Malediven
Mali
Malta
Mauretanien
Mauritius
Moldawien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Mosambik
Myanmar
Namibia
Nepal
Neukaled
Niger
Nigeria
Niue
Palästina
Panama
Papua Neu-Guinea
Paraguay
Peru
Puerto Rico
Katar
Réunion
Russische Föderation
Ruanda
S Sudan
St. Lucia
Samoa
Senegal
Serbien
Sierra Leone
Slowakei
Slowenien
Salomonen
Somalia
St. Barth
St. Kitts
Sudan
Surinam
Tadschikistan
Tansania
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad
Tunesien
Uganda
Ukraine
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Venezuela
Jemen
Sambia
Simbabwe
Australien
Österreich
Aserbaidschan
Bangladesch
Belgien
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Kanada
Kroatien
Zypern
Tschechien
Dänemark
Ägypten
Estland
Finnland
Frankreich
Deutschland
Griechenland
Hongkong
Ungarn
Indien
Irland
Israel
Italien
Japan
Korea, Republik
Lettland
Liberia
Litauen
Luxemburg
Malaysia
Mexiko
Marokko
Niederlande
Neuseeland
Norwegen
Oman
Pakistan
Philippinen
Polen
Portugal
Rumänien
Saudi-Arabien
Singapur
Südafrika
Spanien
Sri Lanka
Schweden
Schweiz
Taiwan
Thailand
Türkiye
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigtes Königreich
USA
Vietnam

