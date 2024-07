Die Cloud-Strategie bestimmt und koordiniert Ihren Weg in die Cloud Von Kosteneinsparungen über Skalierbarkeit bis hin zur vollständigen Transformation und schnelleren Innovation – die richtige Multicloud-Strategie führt Sie zum Ziel. Mit einem klar definierten Umsetzungsplan sorgt die richtige Cloud-Strategie für die Transformation Ihrer Infrastruktur, mehr Agilität für das Unternehmen und eine schnellere digitale Transformation. Unsere Cloud-Beratungsservices bieten eine Cloud-Lösungsstrategie auf der Basis resilienter, Hyperscaler-spezifischer und datenorientierter Plattformarchitekturen auf der Grundlage eines sicheren Frameworks. Diese Schritte ermöglichen die Entwicklung eines integrierten und sequenzierten Transformationsprogramms, mit dem Sie Geschäftsergebnisse erzielen und den Mehrwert messen und nach und realisieren können. Bericht Maximieren Sie den Wert der Hybrid Cloud im Zeitalter der generativen KI Die Herausforderungen, mit denen Unternehmen bei der Einführung generativer KI konfrontiert sind, können mit einer klar definierten Hybrid-Cloud-Strategie gemeistert werden. Maximieren Sie Geschäftsergebnisse und skalieren Sie die KI mit einem „Hybrid-by-Design“-Ansatz für die Cloud.

Funktionalität Transformation hybrider Multicloud-Umgebungen Beschleunigen Sie Ihre Cloud Journey durch Einführung einer hybriden Multicloud auf einer Plattform Ihrer Wahl. In Zusammenarbeit mit AWS, Azure, Google und IBM Cloud ermöglichen wir eine Cloud-Transformation zur Optimierung der Technologieumgebungen unserer Kunden. Unternehmensbetriebsmodell Projekte müssen schnell vorgetrieben werden, damit Unternehmen mit geschäftlichem wie auch technologischem Einsatz an neue Betriebsmodelle angebunden werden können. IBM Consulting verhilft ihnen zu einem besseren Betriebsmodell, das Cloud-Reife und ihre Vorstellung von der Transformation berücksichtigt. Cloud-Migration und -Modernisierung Mit Migration und Modernisierung möchten Unternehmen die Agilitäts-, Flexibilitäts- und Kostenvorteile der Cloud-Technologien nutzen. IBM Experten für Cloud-Strategieberatung helfen bei der Entwicklung maßgeschneiderter Modernisierungsroadmaps und einer wertorientierten Transformation. DevOps-Transformation Eine erfolgreiche Cloud-Transformation stützt sich auf solide DevOps-Funktionalitäten und ein anvisiertes Betriebsmodell. IBM Consulting bestimmt gemeinsam mit den Teams des Kunden das Organisationsmodell und die Kompetenzen, Tools und Prozesse, die für eine umfassende DevOps-Einführung erforderlich sind.

Mit IBM Garage™ gemeinsam gestalten Lösungen entwickeln, bauen, messen, iterieren und skalieren. All das geht nahtlos mit unserem End-to-End-Framework für Design Thinking und agile sowie DevOps-basierte Praxis. Schnelligkeit bei der Wertschöpfung und Einführung bahnbrechender Technologien durch Mehr erfahren Mit einem IBM Garage Experten sprechen

Anwendungsfälle Kosten senken und skalierbare Anwendungen ermöglichen Schnellere Cloud-Services für Unternehmen ermöglichen eine schnelle Erkennung und priorisierte Zuweisung von Anwendungs- und Datenassets. Bereiche mit Veränderungsbedarf in grundlegenden Prozessen erkennen Anhand der Neukalibrierung von Betriebsmodellen lassen sich Kernprozesse hinsichtlich Fortbestand, Inaktivität und Veränderung infolge von Telearbeit bestimmen. Unternehmensziele mit IT-Architektur verbinden Wir erfüllen Ihre spezifischen Bedürfnisse, wie beispielsweise Unterstützung bei Cloud-Umgebungen und Cloud-Sicherheit, um Ihnen den Weg in die Cloud zu erleichtern.

IBM bot ein Maß an Migrationsexpertise, das man sonst nirgendwo finden kann. Wenn man ein Problem hat, das man nicht lösen kann, braucht man Leute, die sich wirklich schnell in ein System einarbeiten können – und genau das konnte IBM uns bieten. Mark Record Ehemaliger IT & Change Director The Co-operative Bank Story lesen

Kundenreferenzen CVS Health IBM verhilft CVS zu einem modernen Konzept für die Hybrid-Cloud-Integration, mit dem die Vision des Unternehmens in die Tat umgesetzt werden kann. Carhartt IBM verhilft Carhartt zu einer Steigerung der Cloud-Effizienz um 45 % unter Wahrung der Workload-Leistung.

Strategische Partnerschaften Partnerschaft von IBM und Apptio Die Beratungsservices von IBM zu den SaaS-Lösungen von Apptio werden zu einer Entscheidungsengine, die Kunden bei der Migration von Workloads und Anwendungen unterstützt. Ankündigung lesen Partnerschaft von IBM und CAST Modernisieren Sie Ihre Workloads und Anwendungen, um das Potenzial innovativer Technologien wie Cloud, KI und Automatisierung voll auszuschöpfen. Mehr über IBM und CAST lesen

Erkenntnisse Kein undifferenzierter Informationsrausch, sondern klare Erkenntnisse zu den neuesten Business- und Technologiethemen. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte von Führungskräften, die Geschäftsinnovationen vorantreiben. Anwendungen sorgen für Transformation Erfahren Sie, wie die Modernisierung von Anwendungen die digitale Transformation ermöglicht Cloud-Transformations-Index: Zustand der Cloud Mit einem vergleichenden Blick auf die Cloud-Strategie von Unternehmen bietet der Index eine Momentaufnahme der Fortschritte in verschiedenen Bereichen der Cloud-Transformation Optimierung der digitalen Transformation Testen Sie den neuen IBM Consulting Cloud Accelerator, der eine schnelle Planung und unkomplizierte Ausführung mit vorhersehbaren Ergebnissen ermöglicht. Analysten-Rankings: Forrester Wave™ Erfahren Sie, warum IBM im Leader-Quadranten für Anwendungsmodernisierung und Migrationsservices des Forrester-Wave-Berichts Q3 2021 geführt wird.

Unsere Experten für Sie James Stevenson Als Partner und Global Leader im Bereich Cloud Advisory bei IBM verfügt James über langjährige praktische Erfahrung in der Unterstützung von Kunden, die eine am Geschäftsergebnis orientierte Transformation von digitaler Umgebung, Cloud und Anwendungsportfolio anstreben. Jonathan Gregory Als Senior Partner und Americas Leader im Bereich Cloud Advisory bei IBM verfügt Jonathan über 15 Jahre Erfahrung als C-Level-Berater für die Entwicklung und Umsetzung technologischer Strategien. Barry Ramirez Als Global Garage Leader und APAC Cloud Advisory Leader für Hybrid-Cloud-Services arbeitet Barry gemeinsam mit führenden Unternehmen weltweit an einer verstärkten positiven Wirkung der Technologie-, Produkt-, Geschäftsprozess- und Branchentransformation.