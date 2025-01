Was sind IaaS, PaaS und SaaS?

IaaS, PaaS und SaaS sind die drei beliebtesten Arten von Cloud-Service-Angeboten. Sie werden manchmal als Cloud-Service-Modelle oder Cloud-Computing-Servicemodelle bezeichnet.



IaaS (Infrastructure-as-a-Service) bietet On-Demand-Zugriff auf in der Cloud gehostete physische und virtuelle Server, Speicher und Netzwerke – die Backend-IT-Infrastruktur für die Ausführung von Anwendungen und Workloads in der Cloud.





PaaS (Platform-as-a-ServiceS) bietet einen On-Demand-Zugriff auf eine komplette, sofort einsatzfähige, in der Cloud gehostete Plattform zur Entwicklung, Ausführung, Wartung und Verwaltung von Anwendungen.





SaaS (Software-as-a-Service) bietet On-Demand-Zugriff auf sofort einsatzfähige, in der Cloud gehostete Anwendungssoftware.

IaaS, PaaS und SaaS schließen sich nicht gegenseitig aus. Viele mittelgroße Unternehmen verwenden mehr als eine, und die meisten großen Unternehmen verwenden alle drei.

„Als Service“ bezieht sich auf die Art und Weise, wie IT-Assets in diesen Angeboten genutzt werden, und auf den wesentlichen Unterschied zwischen Cloud Computing und traditioneller IT. In der traditionellen IT verbraucht ein Unternehmen IT-Assets – Hardware, Systemsoftware, Entwicklungstools, Anwendungen –, indem es diese kauft, installiert, verwaltet und in seinem eigenen On-Premises-Rechenzentrum wartet.

Beim Cloud Computing besitzt, verwaltet und wartet der Cloud-Dienstanbieter die Ressourcen. Der Kunde nutzt sie über eine Internetverbindung und bezahlt sie auf Abonnement- oder nutzungsbasierter Basis.

Der Hauptvorteil von IaaS, PaaS, SaaS oder jeder anderen „as a service“-Lösung ist also wirtschaftlicher Natur: Ein Kunde kann die benötigten IT-Funktionen zu vorhersehbaren Kosten abrufen und skalieren, ohne die Kosten und den Aufwand für den Kauf und die Wartung aller Komponenten in seinem eigenen Rechenzentrum tragen zu müssen. Aber jede dieser Lösungen hat noch weitere spezifische Vorteile.