Was ist Continuous Integration?

Auf die Continuous Integration folgen im DevOps-Zyklus die Continuous Delivery und die Continuous Deployment.

Continuous Delivery (CD) erfasst, wo Continuous Integration endet, und automatisiert die Bereitstellung von Anwendungen in ausgewählten Infrastrukturumgebungen. CD konzentriert sich darauf, alle validierten Änderungen an der Codebasis – Updates, Fehlerbehebungen und sogar neue Funktionen – so schnell und sicher wie möglich an die Benutzer zu liefern. Es gewährleistet die Automatisierung des Push-Code-Änderungen in verschiedene Umgebungen, wie z. B. Entwicklung, Test und Produktion.

In der kontinuierlichen Bereitstellung werden die Codeänderungen an einer Anwendung automatisch in der Produktionsumgebung veröffentlicht. Diese Automatisierung wird durch eine Reihe vordefinierter Tests vorangetrieben. Sobald neue Updates diese Tests bestehen, verteilt das System die Updates direkt an die Benutzer der Software.