Sowohl Continuous Delivery als auch Continuous Bereitstellung befassen sich mit der Automatisierung weiter unten in der Pipeline als CI und werden oft austauschbar verwendet.

Der Unterschied zwischen Continuous Delivery und Continuous Deployment liegt im Grad der Automatisierung, der in Software- oder App-Veröffentlichungen verwendet wird. Bei der kontinuierlichen Bereitstellung wird der Code automatisch in produktionsähnliche Umgebungen verschoben, um weitere Tests und die Qualitätssicherung durchzuführen, z. B. die Bewertung von Risiken und die Identifizierung von Schwachstellen im Quellcode. Nach erfolgreichen Tests ist menschliches Eingreifen erforderlich, um in die Produktion übergehen zu können.

In der kontinuierlichen Bereitstellung geht die Automatisierung noch weiter. Sobald der Code die Tests bestanden hat, erfolgt die Bereitstellung in der Produktion automatisch – eine menschliche Genehmigung ist nicht erforderlich.

Inwieweit ein Unternehmen die CI/CD-Pipeline einsetzt und ob es sich für Continuous Delivery oder Continuous Deployment entscheidet, hängt von seinen geschäftlichen Anforderungen ab. Die kontinuierliche Bereitstellung eignet sich am besten für DevOps-Teams mit einem schnellen Entwicklungszyklus, wie beispielsweise Teams, die E-Commerce-Websites und Software-as-a-Service (SaaS)-Plattformen entwickeln.

Continuous Deployment unterstützt den Software-Release-Prozess, indem es Teams ermöglicht, neue oder aktualisierte Software häufig und so schnell wie möglich bereitzustellen. Da Änderungen automatisch in die öffentliche Umgebung bereitgestellt werden, wird diese Art von Continuous-Deployment-Pipeline in der Regel nur von DevOps-Teams genutzt, die über einen bewährten Prozess verfügen.

Für Teams, die Updates in ihrem Workflow möglicherweise nicht so häufig veröffentlichen müssen – wie etwa bei der Entwicklung von Gesundheitsanwendungen – ist Continuous Delivery in der Regel die bevorzugte Option. Es ist zwar langsamer, bietet aber eine zusätzliche Kontrollebene, um die Funktionalität für die Endbenutzer sicherzustellen.

Um den Unterschied zwischen Continuous Delivery und Continuous Bereitstellung genauer zu verstehen, sehen Sie sich dieses Video an.