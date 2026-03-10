Leitfaden zur Leistungsoptimierung mit Kubernetes

Sichtbarkeit gewinnen. Resilienz sicherstellen. Mühelos skalieren.

Kubernetes bietet Geschwindigkeit, bringt aber tiefe Komplexität und blinde Flecken mit sich, die im nativen Monitoring oft übersehen werden. Herkömmliche APM-Tools wurden schlichtweg nicht für dieses Maß an dynamischer Abstraktion entwickelt.

Dieser Leitfaden beschreibt, wie diese Lücken geschlossen und die Leistung in containerisierten Umgebungen durch fortschrittliche, automatisierte Observability optimiert werden kann.

Laden Sie den Leitfaden herunter und erfahren Sie, wie Sie:

– versteckte Lücken in den nativen Überwachungsfunktionen von Kubernetes identifizieren

– Unklarheiten hinsichtlich der Ursachen durch vollständige Abhängigkeitszuordnung beseitigen

– dynamische Microservice-Beziehungen in Echtzeit überwachen

– Infrastruktur- und Code-Traces in hybriden Umgebungen miteinander korrelieren