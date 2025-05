Die Automatisierung von Anwendungsreleases (oder die Orchestrierung von Anwendungsreleases) ist kritisch, wenn es darum geht, alle Aktivitäten zu automatisieren, die für die kontinuierliche Bereitstellung erforderlich sind. Orchestrierungstools verbinden Prozesse, um sicherzustellen, dass die Entwickler alle wichtigen Schritte befolgen, bevor sie neue Änderungen in die Produktion übertragen. Diese Tools sind in die Konfigurationsmanagementprozesse integriert, um eine ordnungsgemäße Bereitstellung und ein Höchstmaß an Leistung in allen Projektumgebungen zu gewährleisten.