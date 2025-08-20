Was ist Cloudspeicher?

Es gibt eine Vielzahl von Cloudspeicher-Services für fast alle Arten von Unternehmen – vom Einzelunternehmer bis zum Großunternehmen.

Wenn Sie ein kleines Unternehmen führen, kann Cloudspeicher sinnvoll sein – insbesondere dann, wenn Sie nicht über die Ressourcen oder Fähigkeiten verfügen, um Speicher selbst zu verwalten. Cloudspeicher kann auch bei der Budgetplanung helfen, indem er die Speicherkosten vorhersehbar macht und Ihnen die Möglichkeit zu einer dem Wachstum des Unternehmens entsprechenden Skalierung gibt.

Wenn Sie in einem größeren Unternehmen arbeiten (z. B. in einem Fertigungsunternehmen, bei einem Finanzdienstleister oder bei einer Einzelhandelskette mit Dutzenden von Standorten), müssen Sie möglicherweise regelmäßig Hunderte von Gigabyte an Daten zum Speichern übertragen. In solchen Fällen sollten Sie mit einem etablierten Cloudspeicher-Provider zusammenarbeiten, der mit Ihrem Volumen umgehen kann. In einigen Fällen können Sie möglicherweise individuelle Angebote mit Anbietern aushandeln, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen.

Sicherheit

Die Sicherheit von Cloudspeicher ist ein wichtiges Anliegen – insbesondere dann, wenn Ihr Unternehmen mit vertrauliche Daten wie Kreditkarteninformationen und Patientenakten arbeitet. Sie möchten die Gewissheit haben, dass Ihre Daten mit den aktuellsten verfügbaren Methoden vor Cyberbedrohungen geschützt sind. Sie benötigen mehrschichtige Sicherheitslösungen mit Endpunktschutz, Inhalts- und E-Mail-Filterung sowie Bedrohungsanalysen und Best Practices, die regelmäßige Updates und Patches umfassen. Und Sie benötigen klar strukturierte Zugriffs- und Authentifizierungsrichtlinien.

Die meisten Cloudspeicher-Provider bieten grundlegende Sicherheitsmaßnahmen wie Zugriffskontrolle, Benutzerauthentifizierung und Datenverschlüsselung. Die Sicherstellung dieser Maßnahmen ist besonders dann wichtig, wenn es sich bei den fraglichen Daten um vertrauliche Geschäftsakten, Personalakten und geistiges Eigentum handelt. Daten, die der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterliegen, erfordern möglicherweise zusätzlichen Schutz. Daher müssen Sie prüfen, ob der Anbieter Ihrer Wahl alle geltenden Vorschriften einhält.

Wenn immer Daten übertragen werden, sind sie anfällig für Sicherheitsrisiken. Sie sind mitverantwortlich für die Sicherung von Daten, die sich auf dem Weg in eine Speichercloud befinden. Unternehmen können Risiken minimieren, indem sie Daten während der Übertragung verschlüsseln und dedizierte private Verbindungen (anstatt des öffentlichen Internets) nutzen, um eine Verbindung zu dem Cloudspeicher-Provider herzustellen.

Backup

Daten-Backups sind ebenso wichtig wie Sicherheit. Unternehmen müssen ihre Daten sichern, damit sie auf Kopien von Dateien und Anwendungen zugreifen und Betriebsunterbrechungen verhindern können, wenn Daten aufgrund von Cyberangriffen, Naturkatastrophen oder menschlichem Versagen verloren gehen.

Cloudbasierte Datensicherungs- und -wiederherstellungsdienste erfreuen sich seit den Anfängen cloudbasierter Lösungen großer Beliebtheit. Ähnlich wie beim Cloudspeicher selbst greift man dabei über das öffentliche Internet oder eine private Verbindung auf den Service zu. Cloudsicherungs- und -wiederherstellungsservices nehmen Unternehmen die Aufgabe, kritische Geschäftsdaten regelmäßig zu replizieren, ab, damit sie im Falle eines Datenverlusts durch eine Naturkatastrophe, einen Cyberangriff oder einen unbeabsichtigten Benutzerfehler sofort verfügbar sind.

Cloudsicherung bietet Unternehmen die gleichen Vorteile wie Speicher: Kosteneffizienz, Skalierbarkeit und einfacher Zugriff. Eine der attraktivsten Funktionen von Cloudsicherung ist die Automatisierung. Die Aufforderung an die Benutzer, ihre Daten selbst kontinuierlich zu sichern, führt zu gemischten Ergebnissen, da einige Benutzer dies immer wieder aufschieben oder sogar ganz vergessen. Dies schafft eine Situation, in der Datenverluste unvermeidlich sind. Mit automatisierten Backups können Sie entscheiden, wie oft Sie Ihre Daten sichern möchten – sei es täglich, stündlich oder immer dann, wenn neue Daten in Ihr Netzwerk eingespeist werden.

Die externe Datensicherung in einer Cloud bietet einen zusätzlichen Vorteil: Entfernung. Ein Gebäude, das einer Naturkatastrophe, einem Terroranschlag oder einer anderen Katastrophe zum Opfer fällt, könnte seine On-Premises-Sicherungssysteme verlieren, so dass verlorene Daten nicht wiederhergestellt werden können. Off-Premise-Backup bietet Absicherung gegen solche Fälle.

Server



Cloudspeicher-Server sind virtuelle Server – softwaredefiniert Server, die physische Server emulieren. Ein physischer Server kann mehrere virtuelle Server hosten, was die Bereitstellung cloudbasierter Speicherlösungen für mehrere Kunden vereinfacht. Der Einsatz virtueller Server steigert die Effizienz, da physische Server in der Regel nicht ausgelastet sind, d. h. ein Teil ihrer Verarbeitungskapazität wird verschwendet.

Dieser Ansatz ermöglicht es Cloudspeicher-Providern, Cloudspeicher nach dem Pay-as-you-go-Prinzip anzubieten und nur die verbrauchte Speicherkapazität abzurechnen. Wenn die Kapazität Ihrer Cloudspeicher-Server bald erreicht ist, fährt der Cloud-Provider einen weiteren Server hoch, um die Kapazität zu erhöhen – oder er ermöglicht es Ihnen, selbst eine zusätzliche virtuelle Maschine hochzufahren.