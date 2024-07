Die Speichermethoden haben sich weiterentwickelt, um der sich ändernden Struktur der Daten gerecht zu werden. Daten können transaktionsorientiert sein und in kleineren Mengen erfasst und übersichtlich in einer Datenbank auf einer Festplatte auf einem Server gespeichert werden. Die dateibasierte Speicherung und die blockbasierte Speicherung sind für diese Art von strukturierten Daten gut geeignet und funktionieren auch weiterhin in bestimmten Szenarien gut. Aber das Internet hat alles verändert. Unternehmen haben Probleme, die wachsenden Mengen webbasierter, digitaler Inhalte (die sogenannten unstrukturierten Daten) zu verwalten. Mit objektbasiertem Speicher lässt sich diese Herausforderung meistern.

Ihr Unternehmen hat wahrscheinlich unterschiedliche Speicherbedürfnisse, je nach den Geschwindigkeits- und Leistungsanforderungen Ihres IT-Betriebs. Sehen Sie sich datei-, block- und objektbasierte Speichermethoden genau an, denn jede Methode hat ihre spezifischen Vor- und Nachteile. Sie werden vielleicht feststellen, dass eine Kombination dieser Architekturen Ihre Anforderungen an die Datenspeicherung am besten erfüllt.

Dateispeicher

Bei der Dateispeicherung werden die Daten in einem Ordner organisiert und gespeichert. Die Dateien erhalten einen Namen und Metadaten (in der Regel der Dateiname, der Dateityp und das Datum, an dem die Datei erstellt und zuletzt aktualisiert wurde) und werden in einer hierarchischen Struktur aus Verzeichnissen und Unterverzeichnissen in Ordnern organisiert. Sie können sich die Speicherung von Dateien so vorstellen, wie Sie physische Papierakten in einem Aktenschrank aufbewahren. Es gibt mehrere Schubladen (Verzeichnisse) und beschriftete Dateiordner in jeder Schublade (Unterverzeichnisse). Wenn Sie einen bestimmten Aktenordner in Ihrem Aktenschrank suchen, ziehen Sie die entsprechende Schublade heraus und schauen sich die Ordnerbeschriftungen an. Ebenso benötigt Ihr Computersystem für den Zugriff auf die Daten in einem Dateispeichersystem nur den Pfad (Verzeichnisse und Unterverzeichnisse), in dem sie zu finden sind. Ein hierarchisches Speichersystem wie dieses funktioniert gut bei relativ kleinen, leicht zu organisierenden Datenmengen. Wenn jedoch die Anzahl der Dateien zunimmt, kann der Such- und Abrufprozess umständlich und zeitintensiv werden.

Objektspeicher

Die objektbasierte Speicherung hat sich als bevorzugte Methode für die Datenarchivierung und -sicherung der modernen digitalen Kommunikation etabliert. Dazu gehören unstrukturierte Medien, Webinhalte (E-Mails, Videos, Bilddateien und Webseiten) und von IoT-Geräten erzeugte Sensordaten. Anstatt Dateien in Blöcke aufzuteilen, die auf Festplatten in einem Dateisystem gespeichert werden, behandelt dieses Speichersystem Objekte als diskrete Dateneinheiten, die in einer strukturell flachen Datenumgebung gespeichert werden.

Objektspeicher arbeiten nicht mit Ordnern, Verzeichnissen oder komplexen Hierarchien. Stattdessen ist jedes Objekt ein einfaches, eigenständiges Repository, das die Daten, Metadaten und eine eindeutige ID enthält, über die eine Anwendung das Objekt finden und darauf zugreifen kann. In diesem Fall sind die Metadaten aussagekräftiger als bei einem dateibasierten Ansatz. Sie können die Metadaten mit zusätzlichem Kontext versehen, der später für andere Zwecke extrahiert und genutzt werden kann (z. B. Datenanalysen).

Verwenden Sie die Objektspeicherung als Lösung, wenn Sie einen kostengünstige Speicher für Ihre unstrukturierten Daten benötigen, die weit über die effektiven Grenzen von Block- und Dateilösungen hinausgeht. Der Objektspeicher ist auch ideal für die Archivierung von Daten, die sich nur selten oder gar nicht ändern (statische Dateien), wie Transaktionsdatensätze oder Musik-, Bild- und Videodateien.

Blockspeicher

Der Blockspeicher bietet eine effizientere und leistungsfähigere Alternative zur dateibasierten Speicherung. Hierbei wird eine Datei in gleich große Datenblöcke aufgeteilt. Diese Datenblöcke werden dann separat unter einer eindeutigen Adresse gespeichert. Es ist keine Dateiordnerstruktur erforderlich. Stattdessen können Sie die Gruppe von Blöcken an einer beliebigen Stelle im System speichern und so maximale Effizienz erzielen.

Für den Zugriff auf eine Datei verwendet ein Serverbetriebssystem die eindeutige Adresse, um die Blöcke wieder zusammenzusetzen und zu einer Datei zusammenzufügen. Dadurch steigern Sie Ihre Effizienz, da das System nicht durch Verzeichnisse und Dateihierarchien navigieren muss, um auf die Datenblöcke zuzugreifen. Blockspeicher eignen sich gut für geschäftskritische Anwendungen, Transaktionsdatenbanken und virtuelle Maschinen, die eine geringe Latenzzeit (minimale Verzögerung), einen differenzierten oder detaillierten Zugriff auf Daten und eine konsistente Leistung erfordern.

