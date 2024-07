Wenn Sie sich mit den beschriebenen Schlüsselkonzepten vertraut gemacht haben, können Sie sie auf Ihre Workloads anwenden. Viele Unternehmen haben mehrere RTOs und RPOs, die die Bedeutung der einzelnen Workloads für ihr Unternehmen widerspiegeln.

Für eine große Bank kann das Online-Banking-System eine kritische Workload darstellen – die Bank muss Zeit- und Datenverluste minimieren. Die Anwendung zur Arbeitszeiterfassung der Bankmitarbeiter ist dagegen weniger wichtig. Bei einem Stör- oder Katastrophenfall könnte die Bank zulassen, dass diese Anwendung für mehrere Stunden oder sogar einen Tag ausfällt, ohne dass dies größere negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb hätte. Die Definition von Workloads als Tier 1, Tier 2 oder Tier 3 kann Ihnen helfen, einen Rahmen für Ihren Disaster-Recovery-Plan zu schaffen.

Bewertung von Bereitstellungsoptionen

Der nächste Schritt bei der Entwicklung eines Disaster-Recovery-Plans ist die Bewertung der Bereitstellungsoptionen. Müssen bestimmte Disaster-Recovery-Funktionen oder Backup-Daten lokal erhalten bleiben? Würden Sie von einem Public Cloud- oder Hybrid Cloud-Ansatz profitieren?

Cloud

Cloudbasierte Backup- und Disaster-Recovery-Lösungen werden bei Unternehmen jeder Größe immer beliebter. Viele Cloud-Lösungen bieten die Infrastruktur für die Datenspeicherung und in einigen Fällen auch die Tools für die Verwaltung von Backup- und Disaster-Recovery-Prozessen.

Wenn Sie sich für ein Cloud-basiertes Backup- oder Disaster-Recovery-Angebot entscheiden, können Sie die hohen Investitionen in die Infrastruktur und die Kosten für die Verwaltung einer eigenen Umgebung einsparen. Darüber hinaus profitieren Sie von schneller Skalierbarkeit und räumlicher Trennung, die erforderlich ist, um die Daten im Falle einer regionalen Katastrophe zu schützen.

Cloudbasierte Backup- und Disaster-Recovery-Lösungen können sowohl lokale als auch cloudbasierte Produktionsumgebungen unterstützen. Sie könnten sich zum Beispiel dafür entscheiden, nur gesicherte oder replizierte Daten in der Cloud zu speichern, während Sie Ihre Produktionsumgebung in Ihrem eigenen Rechenzentrum behalten. Mit diesem hybriden Ansatz profitieren Sie von den Vorteilen der Skalierbarkeit und räumlichen Trennung, ohne dass Sie Ihre Produktionsumgebung verlagern müssen. Bei einem Cloud-to-Cloud-Modell befinden sich sowohl die Produktion als auch die Disaster Recovery in der Cloud, allerdings an unterschiedlichen Standorten, um eine ausreichende physische Trennung sicherzustellen.

On-Premises

In einigen Fällen kann die Beibehaltung bestimmter Backup- oder Disaster-Recovery-Prozesse vor Ort dazu beitragen, dass Sie Daten abrufen und IT-Services schnell wiederherstellen können. Die Aufbewahrung einiger sensibler Daten vor Ort kann auch dann sinnvoll sein, wenn Sie strenge Vorschriften zum Datenschutz oder zur Datensouveränität einhalten müssen.

Für die Disaster Recovery allerdings stellt ein Plan, der sich ausschließlich auf eine lokale Umgebung stützt, eine Herausforderung dar. Im Falle einer Naturkatastrophe oder eines Stromausfalls wäre Ihr gesamtes Rechenzentrum – die primären und sekundären Systeme – betroffen. Aus diesem Grund wird bei den meisten Disaster-Recovery-Strategien ein sekundärer Standort verwendet, der sich in deutlicher Entfernung vom primären Rechenzentrum befindet. Sie können diesen zweiten Standort in einem anderen Stadtteil, in einem anderen Land oder am anderen Ende der Welt ansiedeln, je nachdem, wie Sie Faktoren wie Leistung, Einhaltung von Vorschriften und physische Erreichbarkeit des zweiten Standorts gewichten wollen.

Technologien

Je nachdem, für welche Bereitstellungsoptionen Sie sich entscheiden, haben Sie möglicherweise mehrere Alternativen für die Arten von Technologien und Prozessen, die Sie für Backup und Disaster Recovery einsetzen.

Herkömmliche Bandlösung

Auch wenn die traditionelle Magnetbandspeicherung schon seit Jahrzehnten eingesetzt wird, kann sie noch immer eine Rolle in Ihrem Backup-Plan spielen. Mit einer Bandlösung können Sie große Datenmengen zuverlässig und kostengünstig speichern.

Während Bänder für Backups gut geeignet sind, werden sie in der Regel nicht für die Disaster Recovery eingesetzt, da hierfür die schnellere Zugriffszeit plattenbasierter Speicher erforderlich ist. Wenn Sie ein Band physisch aus einem ausgelagerten Archiv holen müssen, können mehrere Stunden oder sogar Tage der Verfügbarkeit verloren gehen.

Snapshot-basierte Replikation

Ein Snapshot-basiertes Backup erfasst den aktuellen Zustand einer Anwendung oder eines Datenträgers zu einem bestimmten Zeitpunkt. Da nur die seit dem letzten Snapshot geänderten Daten geschrieben werden, kann diese Methode dazu beitragen, Daten zu schützen und gleichzeitig Speicherplatz einzusparen.

Die Snapshot-basierte Replikation kann für Backup oder Disaster Recovery genutzt werden. Dabei sind Ihre Daten immer nur so vollständig wie Ihr letzter Snapshot. Wenn Sie einen Snapshot pro Stunde erstellen, nehmen Sie in Kauf, Daten im Wert von einer Stunde zu verlieren.

Kontinuierliche Replikation

Viele Unternehmen gehen zu einer kontinuierlichen Replikation über, sowohl für die Disaster Recovery als auch für Backups. Bei dieser Methode wird die neueste Kopie eines Datenträgers oder einer Anwendung fortlaufend an einen anderen Standort oder in die Cloud repliziert, wodurch die Ausfallzeiten minimiert und differenziertere Wiederherstellungspunkte erzielt werden.