Was ist ein Rechenzentrum?

Server

Server sind leistungsstarke Computer, die Anwendungen, Services und Daten auf Endbenutzergeräten bereitstellen. Rechenzentrumsserver gibt es in verschiedenen Formfaktoren:

Rackmount-Server sind breite, flache Standalone-Server — so groß wie eine kleine Pizzaschachtel — die so konzipiert sind, dass sie platzsparend in einem Rack übereinander gestapelt werden können (im Gegensatz zu einem Tower- oder Desktop-Server). Jeder Rackmount-Server hat seine eigene Stromversorgung, Kühlventilatoren, Netzwerk-Switches und Anschlüsse sowie den üblichen Prozessor, Arbeitsspeicher und Speicher.



Blade-Server sind so konzipiert, dass sie noch mehr Platz sparen. Jedes Blade enthält Prozessoren, Netzwerkcontroller und Speicherplatz. Es passt in ein Gehäuse, das mehrere Blades und die Stromversorgung, Netzwerkverwaltung und andere Ressourcen für alle Blades im Gehäuse enthält.



Mainframes sind hochleistungsfähige Computer mit mehreren Prozessoren, die die Arbeit eines ganzen Rackmount- oder Blade-Servers erledigen können. Die ersten virtuellen Computer, Mainframes, können Milliarden von Berechnungen und Transaktionen in Echtzeit verarbeiten.

Die Wahl des Formfaktors hängt von vielen Faktoren ab, darunter dem verfügbaren Platz im Rechenzentrum, den auf den Servern ausgeführten Workloads, der verfügbaren Leistung und den Kosten.

Speichersysteme

Die meisten Server verfügen über eine lokale Speicherfunktion – einen sogenannten Direct-Attached Storage (DAS) – damit die am häufigsten verwendeten Daten (Hot Data) in der Nähe der CPU verbleiben können.

Zwei weitere Speicherkonfigurationen für Rechenzentren umfassen Network Attached Storage (NAS) und ein Storage Area Network (SAN).

NAS bietet Datenspeicher und Datenzugriff auf mehrere Server über eine Standard-Ethernetverbindung. Das NAS-Gerät ist in der Regel ein dedizierter Server mit mehreren Speichermedien – Festplattenlaufwerke (HDDs) und/oder Solid-State-Drive (SSDs).

Wie NAS ermöglicht ein SAN die gemeinsame Nutzung von Speicherplatz, aber ein SAN verwendet ein separates Netzwerk für die Daten und besteht aus einer komplexeren Mischung aus mehreren Speicherservern, Anwendungsservern und Speicherverwaltungssoftware.

Ein einziges Rechenzentrum kann alle drei Speicherkonfigurationen – DAS, NAS und SAN – sowie File Storage, Block Storage und Object Storage verwenden.

Netzwerk

Das Rechenzentrumsnetzwerk, das aus verschiedenen Arten von Switches, Routern und Glasfasern besteht, leitet den Netzwerkverkehr über die Server (als Ost-/Westverkehr bezeichnet) und zu/von den Servern zu den Kunden (sogenannter Nord-/Südverkehr).

Wie bereits erwähnt, werden die Netzwerkdienste eines Rechenzentrums in der Regel virtualisiert. Dies ermöglicht die Erstellung softwaredefinierter Overlay-Netzwerke, die auf der physischen Infrastruktur des Netzwerks aufbauen, um bestimmte Sicherheitskontrollen oder Service Level Agreements (SLAs) zu erfüllen.

Stromversorgung und Kabelführung

Rechenzentren müssen auf allen Ebenen ständig verfügbar sein. Die meisten Server verfügen über duale Stromversorgungen. Batteriebetriebene unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) schützen vor Überspannungen und kurzen Stromausfällen. Leistungsstarke Generatoren können bei einem schwereren Stromausfall anspringen.

Da tausende von Servern über verschiedene Kabel miteinander verbunden sind, ist das Kabelmanagement ein wichtiger Aspekt bei der Gestaltung von Rechenzentren. Wenn die Kabel zu nahe beieinander liegen, kann es zu Übersprechen kommen, was sich negativ auf die Datenübertragungsraten und die Signalübertragung auswirken kann. Wenn zu viele Kabel zusammengepackt sind, können sie außerdem übermäßige Wärme erzeugen. Beim Bau und der Erweiterung von Rechenzentren müssen Bauvorschriften und Branchenstandards berücksichtigt werden, um eine effiziente und sichere Verkabelung zu gewährleisten.

Redundanz und Notfallwiederherstellung

Ausfallzeiten von Rechenzentren sind für Anbieter und ihre Kunden kostspielig, und Rechenzentrumsbetreiber und -architekten unternehmen große Anstrengungen, um die Ausfallsicherheit ihrer Systeme zu erhöhen. Diese Maßnahmen umfassen alles von redundanten Arrays unabhängiger Festplatten (RAIDs) zum Schutz vor Datenverlust oder -beschädigung bei Ausfällen von Speichermedien bis hin zu einer Backup-Kühlinfrastruktur für Rechenzentren, die Server bei optimalen Temperaturen laufen lässt, selbst wenn das primäre Kühlsystem ausfällt.

Viele große Rechenzentrumsanbieter betreiben Rechenzentren in geografisch unterschiedlichen Regionen, so dass im Falle einer Naturkatastrophe oder einer politischen Unruhe in einer Region der Betrieb in eine andere Region verlagert werden kann, um unterbrechungsfreie Dienste zu gewährleisten.

Das Uptime Institute (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) verwendet ein vierstufiges System, um die Redundanz und Ausfallsicherheit von Rechenzentren zu bewerten:

Ebene I – Bietet grundlegende Redundanzkapazitätskomponenten wie unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und Kühlung rund um die Uhr, um den IT-Betrieb für eine Büroumgebung oder darüber hinaus zu unterstützen.



Ebene II – Fügt zusätzliche redundante Stromversorgungs- und Kühlungssubsysteme wie Generatoren und Energiespeicher hinzu, um die Sicherheit bei Unterbrechungen zu verbessern.



Ebene III – Fügt redundante Komponenten als Hauptunterscheidungsmerkmal von anderen Rechenzentren hinzu. Einrichtungen der Ebene III erfordern keine Abschaltung, wenn die Ausrüstung gewartet oder ausgetauscht werden muss.



Tier IV —Erhöht die Fehlertoleranz durch die Implementierung mehrerer unabhängiger, physisch isolierter redundanter Kapazitätskomponenten, sodass der Ausfall eines Geräts keine Auswirkungen auf den IT-Betrieb hat.

Umweltkontrollen

Rechenzentren müssen so konzipiert und ausgestattet sein, dass sie Umgebungsfaktoren - von denen die meisten miteinander verbunden sind - kontrollieren können, die die Hardware beschädigen oder zerstören und zu teuren oder katastrophalen Ausfallzeiten führen können.

Temperatur: Die meisten Rechenzentren nutzen eine Kombination aus Luftkühlung und Flüssigkühlung, um Server und andere Hardware in den richtigen Temperaturbereichen zu betreiben. Die Luftkühlung ist im Grunde eine Klimaanlage – insbesondere eine Klimaanlage im Computerraum, die auf den gesamten Serverraum oder bestimmte Reihen oder Racks von Servern ausgerichtet ist. Flüssige Kühlungstechnologien pumpen Flüssigkeiten direkt an Prozessoren oder tauchen sie in einigen Fällen in Kühlmittel ein. Betreiber von Rechenzentren entscheiden sich zunehmend für die Flüssigkühlung, um die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu steigern. Dies erfordert weniger Strom und weniger Wasser als Luftkühlung.

Luftfeuchtigkeit: Hohe Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass die Geräte rosten, geringe Luftfeuchtigkeit kann die Gefahr statischer Elektrizitätsstöße erhöhen (siehe unten). Zu den Geräten zur Feuchtigkeitskontrolle gehören die oben genannten CRAC-Systeme, eine angemessene Belüftung und Feuchtigkeitssensoren.

Statische Elektrizität: Bereits 25 Volt statische Entladung können Geräte oder Daten beschädigen. Rechenzentren sind mit Geräten ausgestattet, um die statische Elektrizität zu überwachen und sicher abzuleiten.

Feuer: Aus offensichtlichen Gründen müssen Rechenzentren mit Brandschutzausrüstung ausgestattet sein, die regelmäßig getestet werden muss.