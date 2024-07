Was ist Anwendungsmodernisierung?

Unter Anwendungsmodernisierung versteht man den Prozess, die Plattforminfrastruktur, interne Architektur und/oder Funktionen bestehender Legacy-Anwendungen zu modernisieren. Ein Großteil der Diskussion zum Thema Anwendungsmodernisierung konzentriert sich heute auf monolithische On-Premises-Anwendungen, die in der Regel mit Wasserfallentwicklungsprozessen aktualisiert und gepflegt werden, und wie diese Anwendungen in eine Cloud-Architektur und ein Cloud-Release-Muster migriert werden können, das insbesondere Microservices und DevOps umfasst.



Zusammengefasst bestehen die Vorteile der Anwendungsmodernisierung normalerweise darin, dass die Geschwindigkeit für die Bereitstellung von neuen Features verbessert wird, die Funktionalität der vorhandenen Anwendungen über APIs zugänglich und für andere Dienste nutzbar gemacht wird und dass eine Neuausrichtung der Plattform (Replatforming) von Anwendungen von On-Premises in die Cloud mit dem Zweck der Skalierung und der Erhöhung der Anwendungsleistungsfähigkeit und im Sinne der langfristigen Rechenzentrum- und IT-Strategie stattfindet.

Die typischen Herausforderungen bei der Anwendungsmodernisierung sind im Wesentlichen Kosten und Komplexität. Die Migration einer Anwendung von On-Premises in die Cloud ohne Berücksichtigung des ROI ist eine Migration lediglich um der Migration willens. Umgekehrt könnten andere Anwendungen erheblich von einer Neuausrichtung der Plattform oder der Architektur profitieren, sind aber so stark an bestehende Systeme und Infrastrukturen gekoppelt, dass die Komplexität der Modernisierung die Vorteile überwiegen könnte.

Der Schlüssel zum Erfolg bei der Anwendungsmodernisierung liegt, wie bei den meisten Dingen, letztlich in der Strategie und der Auswahl von Anwendungsmodernisierungsprojekten, in denen die Vorteile der Cloud, Geschwindigkeit, Leistung, Skalierung, Entwicklung neuer Features usw. für die gegebene Anwendung einen klaren Weg zu einer verbesserten Kundenerfahrung und höherem ROI bieten.