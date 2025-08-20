„Lift-and-shift“, auch bekannt als „Rehosting“, ist der Prozess zur Migration der exakten Kopie einer Anwendung oder Workload, zusammen mit ihrem Datenspeicher und Betriebssystem, von einer IT-Umgebung in eine andere – normalerweise von lokalen zu einer öffentlichen oder privaten Cloud.
Da es sich um keine Änderung zur Anwendungsarchitektur und keine oder nur geringfügige Änderungen zum Anwendungscode handelt, ermöglicht die Lift-and-shift-Strategie eine schnellere, weniger arbeitsintensive und (zunächst) weniger teure Migration im Vergleich zu anderen Verfahren. Es ist auch der schnellste und kostengünstigste Weg für ein Unternehmen, IT-Dollar von Kapitalausgaben (CapEx) auf Betriebskosten (OpEx) zu verlagern, um eine Hybrid-Cloud-Strategie zu initiieren und die wirtschaftlichere und erweiterbarere Rechenleistung, Speicher- und Netzinfrastruktur der Cloud zu nutzen.
In den früheren Tagen des Cloud Computing war die Lift-and-shift-Migration für alle außer den ältesten, komplexesten und am engsten gekoppelten lokalen Anwendungen eine Überlegung wert. Aber da sich Cloud-Architekturen weiterentwickelt haben – und eine verbesserte Entwicklerproduktivität und immer günstigere Cloud-Preismodelle ermöglicht haben –, hat sich der langfristige Wert der Migration einer Anwendung „as-is“, die die Cloud-Umgebung nicht nutzen kann, dramatisch verringert.
Heute wird Lift-and-shift vor allem als Option für Migrationsworkloads betrachtet, die zu einem gewissen Grad cloudfähig sind (z. B. VMware Workloads, containerisierte Anwendungen, auf Microservices-Architektur aufbauende Apps) oder als erstes Intervall im Prozess der Neugestaltung einer monolithischen Anwendung für die Cloud auf der Cloud.
Im Vergleich zur fortgesetzten lokalen Ausführung einer Anwendung kann die Lift-and-shift-Migration mehrere überzeugende Vorteile bieten.
Auch hier hat Lift-and-shift diese Vorteile nicht für alle Anwendungen. Eine Anwendung, die nur teilweise für die Cloud-Umgebung optimiert ist, erkennt möglicherweise nie die potenziellen Einsparungen der Cloud und kann auf lange Sicht tatsächlich mehr kosten, um in der Cloud ausgeführt zu werden. Wenn eine Anwendung lokal langsam oder ineffizient ausgeführt wird, ist es unwahrscheinlich, dass sie ohne Änderungen besser in der Cloud ausgeführt wird. Lizenzkosten und -beschränkungen können die Lift-and-shift-Migration unerschwinglich teuer oder sogar rechtlich unmöglich machen.
VMware-Virtualisierungstechnologie ist in den Unternehmen allgegenwärtig. VMware repräsentiert 80 % des Virtualisierungsmarktes, und 100 % der Fortune-100-Unternehmen nutzen VMware zur Virtualisierung ihrer Rechenzentren vor Ort. Es überrascht nicht, dass die meisten Cloud-Anbieter eine VMware-Infrastruktur für das Hosting von Anwendungen anbieten, und einige bieten spezialisierte Tools und Services zum Lift-and-shift von VMware-Migrationen in ihre Clouds an.
Für die Lift-and-shift-Migration eines vorhandenen VMware-Workloads sollte das lokale Rechenzentrum und das Cloud-Zielrechenzentrum denselben zugrunde liegenden VMware ESXi-Hypervisor und einen gemeinsamen Satz von VMware- und vSphere-API-kompatiblen Verwaltungstools und -scripts verwenden. Der Cloud-Anbieter sollte über ein Betriebsteam mit den Fähigkeiten und der Erfahrung verfügen, um den VMware-Software-Stack zu verwalten.
Die Schlüsseltechnologie, die eine Lift-and-shift-VMware-Migration vereinfacht, ist VMware HCX (Hybrid Cloud Extension), ein Tool, das das lokale Netz im Wesentlichen auf eine VMware-Umgebung in der Cloud erweitert, um eine Hybrid-Cloud-Infrastruktur schnell zu implementieren. HCX ermöglicht eine sichere, umfangreiche Migration von Tausenden von virtuellen Maschinen (VMs) von der lokalen Umgebung in die Cloud, die Verwaltung und den Betrieb von lokalen und Cloud-Workloads mit denselben Tools, Scripts und Fähigkeiten sowie die Implementierung der Replikation und Wiederherstellung Ihrer lokalen Workloads in der Cloud.
Lift-and-shift ist eine IaaS-Migration (Infrastructure-as-a-Service) – Sie verschiebt Anwendungen unverändert von Ihrer lokalen Infrastruktur in die Cloudinfrastruktur, die Sie als Abonnement oder nutzungsabhängig bezahlen.
Im Großen und Ganzen sind zwei weitere Arten der Cloudmigration zu berücksichtigen:
PaaS-Migration
Eine PaaS-Migration (Platform-as-a-Service) beinhaltet die Überarbeitung Ihrer Anwendung, um den PaaS-Stack des Cloud-Anbieters besser zu nutzen. Sie können die Anwendung refaktorieren oder neu plattformieren, indem Sie kleine Änderungen vornehmen, um die Leistung für die Cloud zu optimieren oder bestimmte Cloud-Funktionen zu nutzen, ohne die Benutzererfahrung zu verändern. Sie können die Anwendung auch neu gestalten, um die Vorteile von Microservices, Containern oder serverloser Datenverarbeitung zu nutzen. Oder Sie können die Anwendung mit den Entwicklungstools und Plattformfunktionen des Cloudanbieters, die die Entwicklerproduktivität verbessern, komplett neu gestalten.
Im Vergleich zu Lift-and-shift ist die PaaS-Migration teurer, arbeitsintensiver und zeitintensiver. Aber sie ermöglicht Ihrer Anwendung, die Vorteile der cloudnativen Betriebsautomatisierung, Entwicklerproduktivität, Sicherheit, Ausfallsicherheit und nutzungsorientierte Kostenmodelle zu nutzen, die zusammen Ihre Anfangsinvestition schnell wieder einspielen können.
SaaS-Migration
SaaS-Migration (Software-as-a-Service) bedeutet, dass Sie Ihre lokale App durch eine vorgefertigte, cloudbasierte Alternative ersetzen, die ähnliche Funktionen bietet und mehr von den Vorteilen der Infrastruktur Ihres Cloud-Anbieters nutzt.
Die richtige SaaS-Migration kann die niedrigen Migrationskosten von Lift-and-shift mit den Cloud-Vorteilen der PaaS-Migration liefern. Es kann jedoch auch erforderlich sein, dass Sie auf bestimmte Funktionen oder Anpassungen verzichten oder darauf warten, und Sie müssen höchstwahrscheinlich die Funktionen der SaaS-Anwendung für Datenverwaltung, Zugriffskontrolle, Sicherheit und mehr übernehmen.
Da Cloud-Technologien die Produktivität der Entwickler weiter steigern und die Cloud-Preismodelle verbessern, ist es immer weniger sinnvoll (und kostet auf lange Sicht immer mehr), eine Cloud zu migrieren, die die Cloud-Umgebung nicht nutzt. Es gibt jedoch noch einige Fälle, in denen Lift-and-shift sinnvoller sein kann als eine PaaS-Migration.
Bevor Sie eine Lift-and-shift-Migration durchführen, sollten Sie die Faktoren, die sich auf die Schwierigkeit, die Kosten und den endgültigen Wert des Vorhabens auswirken können, sorgfältig bewerten und sich darauf vorbereiten. Zu diesen Herausforderungen gehören unter anderem die folgenden:
