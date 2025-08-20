„Lift-and-shift“, auch bekannt als „Rehosting“, ist der Prozess zur Migration der exakten Kopie einer Anwendung oder Workload, zusammen mit ihrem Datenspeicher und Betriebssystem, von einer IT-Umgebung in eine andere – normalerweise von lokalen zu einer öffentlichen oder privaten Cloud.



Da es sich um keine Änderung zur Anwendungsarchitektur und keine oder nur geringfügige Änderungen zum Anwendungscode handelt, ermöglicht die Lift-and-shift-Strategie eine schnellere, weniger arbeitsintensive und (zunächst) weniger teure Migration im Vergleich zu anderen Verfahren. Es ist auch der schnellste und kostengünstigste Weg für ein Unternehmen, IT-Dollar von Kapitalausgaben (CapEx) auf Betriebskosten (OpEx) zu verlagern, um eine Hybrid-Cloud-Strategie zu initiieren und die wirtschaftlichere und erweiterbarere Rechenleistung, Speicher- und Netzinfrastruktur der Cloud zu nutzen.

In den früheren Tagen des Cloud Computing war die Lift-and-shift-Migration für alle außer den ältesten, komplexesten und am engsten gekoppelten lokalen Anwendungen eine Überlegung wert. Aber da sich Cloud-Architekturen weiterentwickelt haben – und eine verbesserte Entwicklerproduktivität und immer günstigere Cloud-Preismodelle ermöglicht haben –, hat sich der langfristige Wert der Migration einer Anwendung „as-is“, die die Cloud-Umgebung nicht nutzen kann, dramatisch verringert.

Heute wird Lift-and-shift vor allem als Option für Migrationsworkloads betrachtet, die zu einem gewissen Grad cloudfähig sind (z. B. VMware Workloads, containerisierte Anwendungen, auf Microservices-Architektur aufbauende Apps) oder als erstes Intervall im Prozess der Neugestaltung einer monolithischen Anwendung für die Cloud auf der Cloud.