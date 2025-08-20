Was ist Lift-and-shift?

„Lift-and-shift“ ist eine relativ schnelle und kosteneffiziente Art und Weise, lokale Anwendungen in die Cloud zu verlagern.
„Lift-and-shift“, auch bekannt als „Rehosting“, ist der Prozess zur Migration der exakten Kopie einer Anwendung oder Workload, zusammen mit ihrem Datenspeicher und Betriebssystem, von einer IT-Umgebung in eine andere – normalerweise von lokalen zu einer öffentlichen oder privaten Cloud.

Da es sich um keine Änderung zur Anwendungsarchitektur und keine oder nur geringfügige Änderungen zum Anwendungscode handelt, ermöglicht die Lift-and-shift-Strategie eine schnellere, weniger arbeitsintensive und (zunächst) weniger teure Migration im Vergleich zu anderen Verfahren. Es ist auch der schnellste und kostengünstigste Weg für ein Unternehmen, IT-Dollar von Kapitalausgaben (CapEx) auf Betriebskosten (OpEx) zu verlagern, um eine Hybrid-Cloud-Strategie zu initiieren und die wirtschaftlichere und erweiterbarere Rechenleistung, Speicher- und Netzinfrastruktur der Cloud zu nutzen.

In den früheren Tagen des Cloud Computing war die Lift-and-shift-Migration für alle außer den ältesten, komplexesten und am engsten gekoppelten lokalen Anwendungen eine Überlegung wert. Aber da sich Cloud-Architekturen weiterentwickelt haben – und eine verbesserte Entwicklerproduktivität und immer günstigere Cloud-Preismodelle ermöglicht haben –, hat sich der langfristige Wert der Migration einer Anwendung „as-is“, die die Cloud-Umgebung nicht nutzen kann, dramatisch verringert.

Heute wird Lift-and-shift vor allem als Option für Migrationsworkloads betrachtet, die zu einem gewissen Grad cloudfähig sind (z. B. VMware Workloads, containerisierte Anwendungen, auf Microservices-Architektur aufbauende Apps) oder als erstes Intervall im Prozess der Neugestaltung einer monolithischen Anwendung für die Cloud auf der Cloud.
Lift-and-shift-Vorteile

Im Vergleich zur fortgesetzten lokalen Ausführung einer Anwendung kann die Lift-and-shift-Migration mehrere überzeugende Vorteile bieten.

  • Eine schnelle, kosteneffiziente, minimal störende Migration: Lift-and-shift lässt Sie migrieren, ohne ein großes Team für den Vorgang einzusetzen. Die lokale Anwendung kann während der Migration an Ort und Stelle bleiben, sodass der Dienst nicht unterbrochen wird und die Anwendungserfahrung mit der der Benutzer identisch bleibt.

  • Potenzial für verbesserte Leistung: Lift-and-shift bietet die Gelegenheit, Anwendungen auf aktualisierter, leistungsfähigerer Hardware auszuführen, ohne die Hardware selbst erwerben zu müssen.

  • Erweiterte Kapazität bei Konsolidierung vor Ort: Fügen Sie Rechenkapazität, Speicher und zusätzliche Netzbandbreite aus der Cloud auf einer nutzungsabhängigen Basis hinzu und konsolidieren Sie gleichzeitig die Infrastruktur und die Kosten Ihres Rechenzentrums vor Ort.

  • Skalierbarkeit nach Bedarf: Lift-and-shift kann es Ihrem Unternehmen ermöglichen, eine Anwendung zu skalieren, ohne neue Rechenkapazität zu erwerben und physisch zu installieren. Sie müssen auch keine Hardware-Überkapazitäten bereitstellen, um für die Spitzenzeit bereit zu sein.

  • Kostensparende Elastizität: Einige Anwendungen können auch den Vorteil der Cloudelastizität haben – die Fähigkeit zu automatischen Spin-up- und Spin-down-Ressourcen, um genau der Nachfrage zu entsprechen. Je größer die Elastizität Ihrer Cloud und je mehr Ihre Anwendung diese nutzen kann, desto mehr können Sie sparen, indem Sie nur genau die Ressourcen verwenden, die Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen.

  • Erweiterter Zugriffsschutz: Nach der Migration können sogar traditionelle Anwendungen die Vorteile von Cloud-Sicherheitsdiensten wie rollenbasierter Zugriffskontrolle, Multifaktor-Authentifizierung und einheitlichen hybriden Sicherheitsprozessen nutzen.

  • Reduzierte Kosten und Sorgen im lokalen Rechenzentrum: Je mehr Anwendungen Sie in die Cloud migrieren können, desto schneller können Sie Ihre lokale Infrastruktur und die Kosten für deren Verwaltung und Wartung herunterskalieren.

  • Ein einfaches erstes Intervall zu einer Hybrid-Cloud: Lift-and-shift ist eine einfache Möglichkeit, die am besten vorbereiteten und am besten geeigneten Anwendungen in eine private oder öffentliche Cloud zu verschieben, während Sie weiterhin andere Anwendungs-Workloads lokal hosten. Mit den entsprechenden Management-Tools können Sie die Plattformen zusammen als einzelne, optimierte Infrastruktur betreiben.

Auch hier hat Lift-and-shift diese Vorteile nicht für alle Anwendungen. Eine Anwendung, die nur teilweise für die Cloud-Umgebung optimiert ist, erkennt möglicherweise nie die potenziellen Einsparungen der Cloud und kann auf lange Sicht tatsächlich mehr kosten, um in der Cloud ausgeführt zu werden. Wenn eine Anwendung lokal langsam oder ineffizient ausgeführt wird, ist es unwahrscheinlich, dass sie ohne Änderungen besser in der Cloud ausgeführt wird. Lizenzkosten und -beschränkungen können die Lift-and-shift-Migration unerschwinglich teuer oder sogar rechtlich unmöglich machen.
Lift-and-shift-VMware-Workloads

VMware-Virtualisierungstechnologie ist in den Unternehmen allgegenwärtig. VMware repräsentiert 80 % des Virtualisierungsmarktes, und 100 % der Fortune-100-Unternehmen nutzen VMware zur Virtualisierung ihrer Rechenzentren vor Ort. Es überrascht nicht, dass die meisten Cloud-Anbieter eine VMware-Infrastruktur für das Hosting von Anwendungen anbieten, und einige bieten spezialisierte Tools und Services zum Lift-and-shift von VMware-Migrationen in ihre Clouds an.

Für die Lift-and-shift-Migration eines vorhandenen VMware-Workloads sollte das lokale Rechenzentrum und das Cloud-Zielrechenzentrum denselben zugrunde liegenden VMware ESXi-Hypervisor und einen gemeinsamen Satz von VMware- und vSphere-API-kompatiblen Verwaltungstools und -scripts verwenden. Der Cloud-Anbieter sollte über ein Betriebsteam mit den Fähigkeiten und der Erfahrung verfügen, um den VMware-Software-Stack zu verwalten.

Die Schlüsseltechnologie, die eine Lift-and-shift-VMware-Migration vereinfacht, ist VMware HCX (Hybrid Cloud Extension), ein Tool, das das lokale Netz im Wesentlichen auf eine VMware-Umgebung in der Cloud erweitert, um eine Hybrid-Cloud-Infrastruktur schnell zu implementieren. HCX ermöglicht eine sichere, umfangreiche Migration von Tausenden von virtuellen Maschinen (VMs) von der lokalen Umgebung in die Cloud, die Verwaltung und den Betrieb von lokalen und Cloud-Workloads mit denselben Tools, Scripts und Fähigkeiten sowie die Implementierung der Replikation und Wiederherstellung Ihrer lokalen Workloads in der Cloud.
Lift-and-shift vs. Migrationsalternativen

Lift-and-shift ist eine IaaS-Migration (Infrastructure-as-a-Service) – Sie verschiebt Anwendungen unverändert von Ihrer lokalen Infrastruktur in die Cloudinfrastruktur, die Sie als Abonnement oder nutzungsabhängig bezahlen.

Im Großen und Ganzen sind zwei weitere Arten der Cloudmigration zu berücksichtigen:

PaaS-Migration
Eine PaaS-Migration (Platform-as-a-Service) beinhaltet die Überarbeitung Ihrer Anwendung, um den PaaS-Stack des Cloud-Anbieters besser zu nutzen. Sie können die Anwendung refaktorieren oder neu plattformieren, indem Sie kleine Änderungen vornehmen, um die Leistung für die Cloud zu optimieren oder bestimmte Cloud-Funktionen zu nutzen, ohne die Benutzererfahrung zu verändern. Sie können die Anwendung auch neu gestalten, um die Vorteile von Microservices, Containern oder serverloser Datenverarbeitung zu nutzen. Oder Sie können die Anwendung mit den Entwicklungstools und Plattformfunktionen des Cloudanbieters, die die Entwicklerproduktivität verbessern, komplett neu gestalten.

Im Vergleich zu Lift-and-shift ist die PaaS-Migration teurer, arbeitsintensiver und zeitintensiver. Aber sie ermöglicht Ihrer Anwendung, die Vorteile der cloudnativen Betriebsautomatisierung, Entwicklerproduktivität, Sicherheit, Ausfallsicherheit und nutzungsorientierte Kostenmodelle zu nutzen, die zusammen Ihre Anfangsinvestition schnell wieder einspielen können.

SaaS-Migration
SaaS-Migration (Software-as-a-Service) bedeutet, dass Sie Ihre lokale App durch eine vorgefertigte, cloudbasierte Alternative ersetzen, die ähnliche Funktionen bietet und mehr von den Vorteilen der Infrastruktur Ihres Cloud-Anbieters nutzt.

Die richtige SaaS-Migration kann die niedrigen Migrationskosten von Lift-and-shift mit den Cloud-Vorteilen der PaaS-Migration liefern. Es kann jedoch auch erforderlich sein, dass Sie auf bestimmte Funktionen oder Anpassungen verzichten oder darauf warten, und Sie müssen höchstwahrscheinlich die Funktionen der SaaS-Anwendung für Datenverwaltung, Zugriffskontrolle, Sicherheit und mehr übernehmen.
Lift-and-shift-Anwendungsfälle

Da Cloud-Technologien die Produktivität der Entwickler weiter steigern und die Cloud-Preismodelle verbessern, ist es immer weniger sinnvoll (und kostet auf lange Sicht immer mehr), eine Cloud zu migrieren, die die Cloud-Umgebung nicht nutzt. Es gibt jedoch noch einige Fälle, in denen Lift-and-shift sinnvoller sein kann als eine PaaS-Migration.

  • Ihre lokalen Infrastrukturkosten explodieren, aber Sie sind noch nicht bereit, Ihre Anwendungen neu zu entwickeln. In diesem Fall kann es sich auszahlen, die Anwendungen kurz auf der Cloud zu „parken“, bis Sie bereit oder fähig sind, sie neu zu erstellen. Ausnahmen sind ressourcenintensive traditionelle Anwendungen wie Big-Data-Analysen, digitale Animationen oder medizinische oder technische Bildgebung, die dazu neigen, die nutzungsabhängigen Cloud-Gebühren schneller zu erhöhen, als Sie vorhersagen können

  • Sie möchten Standardanwendungen migrieren. Sie können diese nicht neu gestalten, daher besteht die einzige wirkliche Alternative darin, sie unverändert in die Cloud zu verschieben.

  • Sie brauchen eine weniger kostspielige, besser skalierbare Sicherung und Wiederherstellung. Die Umstellung von Backups von lokalen Systemen auf die Cloud ist ein gängiger Anwendungsfall in allen Branchen mit Ausnahme der am stärksten regulierten Branchen oder für Anwendungen mit den strengsten RPOs/RTOs (Recovery Point Objectives/Recovery Time Objectives).
Lift-and-shift-Migrations-Assessment und -Planung

Bevor Sie eine Lift-and-shift-Migration durchführen, sollten Sie die Faktoren, die sich auf die Schwierigkeit, die Kosten und den endgültigen Wert des Vorhabens auswirken können, sorgfältig bewerten und sich darauf vorbereiten. Zu diesen Herausforderungen gehören unter anderem die folgenden:

  1. Anwendungslebensdauer: Wie lange werden Sie weiter diese Anwendung verwenden oder diese Workload ausführen? In den meisten Fällen ergibt es keinen Sinn, eine Anwendung zu migrieren, die Sie in den nächsten 12 Monaten zurückziehen.

  2. API-Zugriffseinschränkungen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Wechsel in die Cloud nicht zu Engpässen für Ihre aktuellen API-Tools führt.

  3. Migrationsautomationstools: Identifizieren Sie, ob Ihr Anbieter von Hosting-Services automatisierte Tools für Migrationen anbietet, und planen Sie, diese nach Möglichkeit zu verwenden.

  4. Migrationspriorität: Wenn Sie mehrere Anwendungen migrieren möchten, erstellen Sie ein Runbook, um sicherzustellen, dass geschäftskritische Anwendungen zuerst migriert werden (oder in welcher Reihenfolge auch immer dies für Ihr Unternehmen am sinnvollsten ist).

  5. Compliance: Bevor Sie von Ihrer privaten, lokalen Umgebung in eine private oder öffentliche Cloud migrieren, bewerten Sie Ihren Migrationsplan und die Infrastruktur des Cloud-Providers, um sicherzustellen, dass alle Compliance-Anforderungen während und nach der Migration erfüllt werden.

  6. Feature- und Scope-Creep: Funktionsreiche Cloud-Umgebungen können Sie leicht dazu verleiten, Funktionen im laufenden Betrieb zu integrieren, was zu Verzögerungen und Ressourcenverlusten führt. Legen Sie ein klar definiertes Projekt fest und halten Sie sich während der gesamten Migration daran.
