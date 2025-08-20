Was ist Virtualisierung?

Bis zu diesem Punkt haben wir die Servervirtualisierung besprochen, aber viele andere IT-Infrastrukturelemente können virtualisiert werden, um (insbesondere) IT-Managern und dem Unternehmen als Ganzem erhebliche Vorteile zu bieten. In diesem Abschnitt werden wir die folgenden Arten der Virtualisierung abdecken:

Desktopvirtualisierung

Netzvirtualisierung

Speichervirtualisierung

Datenvirtualisierung

Anwendungsvirtualisierung

Rechenzentrenvirtualisierung

CPU-Virtualisierung

GPU-Virtualisierung

Linux-Virtualisierung

Cloud-Virtualisierung

Desktopvirtualisierung

Mit der Desktopvirtualisierung können Sie mehrere Desktop-Betriebssysteme ausführen, jedes in einer eigenen VM auf demselben Computer.

Es gibt zwei Arten der Desktopvirtualisierung:

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) führt mehrere Desktops in VMs auf einem zentralen Server aus und streamt sie an Benutzer, die sich auf Thin-Client-Geräten anmelden. Auf diese Weise kann ein Unternehmen seinen Benutzern mit VDI den Zugriff auf eine Vielzahl von Betriebssystemen von jedem Gerät aus ermöglichen, ohne dass auf jedem Gerät Betriebssysteme installiert werden müssen. Sehen Sie „Was ist eine virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI)?“ für eine detaillierte Erläuterung an.

führt mehrere Desktops in VMs auf einem zentralen Server aus und streamt sie an Benutzer, die sich auf Thin-Client-Geräten anmelden. Auf diese Weise kann ein Unternehmen seinen Benutzern mit VDI den Zugriff auf eine Vielzahl von Betriebssystemen von jedem Gerät aus ermöglichen, ohne dass auf jedem Gerät Betriebssysteme installiert werden müssen. Sehen Sie „Was ist eine virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI)?“ für eine detaillierte Erläuterung an. Die lokale Desktopvirtualisierung führt einen Hypervisor auf einem lokalen Computer aus, sodass der Benutzer ein oder mehrere zusätzliche Betriebssysteme auf diesem Computer ausführen und bei Bedarf von einem Betriebssystem zum anderen wechseln kann, ohne etwas am primären Betriebssystem zu ändern.

Weitere Informationen zu virtuellen Desktops finden Sie unter „Desktop-as-a-Service (DaaS)“.

Netzvirtualisierung

Die Netzvirtualisierung verwendet Software, um eine Anzeige des Netzes zu erstellen, mit der ein Administrator das Netz von einer einzigen Konsole aus verwalten kann. Es werden Hardwareelemente und -funktionen (z. B. Verbindungen, Switches, Router usw.) in Software abstrahiert, die auf einem Hypervisor ausgeführt wird. Der Netzadministrator kann diese Elemente ändern und steuern, ohne die zugrunde liegenden physischen Komponenten zu berühren, was die Netzverwaltung erheblich vereinfacht.

Zu den Arten der Netzvirtualisierung gehören Software-Defined Networking (SDN), das Hardware virtualisiert, die das Routing des Netzverkehrs steuert (als „Steuerungsebene“ bezeichnet), und Network Function Virtualization (NFV), mit dem eine oder mehrere Hardware-Appliances virtualisiert werden, die eine bestimmte Netzfunktion bereitstellen (z. B. eine Firewall, einen Lastenausgleich oder einen Datenverkehrsanalyst), wodurch diese Appliances einfacher zu konfigurieren, bereitzustellen und zu verwalten sind.

Speichervirtualisierung

Speichervirtualisierung aktiviert alle Speicher auf dem Netz – unabhängig davon, ob sie auf individuellen Servern oder eigenständigen Speichern installiert sind –, um darauf als einzelnes Speichergerät zuzugreifen und sie zu betreiben. Konkret werden bei der Speichervirtualisierung alle Speicherblöcke in einem einzigen gemeinsamen Pool zusammengefasst, aus dem sie bei Bedarf jeder VM im Netz zugewiesen werden können. Die Speichervirtualisierung erleichtert die Bereitstellung von Speicher für VMs und nutzt den gesamten verfügbaren Speicher im Netz maximal aus.

Für detailliertere Informationen zur Speichervirtualisierung lesen Sie „Was ist Cloud-Speicher?“.

Datenvirtualisierung

Moderne Unternehmen speichern Daten aus mehreren Anwendungen und verwenden mehrere Datenformate an mehreren Standorten von der Cloud bis zu lokalen Hardware- und Softwaresystemen. Durch die Datenvirtualisierung kann jede Anwendung auf alle diese Daten zugreifen – unabhängig von Quelle, Format oder Speicherort.

Datenvirtualisierungstools erzeugen eine Softwareschicht zwischen den Anwendungen, die auf die Daten zugreifen, und den Systemen, die sie speichern. Die Schicht übersetzt die Datenanforderung oder -abfrage einer Anwendung bedarfsgerecht und liefert Ergebnisse, die sich über mehrere Systeme erstrecken können. Die Datenvirtualisierung kann dazu beitragen, Datensilos aufzubrechen, wenn andere Arten der Integration nicht durchführbar, wünschenswert oder erschwinglich sind.

Anwendungsvirtualisierung

Anwendungsvirtualisierung führt Anwendungssoftware aus, ohne sie direkt auf dem Betriebssystem des Benutzers zu installieren. Diese unterscheidet sich von der vollständigen Desktop-Virtualisierung (oben erwähnt), da nur die Anwendung in einer virtuellen Umgebung ausgeführt wird – das Betriebssystem auf dem Gerät des Endbenutzers läuft wie gewohnt. Es gibt drei Arten der Anwendungsvirtualisierung:

Lokale Anwendungsvirtualisierung: Die gesamte Anwendung läuft auf der Endpunkteinheit, aber in einer Laufzeitumgebung statt auf der systemeigen Hardware.

Die gesamte Anwendung läuft auf der Endpunkteinheit, aber in einer Laufzeitumgebung statt auf der systemeigen Hardware. Anwendungs-Streaming: Die Anwendung befindet sich auf einem Server, der kleine Komponenten der Software sendet, um sie bei Bedarf auf dem Gerät des Endbenutzers auszuführen.

Die Anwendung befindet sich auf einem Server, der kleine Komponenten der Software sendet, um sie bei Bedarf auf dem Gerät des Endbenutzers auszuführen. Serverbasierte Anwendungsvirtualisierung: Die Anwendung läuft komplett auf einem Server, der nur seine Benutzerschnittstelle an die Clienteinheit sendet.

Rechenzentrenvirtualisierung

Die Virtualisierung von Rechenzentren abstrahiert den größten Teil der Hardware eines Rechenzentrums in Software, sodass ein Administrator ein einzelnes physisches Rechenzentrum in mehrere virtuelle Rechenzentren für verschiedene Clients aufteilen kann.

Jeder Client kann auf seine eigene Infrastructure as a Service (IaaS) zugreifen, die auf derselben zugrunde liegenden physischen Hardware ausgeführt wird. Virtuelle Rechenzentren bieten einen einfachen Einstieg in das cloudbasierte Computing, sodass ein Unternehmen schnell eine komplette Rechenzentrumsumgebung einrichten kann, ohne Infrastrukturhardware kaufen zu müssen.

CPU-Virtualisierung

Die CPU-Virtualisierung (Central Processing Unit) ist die grundlegende Technologie, die Hypervisoren, virtuelle Maschinen und Betriebssysteme möglich macht. Sie ermöglicht die Aufteilung einer einzelnen CPU in mehrere virtuelle CPUs zur Verwendung durch mehrere VMs.

Anfangs war die CPU-Virtualisierung vollständig softwaredefiniert, aber viele der heutigen Prozessoren enthalten erweiterte Befehlssätze, die die CPU-Virtualisierung unterstützen, was die VM-Leistung verbessert.

GPU-Virtualisierung

Eine GPU (Graphical Processing Unit) ist ein spezieller Multi-Core-Prozessor, der die Gesamtrechenleistung verbessert, indem er die hochbelastbare grafische oder mathematische Verarbeitung übernimmt. Mit der GPU-Virtualisierung können mehrere VMs die gesamte oder einen Teil der Verarbeitungsleistung einer einzelnen GPU für schnelleres Video, künstliche Intelligenz (KI) und andere grafik- oder mathematikintensive Anwendungen nutzen.

Durchgriffs-GPUs stellen die gesamte GPU einem einzelnen Gastbetriebssystem zur Verfügung.

stellen die gesamte GPU einem einzelnen Gastbetriebssystem zur Verfügung. Gemeinsam genutzte vGPUs teilen physische GPU-Kerne auf mehrere virtuelle GPUs (vGPUs) auf, die von serverbasierten VMs genutzt werden.

Linux-Virtualisierung

Linux enthält einen eigenen Hypervisor, der als Kernel-basierte virtuelle Maschine (KVM) bezeichnet wird und die Virtualisierungsprozessorerweiterungen von Intel und AMD unterstützt, sodass Sie x86-basierte VMs aus einem Linux-Hostbetriebssystem heraus erstellen können.

Als Open-Source-Betriebssystem ist Linux hochgradig anpassbar. Sie können VMs erstellen, auf denen Linux-Versionen ausgeführt werden, die auf bestimmte Workloads zugeschnitten sind, oder sicherheitsgehärtete Versionen für sensiblere Anwendungen.

Cloud-Virtualisierung

Wie oben erwähnt, hängt das Cloud-Computing-Modell von der Virtualisierung ab. Durch die Virtualisierung von Servern, Speicher und anderen physischen Rechenzentrumsressourcen können Cloud-Computing-Anbieter ihren Kunden eine Reihe von Diensten anbieten, darunter die folgenden:

Infrastructure as a Service (IaaS): Virtualisierte Server, Speicher und Netzressourcen, die Sie auf der Grundlage ihrer Anforderungen konfigurieren können.

Virtualisierte Server, Speicher und Netzressourcen, die Sie auf der Grundlage ihrer Anforderungen konfigurieren können. Platform as a Service (PaaS): Virtualisierte Entwicklungstools, Datenbanken und andere cloudbasierte Services, mit denen Sie Ihre eigenen cloudbasierten Anwendungen und Lösungen erstellen können.

Virtualisierte Entwicklungstools, Datenbanken und andere cloudbasierte Services, mit denen Sie Ihre eigenen cloudbasierten Anwendungen und Lösungen erstellen können. Software as a Service (SaaS): Software-Anwendungen, die Sie in der Cloud verwenden. SaaS ist der cloudbasierte Service, der am meisten von der Hardware abstrahiert.

Wenn Sie mehr über diese Cloud-Service-Modelle erfahren möchten, lesen Sie unseren Leitfaden „IaaS vs. PaaS vs. SaaS“.