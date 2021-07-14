Was ist Verschlüsselung?

Die Verschlüsselung hat sich im Laufe der Zeit erheblich weiterentwickelt. Frühe Beispiele für Kryptografie und Techniken, die der Verschlüsselung ähneln, gehen auf alte Zivilisationen wie die Ägypter und Mesopotamier zurück. Dort wurden beispielsweise wertvolle Texte zum Schutz chiffriert. Später wurde die Verschlüsselung in Kriegs- und Spionagezeiten populär und mit der Enigma-Maschine bekannt, einem Verschlüsselungsgerät des Zweiten Weltkriegs zur Chiffrierung geheimer Nachrichten.

Heutzutage ist die Verschlüsselung zum Schutz sensibler Daten von entscheidender Bedeutung, insbesondere, wenn Unternehmen die Datenverarbeitung in die Cloud verlagern oder Hybrid-Cloud-Umgebungen nutzen. Diese Umstellung führt oft zu Datenkomplexität, einschließlich einer zunehmenden Datenflut und wachsenden Angriffsflächen.

Als Folge dieser Datenkomplexität können Datenschutzverletzungen kostspieliger und häufiger werden. Laut dem Bericht „Cost of a Data Breach“ lagen die durchschnittlichen Kosten für die Behebung einer Datenschutzverletzung 2023 weltweit bei 4,45 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 15 Prozent innerhalb von drei Jahren entspricht.

Mit Verschlüsselung können Unternehmen Datenschutzverletzungen verhindern oder ihre Schwere abmildern.Hierzu dürfen Hacker keinen Zugriff auf die sensibelsten Daten haben, wie Sozialversicherungsnummern, Kreditkartennummern und andere persönlich identifizierbare Informationen (PII).

Unternehmen, vor allem im Gesundheits- und Finanzwesen, nutzen die Verschlüsselung auch zur Erfüllung von Vorschriften.

So schreibt beispielsweise der Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) vor, dass Händler die von ihnen bearbeiteten Kundenkartendaten verschlüsseln müssen. Auch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hebt die Verschlüsselung als wichtige Maßnahme zum Schutz personenbezogener Daten vor unberechtigtem Zugriff oder Offenlegung hervor.

Doch nicht nur Unternehmen verlangen nach Verschlüsselung. Auch Anwender suchen zunehmend die Sorgenfreiheit, die Verschlüsselung mit sich bringt. Signal, eine Messaging-App mit durchgängiger Verschlüsselung, meldete 2022 einen Anstieg von 12 Millionen auf 40 Millionen Nutzer (Link außerhalb von ibm.com), vor dem Hintergrund von Bedenken über die Datenschutzrichtlinien und Datenweitergabepraxis von WhatsApp.

In den letzten Jahren haben moderne Verschlüsselungsalgorithmen überholte Standards wie den Data Encryption Standard (DES) weitgehend ersetzt.

Neue Algorithmen maskieren nicht nur Daten, sondern unterstützen auch wichtige Prinzipien der Informationssicherheit, wie Integrität, Authentifizierung und Nichtabstreitbarkeit. Die Integrität stellt sicher, dass Unbefugte die Daten nicht verfälschen, die Authentifizierung verifiziert die Herkunft der Daten und die Nichtabstreitbarkeit verhindert, dass Benutzer legitime Aktivitäten bestreiten.

Die aktuellen Verschlüsselungstrends konzentrieren sich auf die Verbesserung von Chiffrieralgorithmen und -protokollen, um mit den sich immer weiterentwickelnden Cyberbedrohungen und -technologien Schritt zu halten.

Die Quantenverschlüsselung arbeitet mit Prinzipien der Quantenmechanik, um kryptografische Schlüssel zu erstellen, die theoretisch immun gegen Brute-Force-Angriffe sind.

Mit der homomorphen Verschlüsselung können verschlüsselte Daten ohne Entschlüsselung verarbeitet werden. Das bedeutet, dass sich sensible Daten für Dinge wie das Trainieren und Analysieren von KI-Modellen verwenden lassen, ohne die Vertraulichkeit oder den Schutz der Privatsphäre zu gefährden.