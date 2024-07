Bei vielen Nachrichtendiensten speichern Dritte die Daten, die nur während der Übertragung verschlüsselt werden. Diese serverseitige Verschlüsselungsmethode schützt die Daten nur vor unbefugten Betrachtern. Diese Methode hat jedoch zur Folge, dass auch der Absender die Informationen einsehen kann, was in Fällen, in denen der Datenschutz an allen Stellen erforderlich ist, unerwünscht sein kann.

Bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sind die verschlüsselten Daten nur für Benutzer verfügbar, die über Entschlüsselungsschlüssel verfügen. Mit anderen Worten: Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) verhindert, dass unerwünschte Benutzer (einschließlich Drittparteien) Daten lesen oder ändern können, die nur für berechtigte Leser zugänglich sein sollen.