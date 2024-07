Was ist Kryptografie?

Im modernen digitalen Zeitalter von heute ist die Kryptografie zu einem unverzichtbaren Instrument der Cybersicherheit geworden, um sensible Informationen vor Hackern und anderen Cyberkriminellen zu schützen.

Kryptografie leitet sich vom griechischen Wort „kryptos“ ab, was „versteckt“ und wörtlich übersetzt „versteckte Schrift“ bedeutet. Mit ihrer Hilfe kann jede Form digitaler Kommunikation verschleiert werden, einschließlich Text, Bildern, Video oder Audio. In der Praxis wird die Kryptografie jedoch hauptsächlich dazu verwendet, Nachrichten in ein unlesbares Format (den so genannten Chiffretext) umzuwandeln, das nur von einem autorisierten Empfänger mit Hilfe eines bestimmten geheimen Schlüssels in ein lesbares Format (den so genannten Klartext) entschlüsselt werden kann.

Die Kryptologie, die sowohl die Kryptografie als auch die Kryptoanalyse umfasst, ist tief in der Informatik und der fortgeschrittenen Mathematik verwurzelt. Die Geschichte der Kryptografie reicht bis in die Antike zurück. Im ersten Jahrhundert vor Christus schuf Julius Cäsar die Cäsar-Chiffre, um den Inhalt seiner Nachrichten vor den Boten zu verbergen, die sie überbringen sollten. Heute entwickeln Organisationen wie das National Institute of Standards and Technology (NIST) weiterhin kryptografische Standards für die Datensicherheit.