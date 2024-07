Datensicherheit ist die praktische Umsetzung des Schutzes digitaler Informationen gegen unbefugten Zugriff, Beschädigung oder Diebstahl während des gesamten Lebenszyklus. Dieses Konzept umfasst alle Aspekte der Informationssicherheit, von der physischen Sicherheit von Hardware und Speichergeräten über Verwaltungs- und Zugangskontrollen bis hin zur logischen Sicherheit von Softwareanwendungen. Es enthält auch organisatorische Richtlinien und Verfahren.



Wenn sie richtig implementiert sind, schützen robuste Datensicherheitsstrategien die Informationsressourcen eines Unternehmens vor cyberkriminellen Aktivitäten, aber sie schützen auch vor Bedrohungen von innen und menschlichem Versagen, das nach wie vor zu den Hauptursachen für Datenschutzverletzungen gehört. Zur Datensicherheit gehört der Einsatz von Tools und Technologien, die dem Unternehmen einen besseren Überblick darüber verschaffen, wo sich seine wichtigen Daten befinden und wie sie verwendet werden. Idealerweise sollten diese Tools in der Lage sein, Schutzmaßnahmen wie Verschlüsselung, Datenmaskierung und Schwärzung sensibler Dateien anzuwenden und die Berichterstattung zu automatisieren, um Audits und die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen zu optimieren.





Geschäftliche Herausforderungen

Die digitale Transformation verändert jeden Aspekt der Arbeitsweise und des Wettbewerbs heutiger Unternehmen grundlegend. Die schiere Menge an Daten, die Unternehmen erstellen, bearbeiten und speichern, nimmt zu und führt zu einem erhöhten Bedarf an Datengovernance. Darüber hinaus sind die Computerumgebungen heute komplexer als früher. Sie erstrecken sich routinemäßig über die öffentliche Cloud, das Rechenzentrum des Unternehmens und zahlreiche Edge-Geräte, die von IoT-Sensoren (Internet der Dinge) bis hin zu Robotern und Remote-Servern reichen. Diese Komplexität schafft eine erweiterte Angriffsfläche, die schwieriger zu überwachen und zu schützen ist.

Gleichzeitig nimmt das Bewusstsein der Verbraucher für die Bedeutung des Datenschutzes zu. Aufgrund der zunehmenden öffentlichen Nachfrage nach Datenschutzinitiativen wurden in letzter Zeit mehrere neue Datenschutzvorschriften erlassen, darunter die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der California Consumer Protection Act (CCPA). Diese Vorschriften gesellen sich zu den seit langem bestehenden Datensicherheitsbestimmungen wie dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), der elektronische Gesundheitsdaten schützt, und dem Sarbanes-Oxley Act (SOX), der die Aktionäre von Aktiengesellschaften vor Bilanzierungsfehlern und Finanzbetrug schützt. Angesichts von Höchststrafen in Millionenhöhe besteht für jedes Unternehmen ein starker finanzieller Anreiz, die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.



Der geschäftliche Wert von Daten war noch nie so groß wie heute. Der Verlust von Geschäftsgeheimnissen oder geistigem Eigentum kann sich auf zukünftige Innovationen und Rentabilität auswirken. Vertrauenswürdigkeit wird also für die Verbraucher immer wichtiger, und ganze 75 % geben an, dass sie nicht bei Unternehmen einkaufen, denen sie in Bezug auf den Schutz ihrer persönlichen Daten nicht vertrauen.