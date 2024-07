BYOD (Bring Your Own Device) ermächtigt Mitarbeiter, ihre persönlichen Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables zu verwenden, um standortunabhängig auf Unternehmensdaten zuzugreifen. Um die Cybersicherheit aufrechtzuerhalten, müssen Unternehmen ein Gleichgewicht zwischen den Einschränkungen für sensible Unternehmensdaten und der Benutzerproduktivität herstellen. Eine Lösung für BYOD-Geräte ermöglicht es IT-Administratoren, einem Unternehmen oder einem Container, zu kontrollieren, wer Zugriff auf welche Daten hat, einschließlich sensibler Daten. Angesichts der stetig zunehmenden Zahl von Remote-Mitarbeitern sind die richtige Technologie und eine gut durchdachte BYOD-Richtlinie und BYOD-Verwaltung zwingend erforderlich geworden, um potenzielle Schwachstellen zu vermeiden.

Um einen guten Sicherheitsstatus für BYOD-Richtlinien zu gewährleisten, muss ein Unternehmen Mitarbeitergeräte so verwalten, dass moderne und traditionelle Verwaltungsfunktionen kombiniert und gleichzeitig vom Standard abweichende Geräte auf derselben Ebene wie Standardgeräte unterstützt werden. IT-Abteilungen müssen auch das Risiko kompromittierter Zugangsdaten bewältigen und in der Lage sein, infizierte Geräte zu erkennen, die versuchen, eine Verbindung zum Unternehmensnetzwerk, zu Unternehmens-Apps und -daten herzustellen, da diese eine Datenschutzverletzung verursachen können.