Anwendungsfälle

Eine UEM-Plattform für alle Endpunkt-Anwendungsfälle IBM MaaS360 unterstützt nicht nur die Koexistenz mit Ihren installierten Endpunkt-Tools, wie z. B. einem Client-Management-Tool, sondern auch die spätere Migration zu einem vollständigen modernen Management, bei dem alle Geräte in einer einzigen Konsole vereint sind. Die Einbeziehung von KI und Analysen, Bedrohungsabwehr, Identity und Access Management (IAM), Multi-Faktor-Authentifizierung, nativen Patches und Updates, Schutz vor Datenverlusten und Funktionen für den Remote-Zugriff tragen dazu bei, den Endbenutzer in den Mittelpunkt der Verwaltung und der Endpunktsicherheit zu stellen. IT-Administratoren haben die Wahl zwischen bereits definierten Sicherheitsrichtlinien, die den Gerätetypen, Best Practices und Standards der Branche entsprechen, oder sie können eigene Sicherheitsrichtlinien erstellen.