Der Arbeitsplatz von heute ist überall. CIOs, CISOs und ihre Teams benötigen eine sichere mobile Belegschaft, einschließlich mobiler Sicherheitslösungen für Unternehmen, die eine flexible Bereitstellung von Apps, Inhalten und Ressourcen auf verschiedenen Geräten ermöglichen und eine gute Cybersicherheit gewährleisten. Unabhängig davon, ob Bring your own device (BYOD), Choose your own device (CYOD) oder eine unternehmenseigene Umgebung unterstützt wird, benötigen diese Führungskräfte strategische Optionen für mobile Sicherheitsbedrohungen und -prävention, um sich vor fortschrittlichen Bedrohungen wie Ransomware und Phishing zu schützen und Schwachstellen effizient zu beheben. Zu diesen Optionen gehören Erkenntnisse zu Risiken und Verhaltensanalysen, Sicherheitsrichtlinien und die Containerisierung von geschäftskritischen Ressourcen.

In unserer modernen Welt müssen Unternehmen Endpunkte und Sicherheit zentral verwalten und gleichzeitig die Effizienz ihrer IT-Experten gewährleisten, reibungslose Erlebnisse für ihre Benutzer schaffen, Cyberbedrohungen reduzieren und die Gesamtbetriebskosten (TCO) niedrig halten.