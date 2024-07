IBM MaaS360 gewinnt TrustRadius-Preise und wird von G2 ausgezeichnet MaaS360 wurde bei den TrustRadius Best of Awards Winter 2023 in drei Kategorien ausgezeichnet: Bester Funktionsumfang (Best Feature Set), Beste Beziehung (Best Relationship) und Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis (Best Value for Price). Zudem wurde MaaS360 von G2 für seine gleichbleibend hohen Bewertungen von über 4,0 Sternen ausgezeichnet.