Top-Sicherheitsplattform IBM Cloud Pak® for Security Cloud Pak for Security ist die Basisplattform, die ein sicheres, offenes und einheitliches Benutzererlebnis bietet. Die Lösung hilft Unternehmen, Daten in der Hybrid-Cloud zu schützen, Einheiten zu verwalten, Mitarbeiter und Verbraucher an entfernten Standorten zu schützen sowie moderne Sicherheitsbedrohungen vorherzusehen, zu verhindern und darauf zu reagieren. Sie zahlen nur für das, was Sie nutzen, beginnen mit einer oder mehreren der angebotenen Funktionalitäten, und erweitern das Paket im Laufe der Zeit um weitere Funktionalitäten. Jede Domänenlösung umfasst Funktionalitäten, die auf IBM-Lösungen basieren oder in diese integriert sind. Mehr über Cloud Pak for Security