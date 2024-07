Der ADSI Mobile Device Management Service, der iOS-, Android-, Windows-Phone- und BlackBerry-Smartphones und -Tablets unterstützt, bietet zusätzliche Transparenz, Kontrolle und Sicherheit für unternehmenseigene und BYOD-Geräte (persönliche Geräte, die man zur Arbeit verwendet).

„Ein sehr wichtiges Kriterium für uns war die Flexibilität zu haben, um alle ausgewählten Produkte auf unsere Bedürfnisse als Unternehmen zuzuschneiden“, erklärt Adrian Spreadborough.Mit MaaS360 war ADSI in der Lage, die angebotenen Dienstleistungen so zu gestalten, dass sie zu ihrem Markt passen. Das umfasste beispielsweise die Bereitstellung von vier Service-Leveln für Kunden, zwei für kleinere und zwei für Großunternehmen, jeweils mit entsprechenden Preisen. Noch wichtiger ist, dass alle Bildschirme, die Benutzer sehen, als ADSI-Service gekennzeichnet sind, obwohl die Kunden im Voraus wissen, dass der Service „powered by IBM“ ist – und das auch sehr schätzen.



ADSI bietet Kunden eigene, maßgeschneiderte Berichterstellung als Produktfunktion, die durch die MaaS360-API ermöglicht wird. Je nach gewähltem Serviceniveau können Kunden monatliche, wöchentliche oder sogar tägliche Berichte erhalten, in denen detailliert beschrieben wird, welche Datenmenge von jedem Gerät verbraucht wurde und wo sich das Gerät befand. „Durch die Verfolgung der mobilen Datennutzung nach einzelnen Geräten kann ADSI sowohl den Benutzer als auch den Besitzer warnen, wenn ein Benutzer sich 70 Prozent, dann 80 Prozent und dann 100 Prozent des vorher festgelegten Datenlimits erreicht“, erläutert Stuart Dawes, Product Specialist. „Eigentümer können Regeln festlegen, die verhindern, dass Einzelpersonen ihre Limits überschreiten, und die Lösung trägt dazu bei, unerwartete Rechnungen für Datenüberschreitungen am Monatsende zu verhindern.“



MaaS360 bietet außerdem Einblick in und Kontrolle über Apps, die auf dem Gerät verwendet werden. Wie Stuart Dawes erklärt, kann ADSI beispielsweise einen Eigentümer darüber informieren, dass ein Mitarbeiter Facebook und Netflix installiert hat – zwei Apps für den persönlichen Gebrauch – die den Datenverbrauch in die Höhe treiben könnten.



Mit den von MaaS360 bereitgestellten UEM-Funktionen können ADI-Kunden ihre mobile Sicherheitslage verbessern. Bei der Einrichtung des Geräts kann ein sicheres Passwort festgelegt werden, und der Dienst unterstützt Datenverschlüsselung. Wenn ein Gerät verloren geht oder gestohlen wird, kann ADSI es aus der Ferne löschen und so zum Schutz der Geschäftsdaten beitragen. Diese Funktionen helfen den Kunden dabei, die DSGVO-Anforderungen zu erfüllen. Dazu bietet der Dienst einen Schutznachweis, der für die Compliance-Berichterstattung verwendet werden kann.



Unternehmenskunden können auch eine Reihe von Sicherheitsfunktionen nutzen, darunter die IBM MaaS360 Container App, die die geschäftliche und private Gerätenutzung trennt und Schutz für unternehmensinterne E-Mails, mobile Chats und Apps bietet. IBM MaaS360 Secure Browser kontrolliert den Zugriff auf Websites und hilft, Daten zu schützen. Eine zusätzliche Unternehmensservice-Ebene bietet erweiterten Schutz für Unternehmen, deren Endbenutzer auf Dokumente und Apps im Unternehmensnetzwerk zugreifen und diese nutzen.