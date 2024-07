Was ist Quantencomputing?

Schauen wir uns ein Beispiel an, das zeigt, wie Quantencomputer dort erfolgreich sein können, wo klassische Computer versagen:

Ein klassischer Computer könnte sich hervorragend für schwierige Aufgaben wie das Durchsuchen einer großen Moleküldatenbank eignen. Er hat jedoch Schwierigkeiten, komplexere Probleme zu lösen, beispielsweise zu simulieren, wie sich diese Moleküle verhalten.

Wenn Wissenschaftler heute wissen wollen, wie sich ein Molekül verhält, müssen sie es synthetisieren und in der realen Welt damit experimentieren. Wenn sie wissen möchten, wie sich eine geringfügige Änderung auf das Verhalten auswirken würde, müssen sie normalerweise die neue Version synthetisieren und ihr Experiment noch einmal durchführen. Dies ist ein teurer und zeitaufwändiger Prozess, der den Fortschritt in so unterschiedlichen Bereichen wie der Medizin und dem Halbleiterdesign behindert.

Ein klassischer Supercomputer könnte versuchen, molekulares Verhalten mit „roher Gewalt“ zu simulieren, indem er seine vielen Prozessoren nutzt, um jede mögliche Art und Weise zu erforschen, wie sich jeder Teil des Moleküls verhalten könnte. Aber wenn er sich über die einfachsten, geradlinigsten verfügbaren Moleküle hinaus bewegt, gerät der Supercomputer ins Stocken. Kein Computer verfügt über das Arbeitsgedächtnis, um alle möglichen Permutationen des molekularen Verhaltens mit allen bekannten Methoden zu verarbeiten.

Quantenalgorithmen verfolgen einen neuen Ansatz für diese Art von komplexen Problemen und schaffen multidimensionale Rechenräume. Dies erweist sich als eine viel effizientere Methode zur Lösung komplexer Probleme wie chemische Simulationen.

Wir haben keine gute Möglichkeit, diese Rechenräume mit klassischen Computern zu erzeugen und ihre Nützlichkeit ohne Quantenberechnung ist eingeschränkt. Industriechemiker suchen bereits nach Möglichkeiten, Quantenmethoden in ihre Arbeit zu integrieren. Dies ist nur ein Beispiel. Ingenieurbüros, Finanzinstitute, globale Schifffahrtsunternehmen und andere erforschen Anwendungsfälle, in denen Quantencomputer wichtige Probleme in ihren Bereichen lösen könnten. Eine Explosion der Vorteile aus der Quantenforschung und -entwicklung zeichnet sich ab. Mit der Weiterentwicklung von Quantenhardware und Quantenalgorithmen sollten viele große, wichtige Probleme wie die molekulare Simulation gelöst werden können.