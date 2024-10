Was ist Authentifizierung?

Methoden der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) erfordern mindestens zwei ganz unterschiedliche Faktoren. MFA gilt als effektiver als SFA, da Hacker mehrere Anmeldedaten stehlen müssen, um Benutzerkonten zu übernehmen. MFA-Systeme verwenden in der Regel auch Anmeldedaten, die viel schwerer zu stehlen sind als Passwörter.

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) ist eine Unterkategorie der MFA, bei der genau zwei Authentifizierungsfaktoren verwendet werden. Dies ist wahrscheinlich die heute am häufigsten verwendete Form von MFA. Wenn Benutzer beispielsweise auf einer Website sowohl ein Passwort als auch einen Code eingeben müssen, der per SMS an ihr Telefon gesendet wird, handelt es sich um ein 2FA-Schema.