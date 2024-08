Was ist Identity Orchestration?

In der Informationstechnologie ist Orchestrierung der Prozess der Verbindung und Koordination unterschiedlicher Tools, um komplexe, mehrstufige Workflows zu automatisieren. Im Bereich der Sicherheitsorchestrierung könnte ein Unternehmen beispielsweise ein sicheres E-Mail-Gateway, eine Bedrohungsdatenplattform und eine Anti-Malware-Software miteinander verknüpfen, um einen automatisierten Phishing-Erkennungs- und Reaktions-Workflow zu erstellen.

Identity Orchestration verbindet und koordiniert die Funktionen verteilter Identitätstools, um einheitliche, optimierte Identitäts-Workflows zu erstellen.

Identitätstools sind Tools, die ein Unternehmen zum Definieren, Verwalten und Sichern von Benutzeridentitäten verwendet, z. B. Identitätsprüfungssysteme und Identity und Access Management Plattformen.

Identitäts-Workflows sind die Prozesse, mit denen Benutzer durch die Identitätstools navigieren. Beispiele für Identitäts-Workflows umfassen Benutzeranmeldungen, Onboarding und Kontobereitstellung.

Identitäts-Tools lassen sich nicht immer leicht integrieren, insbesondere wenn Unternehmen mit SaaS-Tools arbeiten, die in verschiedenen Clouds gehostet werden, oder wenn sie versuchen, Lücken zwischen lokalen und cloudbasierten Systemen zu schließen. Plattformen zur Identity Orchestration können diese Tools miteinander verbinden, auch wenn sie nicht für eine Integration vorgesehen sind.

Identity Orchestration-Plattformen agieren als zentrale Steuerungsebene für alle Identitätssysteme in einem Netzwerk. Jedes Identitätstool lässt sich in die Orchestrierungsplattform integrieren und schafft so eine umfassende Identitätsarchitektur, die als Identitätsstruktur bezeichnet wird.

Unternehmen müssen keine dieser Integrationen fest codieren. Stattdessen verwenden Orchestrierungsplattformen eine Mischung aus vorgefertigten Konnektoren, Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) und gemeinsamen Standards wie SAML und OAuth, um Verbindungen zwischen Tools zu verwalten.

Sobald die Identitätsmanagementsysteme in ein Identity Fabric eingebunden sind, kann das Unternehmen die Orchestrierungsplattform nutzen, um ihre Aktivitäten zu koordinieren und zu steuern, wie sich Benutzer während der Identitäts-Workflows zwischen den Tools bewegen. Entscheidend ist, dass die Orchestrierungsplattform Authentifizierung und Autorisierung von einzelnen Apps entkoppelt, was komplexe Identitäts-Workflows ermöglicht.

Wie bereits erwähnt, kann es sein, dass verschiedene Identitätssysteme nicht miteinander kommunizieren, wenn keine Orchestrierungslösung vorhanden ist. Wenn ein Unternehmen beispielsweise ein CRM-Tool (Customer Relationship Management) und ein DMS (Document Management System) von verschiedenen Anbietern verwendet, verfügt möglicherweise jede App über ein eigenes IAM-System.

Benutzer müssen in jeder App separate Konten führen. Um auf eine der Apps zuzugreifen, melden sich die Benutzer direkt bei diesem Dienst an. Authentifizierung und Autorisierung würden innerhalb des jeweiligen IAM-Systems der einzelnen Apps erfolgen und nicht zwischen den Apps übertragen werden.

Mit einer Orchestrierungslösung sieht die Sache anders aus. Wenn ein Benutzer auf eine der Apps zugreift, wird die Anfrage zuerst über die Orchestrierungslösung geleitet. Die Lösung leitet die Anfrage an den richtigen Identitätsprüfungs- und Zugriffskontrolldienst weiter, der ein zentrales Verzeichnis außerhalb der beiden Apps sein kann.

Sobald der Benutzer durch das zentrale Verzeichnis authentifiziert und autorisiert ist, veranlasst die Orchestrierungsplattform die App, den Benutzer mit den richtigen Berechtigungen einzulassen.